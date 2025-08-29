Amazon purzelt die Preise: Diese Technik-Deals lohnen sich jetzt richtig

Zurzeit gibt es bei Amazon eine Auswahl an hochwertigen Produkten zu deutlich reduzierten Preisen. Dazu zählen unter anderem moderne LED-Fernseher und wertige Bluetooth-Kopfhörer. Hier seht ihr eine Übersicht der aktuell lohnendsten Angebote.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Oft nur für kurze Zeit verfügbar und ebenso schnell wieder ausverkauft: Bei den täglichen Angeboten von Amazon müsst ihr manchmal blitzschnell zugreifen. Prime-Kunden haben es da etwas einfacher, da sie Blitzangebote 30 Minuten vor allen anderen einsehen können. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, die Kosten und Vorteile von Prime haben wir in einem separaten Artikel beschrieben. Damit ihr nichts verpasst, zeigen wir euch hier regelmäßig die besten Deals.

Amazon: Die besten Deals am 29. August im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Tablets, Fernseher & Zubehör

Apple 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Rosé (10. Generation) Statt 339 Euro UVP: Apple-Tablet. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 08:20 Uhr

Hisense 58E6NT (58 Zoll) Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 21:48 Uhr

TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll) Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:25 Uhr

Anker Powerbank 325 Statt 39,99 Euro: 20.000mAh Akku mit USB-C Port (Input & Output) und 15W Höchstleistung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:06 Uhr

PC & Zubehör

Apple MacBook Air M4 Statt 1.199 Euro UVP: 13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB - Himmelblau Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 02:57 Uhr

Lenovo V15 (15,6 Zoll) Notebook mit HD-Display, Intel-N5100-Prozessor mit 4x 2.80 GHz, 16 GB DDR4, 512 GB SSD, Intel UHD, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN und Windows 11 Professional. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 07:26 Uhr

Xiaomi A22i Monitor (22 Zoll) Statt 58 Euro: Full-HD VA, 75Hz, 6ms, 99% sRGB, Low Blue Light, 3000:1 Kontrast, 250nits, Rahmenlos. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 08:18 Uhr

LG Electronics 34GS95QE-B.AEU (34 Zoll) Statt 732,68 Euro: UltraWide QHD UltraGear Gaming OLED-Monitor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 02:55 Uhr

Arzopa Tragbarer Monitor (15,6 Zoll) Statt 149,99 Euro UVP: Full-HD-IPS Portabler Monitor für Laptop mit Stütze, Ultra-Dünner Zweitbildschirm für Laptop/PC/Mac/PS3/4/5/Xbox. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.08.2025 14:44 Uhr

Audio & Lautsprecher

soundcore by Anker Q20i Statt 49,99 Euro: kabelloser Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling, 40 Stunden Spielzeit im ANC-Modus und tiefem Bass. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 02:39 Uhr

Ugreen HiTune Max5c Bluetooth Kopfhörer Statt 35,99 Euro UVP: Over Ear mit Hybrid Active Noise Cancelling, Hi-Res Audio, LDAC, 75h Akku, Bluetooth 5.4, Spatial Audio, EQ in App, Duale Verbindung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:31 Uhr

Haushalt, Mobilität & Smart Home

Nuki Smart Lock Go (2025) Statt 149 Euro UVP: Elektronisches Türschloss mit Bluetooth, WLAN & Matter, macht Smartphone zum Schlüssel & ermöglicht schlüssellosen Zutritt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 08:57 Uhr

Cosori Heißluftfritteuse 2 Kammern Statt 249,99 Euro UVP: Airfryer Testsieger der Stiftung Warentest, 6-in-1 Dual Zone Air fryer 8,5 L, Heissluftfritteuse Doppelkammer mit Sichtfenster. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 05:16 Uhr

DJI Mini 4K Drone Combo Statt 389 Euro UVP: Drohne unter 249 Gramm mit 4K-Kamera, 3-Achsen Gimbal Stabilisierung, 10 km Videoübertragung & 2 Akkus für 62 min Flugzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:48 Uhr

Comfee Mobiles Klimagerät Breezy Cool Pro 2.0 Statt 239 Euro UVP: 7000 BTU Klimaanlage mit App-Steuerung für Räume bis 25 m². Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 02:01 Uhr

Ugreen FineTrack Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 21:43 Uhr

Brennenstuhl Garant V2 Statt 49,91 Euro: IP44 Kabeltrommel 25m Outdoor, Made in Germany, 3 Schutzkontakt-Steckdosen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 08:15 Uhr

Honeywell TurboForce Turbo-Ventilator Statt 32,49 Euro UVP: Tischventilator mit geräuscharmer Kühlung, verstellbarer Neigungswinkel bis zu 90°, 3 Geschwindigkeitseinstellungen, Wandmontage. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 00:36 Uhr

Bresser MeteoTemp BF Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:29 Uhr

Songmics Bürostuhl OBN034B01 Statt 79,99 Euro: Ergonomischer Schreibtischstuhl, Drehstuhl mit Stoffbezug, höhenverstellbar und neigbar, bis 120 kg belastbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.08.2025 22:34 Uhr

Levoit Turmventilator Sehr leiser DC-Turmventilator mit 4 Modi, 5 Geschwindigkeitsstufen und Fernbedienung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 09:31 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 00:44 Uhr

Samsung Galaxy SmartTag2 Statt 39,90 Euro UVP: wassergeschützter Bluetooth-Tracker, Kompassansicht, Suche in der Nähe, mit bis zu 500 Tage Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 07:20 Uhr

Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 08:05 Uhr

Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus Statt 24,99 Euro UVP: Steckdosenleiste 6-Fach, Mehrfachsteckdose mit 2 permanenten und 4 schaltbaren Steckdosen, beleuchteter Fußschalter. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2025 06:00 Uhr

Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

