Amazon schmeißt ein Gerät für unter 17 Euro raus, das in jedes Heim gehört

Schon gewusst? Gesundheit muss gar nicht teuer sein. Der stille „Killer“ Bluthochdruck lässt sich nämlich relativ schnell erkennen und kann dann behandelt und unter Kontrolle gebracht werden. Hilfreich ist dabei so ein Blutdruckmessgerät vom deutschen Markenhersteller Medisana. Es kostet bei Amazon gegenwärtig keine 17 Euro, sonst ist es wesentlich teurer.

Amazon-Schnäppchen: Blutdruckmessgerät Medisana BW 315

Ein zu hoher oder zu niedriger Blutdruck muss stets behandelt werden, doch davor muss er erst einmal als solcher erkannt werden – jeden kann es treffen. Hier hilft normalerweise der Hausarzt. Fortan sollte der Blutdruck regelmäßig auch zu Hause kontrolliert werden. Viel kosten muss ein geeignetes Blutdruckmessgerät nicht.

Medisana BW 315 Blutdruckmessgerät für das Handgelenk Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.10.2024 17:53 Uhr

Gegenwärtig bekommt ihr beispielsweise das Medisana BW 315 bei Amazon für nur 16,49 Euro (bei Amazon ansehen). Normalerweise verlangt der deutsche Hersteller knapp 28 Euro für das hilfreiche Gerät auf dem Papier. So viel müsst ihr derzeit glücklicherweise nicht zahlen. Noch ein Tipp: Wer keine Versandkosten bei Amazon zahlen möchte, sollte sich entweder ein Prime-Abo besorgen (30 Tage kostenlos testen) oder aber weitere Produkte hinzufügen, bis ein Bestellwert von insgesamt 39 Euro erreicht ist. Auch dann entfallen die Versandgebühren.

Gemessen wird direkt am Handgelenk. Die Manschette eignet sich für einen Handgelenkumfang von 12,5 bis 21,5 Zentimetern. Abseits der Zahlen interpretiert das Messgerät diese auch gleich in Form eines Ampelsystems. So ist sofort ersichtlich, ob die Werte in Ordnung sind oder aber leicht beziehungsweise stark von der Norm abweichen. Die Werte werden auch direkt für spätere Vergleiche gespeichert. Zwei Benutzerinnen und Benutzer können hierfür jeweils auf 120 Speicherplätze zurückgreifen.

Auch erkennt das Blutdruckmessgerät etwaige Pulsarrhythmien. In dem Fall sollte man dann aber direkt den Arzt aufsuchen, denn nur er kann am Ende tatsächlich Art und Schwere einer möglichen Arrhythmie erkennen. Das Messgerät kann in dem Fall aber der erste Baustein zur Erkennung sein.

Anderen Schnickschnack gibt es nicht – alles ist einfach und nahezu selbsterklärend. Übrigens: Das Medisana BW 315 eignet sich nicht nur für die Blutdruckkontrolle daheim, auch auf Reisen ist das Messgerät praktisch. Dafür ist die mitgelieferte Aufbewahrungsbox sehr hilfreich.

Noch ein Wort zur Stromversorgung: Diese erfolgt über zwei handelsübliche AAA-Batterien. Zwei Stück befinden sich bereits im Lieferumfang. Man sollte aber besser immer gleich Ersatzbatterien im Haus haben (bei Amazon ansehen).

Tolles Fazit bei Amazon

Bei den bisherigen Kundinnen und Kunden kommt das Medisana BW 315 gut an. Über 850 Bewertungen gibt es bereits. Im Durchschnitt vergeben die Käufer positive 4,3 von maximal 5 Sternen. Immerhin geben auch gleich 66 Prozent aller Kunden die volle Punktzahl. Zufrieden sind sie vor allem mit der Bedienung und der Funktionalität des Blutdruckmessgeräts. Ebenfalls hervorgehoben wird der günstige Preis des Geräts.