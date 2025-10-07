Amazon Prime Deal Days gestartet: Das sind die besten Angebote

Die Amazon Prime Deal Days sind soeben gestartet. Ab sofort könnt ihr von zahlreichen attraktiven Angeboten profitieren. In unserer Übersicht präsentieren wir euch die aktuell besten Deals.

Amazon hat es offiziell eingeläutet: Die Prime Deal Days in ihrer besonderen Herbstausgabe haben begonnen. Zahlreiche Angebote sind bereits reduziert und es werden laufend neue hinzugefügt. Wir zeigen euch, wo ihr aktuell am besten von attraktiven Preisnachlässen profitieren könnt. Aber Achtung: Die Angebote sind nur bis einschließlich dem 8. Oktober verfügbar.

Amazon: Die besten Deals am 7. Oktober im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Amazon-Devices

Amazon Echo Spot (2024) Statt 94,99 Euro UVP: Smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 09:45 Uhr

Blink Outdoor 4 Statt 79,99 Euro UVP: Kabellose HD-Überwachungskamera mit 2 Jahren Batterielaufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 17:28 Uhr

Amazon Fire TV Stick HD Statt 44,99 Euro UVP: HD-Streaminggerät mit Alexa-Sprachfernbedienung & Smart-Home-Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 20:08 Uhr

Amazon Fire HD 10 Android-Tablet mit 10,1-Zoll-Display (Full HD), Achtkern-Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB Speicher (erweiterbar) und optionalem Stift-Support.

Amazon Fire TV-4-Serie (55 Zoll) Statt 699,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 13:19 Uhr

Fernseher, Tablets & Zubehör

Microsoft Surface Pro 12 Zoll Tablet Statt 979 Euro UVP: Vielseitiges 2-in-1 Gerät mit 12 Zoll Touchscreen, Snapdragon X Plus Prozessor und 16 GB RAM für maximale Produktivität. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 17:30 Uhr

Hisense 58E6NT (58 Zoll) Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 07:15 Uhr

TCL 75V6C (75 Zoll) Statt 749 Euro UVP: 4K HDR Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV, Dolby Audio, Motion Clarity, Kompatibel mit Google Assistant & Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 14:59 Uhr

TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll) Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 11:03 Uhr

PC & Zubehör

Anker Laptop Powerbank 25000mAh Statt 99,99 Euro UVP: Powerbank mit 165W Leistung, 3 USB-C Anschlüssen und integriertem Kabel für iPhone, MacBook und andere Geräte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 22:21 Uhr

HP 17-Zoll Laptop mit 8 GB RAM und 256 GB SSD Statt 399 Euro UVP: Großer 17,3-Zoll HD+ Laptop mit Intel Celeron Prozessor, Windows 11 und schnellem Aufladen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 18:15 Uhr

AOC Gaming 24G4XED (24 Zoll) Statt 139 Euro UVP: Full HD Monitor, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 (1920x1080, 2X HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 17:24 Uhr

Audio & Lautsprecher

Anker SoundCore 2 Statt 41,99 Euro UVP: Kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit dualen Bass-Treibern, 24h Akku und verbessertem IPX7 Wasserschutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 01:15 Uhr

Anker SoundCore Boost Bluetooth Lautsprecher Statt 59,99 Euro UVP: Kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp-Technologie, 12 Stunden Akkulaufzeit und wasserdichtem IPX7-Gehäuse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 15:54 Uhr

Soundcore Motion Boom Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 20:31 Uhr

Ugreen HiTune Max5c Bluetooth Kopfhörer Statt 35,99 Euro UVP: Over Ear mit Hybrid Active Noise Cancelling, Hi-Res Audio, LDAC, 75h Akku, Bluetooth 5.4, Spatial Audio, EQ in App, Duale Verbindung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 20:11 Uhr

Haushalt, Mobilität & Smart Home

dreame L40s Pro Ultra Statt 899 Euro UVP: Saugroboter, selbstreinigende Wischmopps, 19.000 Pa Saugkraft, 100% Detangling DuoBrush, ausfahrbare Wischmopps, Hindernisvermeidung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.07.2025 07:10 Uhr

Noco Boost Plus GB40 Statt 114,95 Euro UVP: 1000A 12V Starthilfe-Powerbank, Auto-Batterie-Booster, tragbares USB Ladegerät, mit Starthilfe- und Überbrückungskabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 17:40 Uhr

Amazfit GTR 3 Pro Smartwatch Fitness-Tracker mit 1,45 Zoll AMOLED-Display, GPS, Herzfrequenz- und SpO2-Überwachung, Bluetooth-Anrufen und über 150 Sportmodi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 08:31 Uhr

Sundpey Werkzeugkoffer 379-tlg Statt 89,99 Euro: Vollständiger Werkzeugkoffer mit 379 Teilen für Heim- und Autoreparatur. Coupon aktivieren und 27 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.09.2025 13:13 Uhr

Russell Hobbs Heißluftfritteuse 4,3L Statt 89,99 Euro UVP: Digitaler Airfryer mit 9 Programmen, Antihaftbeschichtung und spülmaschinenfesten Teilen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 01:55 Uhr

Eufy Security Wired Wall Light Cam S100 Statt 139,99 Euro UVP: Außenleuchte mit 2K-Kamera, 1200 Lumen und farbigem Nachtsicht-Modus. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 22:13 Uhr

Ugreen FineTrack Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 02:42 Uhr

Bresser MeteoTemp BF Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 02:59 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 07:48 Uhr

Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.10.2025 04:11 Uhr

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Im Video findet ihr die wichtigsten Funktionen übersichtlich zusammengefasst:

Tipp: Holt euch die Amazon-Kreditkarte Aktuell lohnt es sich besonders, eine Amazon-Kreditkarte zu beantragen, denn bis 8. Oktober erhöht Amazon das Startguthaben (Kreditkarte bei Amazon ansehen). 40 Euro statt regulär 25 Euro bekommen Prime-Mitglieder, die bereits die alte Kreditkarte hatten. Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft erhalten 30 Euro statt 15 Euro. Amazon-Kreditkarte ansehen Das ist vor allem in Hinblick auf den Prime Day ein attraktives Angebot. An diesen beiden Tagen erhalten Prime-Mitglieder zudem einen erhöhten Cashback von zwei Prozent.

Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

Tipp: Amazon Music Unlimited Family – für Neukunden 4 Monate gratis

Wenn ihr gerade überlegt, Spotify den Rücken zu kehren und euch nach einer familienfreundlichen Musikstreaming-Alternative umschaut, könnte Amazon Music Unlimited Family einen Blick wert sein. Für Neukunden gibt es aktuell vier Monate gratis, danach kostet der Dienst 16,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Achtet darauf, rechtzeitig zu kündigen, falls ihr den Service nach der Testphase nicht weiter nutzen möchtet.

