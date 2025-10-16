Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Amazon legt nach: Diese Angebote solltet ihr euch nicht entgehen lassen
Amazon legt nach: Diese Angebote solltet ihr euch nicht entgehen lassen

Martin Bosse
Martin Bosse,
2 min Lesezeit
Ein Mann trägt einen Stapel Amazon Pakete.
Bei Amazon bekommt ihr wieder zahlreiche gute Deals. (© IMAGO / Bihlmayerfotografie / Bearbeitung GIGA)
Zurzeit könnt ihr bei Amazon viele hochwertige Produkte zu deutlich reduzierten Preisen ergattern, darunter Fernseher sowie Saug- und Wischroboter. In unserer Übersicht findet ihr die Angebote, die sich momentan besonders lohnen.

Oft nur für kurze Zeit verfügbar und ebenso schnell wieder ausverkauft: Bei den täglichen Angeboten von Amazon müsst ihr manchmal blitzschnell zugreifen. Prime-Kunden haben es da etwas einfacher, da sie Blitzangebote 30 Minuten vor allen anderen einsehen können. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, die Kosten und Vorteile von Prime haben wir in einem separaten Artikel beschrieben. Damit ihr nichts verpasst, zeigen wir euch hier regelmäßig die besten Deals.

Aktuelle Amazon-Deals ansehen

Amazon: Die besten Deals am 16. Oktober im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Fernseher & Zubehör

Hisense 58E6NT (58 Zoll)
Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in.
339,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 06:07 Uhr
TCL 75V6C (75 Zoll)
Statt 749 Euro UVP: 4K HDR Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV, Dolby Audio, Motion Clarity, Kompatibel mit Google Assistant & Alexa.
499,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 03:14 Uhr
TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll)
Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2.
749,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 05:48 Uhr
PC & Zubehör

HP 17-Zoll Laptop mit 8 GB RAM und 256 GB SSD
Statt 399 Euro UVP: Großer 17,3-Zoll HD+ Laptop mit Intel Celeron Prozessor, Windows 11 und schnellem Aufladen.
379,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 18:57 Uhr

Audio & Lautsprecher

Anker SoundCore Boost Bluetooth Lautsprecher
Statt 59,99 Euro UVP: Kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp-Technologie, 12 Stunden Akkulaufzeit und wasserdichtem IPX7-Gehäuse
49,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 01:43 Uhr
Soundcore Motion Boom
Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku.
64,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 07:14 Uhr
Ugreen HiTune Max5c Bluetooth Kopfhörer
Statt 35,99 Euro UVP: Over Ear mit Hybrid Active Noise Cancelling, Hi-Res Audio, LDAC, 75h Akku, Bluetooth 5.4, Spatial Audio, EQ in App, Duale Verbindung.
23,36 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 00:56 Uhr
Haushalt, Mobilität & Smart Home

roborock Qrevo Edge Saugroboter
Statt 1.297,99 Euro: Kraftvoller Saug- und Wischroboter mit 18.500 Pa Saugkraft, Anti-Tangle-System und 75°C Heißwasser-Moppreinigung. Mit Sprachsteuerung und intelligenter Kantenreinigung.
699,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:45 Uhr
roborock Q7 M5-Set Saugroboter
Statt 249,99 Euro UVP: Saug- und Wischroboter mit 10.000 Pa Saugkraft, LiDAR-Navigation und Dual Anti-Tangle-System für Tierhaare. Mit App-Steuerung und bis zu 150 Minuten Laufzeit.
159,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:48 Uhr
TP-Link Tapo WLAN Steckdosen 4er Pack
Statt 44,90 Euro UVP: Smarte Steckdosen mit App-Steuerung, Fernzugriff und Sprachbedienung via Alexa oder Google Home. Zeitpläne und Abwesenheitsmodus einstellbar, kein Hub erforderlich.
26,90 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 08:47 Uhr
Cycplus I50PSI
Statt 45,99 Euro: Elektrischer Kompressor, tragbare Fahrradpumpe mit Digital LCD, LED Licht und wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku 12V.
33,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 20:18 Uhr
Ugreen USB-C Ladegerät 2er-Pack
Statt 15,99 Euro UVP: 20W Schnellladegerät mit USB-C und USB-A Port, kompatibel mit iPhone, iPad, Galaxy und Pixel-Smartphones.
11,98 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 04:14 Uhr
Nelko P21 Etikettendrucker
Statt 32,99 Euro UVP: Selbstklebender Labeldrucker, Bluetooth-Etikettendrucker. Coupon aktivieren und 10 Prozent sparen.
18,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 17:45 Uhr
Ugreen FineTrack
Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple.
9,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 23:14 Uhr
Bresser MeteoTemp BF
Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit.
34,29 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 08:06 Uhr
Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig
Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker.
74,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 20:55 Uhr
Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker
Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel.
4,49 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2025 03:00 Uhr

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Im Video findet ihr die wichtigsten Funktionen übersichtlich zusammengefasst:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick
Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

