  Amazon überrascht mit frühem Black‑Friday‑Start: Jetzt schon die besten Schnäppchen sichern
Amazon überrascht mit frühem Black‑Friday‑Start: Jetzt schon die besten Schnäppchen sichern

Martin Bosse
Martin Bosse,
3 min Lesezeit
Amazon Black Friday
Bei Amazon bekommt ihr schon vor dem Black Friday erstklassige Deals. (© IMAGO / Bihlmayerfotografie / Bearbeitung GIGA)
Amazon hat den Startschuss vorgezogen und berreits jetzt die Black-Friday-Angebote gestartet. Reduziert sind zahlreiche hochwertige Produkte – von Fernsehern bis hin zu Saugrobotern. Wir haben für euch die besten Black‑Friday‑Angebote übersichtlich dargestellt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Oft nur für kurze Zeit verfügbar und ebenso schnell wieder ausverkauft: Bei den täglichen Angeboten von Amazon müsst ihr manchmal blitzschnell zugreifen. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, die Kosten und Vorteile von Prime haben wir in einem separaten Artikel beschrieben. Damit ihr nichts verpasst, zeigen wir euch hier regelmäßig die besten Deals zum Black Friday.

Aktuelle Amazon-Deals ansehen

Amazon: Die besten Deals am 24. November im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Fernseher & Zubehör

Xiaomi F Pro QLED Smart TV (75 Zoll)
Xiaomi F Pro QLED Smart TV (75 Zoll)
Statt 599 Euro: 4K UHD QLED-Fernseher mit Fire TV, HDR10+, 120Hz Game Boost und Alexa-Sprachsteuerung.
489,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 06:50 Uhr
TCL 85T8C (85 Zoll)
TCL 85T8C (85 Zoll)
Statt 1.249 Euro UVP: QLED-4K-Fernseher mit 144Hz, HDMI 2.1 für Gaming, Google TV, Dolby Vision & Atmos sowie Onkyo-2.1-Soundsystem.
879,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 09:13 Uhr
Hisense 58E6NT (58 Zoll)
Hisense 58E6NT (58 Zoll)
Statt 449 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in.
333,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 09:07 Uhr
Samsung Crystal UHD 4K Fernseher (55 Zoll)
Samsung Crystal UHD 4K Fernseher (55 Zoll)
Statt 399,60 Euro: 4K-TV mit smartem Crystal-Prozessor, Metal Stream Design und kostenlosen Streaming-Inhalten.
379,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 06:57 Uhr
TCL 75V6C (75 Zoll)
TCL 75V6C (75 Zoll)
Statt 749 Euro UVP: 4K HDR Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV, Dolby Audio, Motion Clarity, Kompatibel mit Google Assistant & Alexa.
498,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 04:23 Uhr
TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll)
TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll)
Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2.
659,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 06:57 Uhr
Amazon Fire TV-4-Serie (55 Zoll)
Amazon Fire TV-4-Serie (55 Zoll)
Statt 699,99 Euro UVP.
329,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 08:34 Uhr
Amazon Fire TV Stick 4K Select
Amazon Fire TV Stick 4K Select
Statt 54,99 Euro UVP: Streaming in brillantem 4K Ultra HD mit HDR10+, kompatibel mit Prime Video, Netflix und Disney+. Mit Alexa-Sprachsteuerung.
19,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 04:36 Uhr
Amazon Echo Spot
Amazon Echo Spot
Statt 94,99 Euro UVP: Smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa.
49,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 09:15 Uhr
PC, Tablet & Zubehör

MacBook Air 13" mit M4
MacBook Air 13" mit M4
Statt 1.0999 Euro UVP: Mit 16 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Speicher, 13,6" Liquid Retina Display und bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit
799,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 06:10 Uhr
Apple iPad Air 11" mit M3 Chip
Apple iPad Air 11" mit M3 Chip
Statt 649 Euro UVP: Tablet mit Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Frontkamera/Rückkamera, WLAN 6E, Touch ID.
515,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 08:38 Uhr
Anker 20W USB-C Ladegerät Doppelpack
Anker 20W USB-C Ladegerät Doppelpack
Statt 29,99 Euro: Zwei kompakte 20W Ladegeräte mit je 2 Ports und USB-C Kabeln
12,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 06:20 Uhr
Philips 34 Zoll WQHD Curved Monitor mit Webcam
Philips 34 Zoll WQHD Curved Monitor mit Webcam
Statt 409 Euro UVP: VA-Panel mit 3440x1440 Auflösung, integrierte 5MP Webcam, USB-C Anschluss und höhenverstellbar
332,04 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 09:09 Uhr
Audio & Lautsprecher

