Amazon Prime Deal Days: Das sind die Top-Schnäppchen am Ende von Tag 1

Die Amazon Prime Deal Days sind heute mit vielen spannenden Angeboten gestartet. Noch bis morgen Abend habt ihr die Chance, euch eine große Auswahl an Top-Deals zu sichern. In unserer Übersicht findet ihr die aktuell lohnendsten Angebote des Tages.
Amazon hat heute offiziell den Startschuss für die besondere Herbstausgabe der Prime Deal Days gegeben. Schon jetzt sind zahlreiche Angebote reduziert – und viele davon nur noch heute in dieser Form verfügbar. Auch am Abend kommen laufend neue Deals hinzu, sodass sich ein Blick in unsere Übersicht besonders lohnt. Aber denkt daran: Die Prime Deal Days enden bereits am 8. Oktober – wer sparen will, sollte nicht lange warten.
Amazon Prime Day: Die besten Deals am Abend im Überblick
Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:
Amazon-Devices
Amazon Echo Spot (2024)
Statt 94,99 Euro UVP: Smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa.
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 08:50 Uhr
Tipp: Holt euch die Amazon-Kreditkarte
Aktuell lohnt es sich besonders, eine Amazon-Kreditkarte zu beantragen, denn bis 8. Oktober erhöht Amazon das Startguthaben (Kreditkarte bei Amazon ansehen). 40 Euro statt regulär 25 Euro bekommen Prime-Mitglieder, die bereits die alte Kreditkarte hatten. Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft erhalten 30 Euro statt 15 Euro.
Das ist vor allem in Hinblick auf den Prime Day ein attraktives Angebot. An diesen beiden Tagen erhalten Prime-Mitglieder zudem einen erhöhten Cashback von zwei Prozent.
Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?
Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.
Tipp: Amazon Music Unlimited Family – für Neukunden 4 Monate gratis
Wenn ihr gerade überlegt, Spotify den Rücken zu kehren und euch nach einer familienfreundlichen Musikstreaming-Alternative umschaut, könnte Amazon Music Unlimited Family einen Blick wert sein. Für Neukunden gibt es aktuell vier Monate gratis, danach kostet der Dienst 16,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Achtet darauf, rechtzeitig zu kündigen, falls ihr den Service nach der Testphase nicht weiter nutzen möchtet.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.