CMF Headphone Pro Bluetooth-Kopfhörer
CMF Headphone Pro Bluetooth-Kopfhörer
Statt 99 Euro UVP: Over-Ear-Kopfhörer mit bis zu 100h Akku, aktivem Noise-Cancelling und Hi-Res-Audio. Mit personalisierbarem Klangprofil.
69,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 07:40 Uhr
Soundcore Motion Boom
Soundcore Motion Boom
Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku.
59,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 06:29 Uhr
Haushalt, Mobilität & Smart Home

Blink Outdoor 4
Blink Outdoor 4
Statt 79,99 Euro UVP: Kabellose HD-Überwachungskamera mit 2 Jahren Batterielaufzeit
35,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 00:38 Uhr
eufy Security Wall Light Cam S100
eufy Security Wall Light Cam S100
Statt 139,99 Euro UVP: Außenleuchte mit 2K-Kamera, 1200 Lumen Beleuchtung und KI-Erkennung
89,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 04:26 Uhr
Philips Wake-up Light HF3531/01
Philips Wake-up Light HF3531/01
Statt 189,99 Euro UVP: Lichtwecker mit farbiger Sonnenaufgangssimulation, 20 Helligkeitsstufen und 7 natürlichen Wecktönen.
99,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 07:37 Uhr
roborock Q7 M5-Set Saugroboter
roborock Q7 M5-Set Saugroboter
Statt 249,99 Euro UVP: Saug- und Wischroboter mit 10.000 Pa Saugkraft, LiDAR-Navigation und Dual Anti-Tangle-System für Tierhaare. Mit App-Steuerung und bis zu 150 Minuten Laufzeit.
159,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 07:09 Uhr
Ninja Luxe Premier (ES601EU)
Ninja Luxe Premier (ES601EU)
Statt 549,99 Euro UVP: Kaffeemaschine mit Mahlwerk und Aufschäumer für Latte, Cappuccino, Cold Brew & Espresso, einfache Handhabung.
454,33 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 08:01 Uhr
TP-Link Tapo WLAN Steckdosen 4er Pack
TP-Link Tapo WLAN Steckdosen 4er Pack
Statt 44,90 Euro UVP: Smarte Steckdosen mit App-Steuerung, Fernzugriff und Sprachbedienung via Alexa oder Google Home. Zeitpläne und Abwesenheitsmodus einstellbar, kein Hub erforderlich.
26,90 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 07:19 Uhr
Nelko P21 Etikettendrucker
Nelko P21 Etikettendrucker
Statt 32,99 Euro UVP: Selbstklebender Labeldrucker, Bluetooth-Etikettendrucker.
17,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 06:48 Uhr
Ugreen FineTrack
Ugreen FineTrack
Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple.
9,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 08:09 Uhr
Bresser MeteoTemp BF
Bresser MeteoTemp BF
Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit.
29,32 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 04:30 Uhr
Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig
Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig
Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker.
74,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 06:32 Uhr
Cycplus I50PSI
Cycplus I50PSI
Statt 45,99 Euro: Elektrischer Kompressor, tragbare Fahrradpumpe mit Digital LCD, LED Licht und wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku 12V.
32,29 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 08:23 Uhr
Cartrend Hydraulischer Rangierwagenheber
Cartrend Hydraulischer Rangierwagenheber
Statt 43,09 Euro UVP: Robuster hydraulischer Wagenheber mit bis zu 2 Tonnen Tragkraft
32,21 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 05:58 Uhr
Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker
Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker
Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel.
3,92 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.11.2025 05:12 Uhr
Jetzt zuschlagen oder auf Black Friday warten?

Viele warten mit großen Käufen auf den Black Friday, um den besten Preis zu bekommen. Doch bei Amazon könnt ihr schon vorher entspannt zuschlagen: Dank der Preisgarantie zahlt ihr am Ende automatisch den niedrigsten Preis. Sinkt der Preis eines teilnehmenden Produkts bis zum Ende der Black-Friday-Phase weiter, erstattet Amazon euch die Differenz – ganz ohne Antrag oder Aufwand. Ihr bekommt einfach eine E-Mail mit der Gutschrift. Wichtig: Das gilt nur für Angebote, die direkt von Amazon verkauft werden und entsprechend gekennzeichnet sind.

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Im Video findet ihr die wichtigsten Funktionen übersichtlich zusammengefasst:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick
Lesenswert

Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

