Amazon verkauft einzigartige Tischleuchte: Diese smarte Lampe macht Musik

Lampe oder Lautsprecher? Warum nicht beides auf einmal!

Govee ist Smart-Home-Fans als günstige Alternative zu Philips Hue bekannt. Die neue Tischlampe 2 Pro bringt jetzt aber nicht nur Licht, sondern auch Musik in eure Wohnung. Das smarte Gadget lässt sich per App kontrollieren und kann dank eines Lautsprechers von JBL eure Musik wiedergeben und direkt lichttechnisch untermalen. Bei Amazon gibt es die Lampe aktuell mit einem Gutschein für 149,99 Euro statt 169,99 Euro (bei Amazon ansehen).

Govee Tischlampe 2 Pro Die Tischlampe von Govee punktet mit einem integrierten Lautsprecher von JBL. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2025 01:06 Uhr

Für wen lohnt sich die Govee Tischlampe 2 Pro bei Amazon?

Für alle, die ihre Musik mit passendem Licht begleiten wollen.

Für alle, die bereits Lampen von Govee zu Hause haben.

Nicht geeignet, wenn ihr nur nach einer regulären Smart-Lampe sucht.

Die Govee-Tischlampe ist eine LED-Leuchte mit 210 anpassbaren Pixeln. Ihr könnt die Leuchte also ganz nach eigenen Vorlieben gestalten. Es sind aber auch bereits über 100 Szenen-Modi vorinstalliert, sodass ihr die freie Auswahl zwischen verschiedenen Stimmungslichtern habt.

Das Herzstück ist aber natürlich das Zusammenspiel mit dem integrierten JBL-Lautsprecher. Mit 16 integrierten Musik-Modi reagiert die Lampe auf die abgespielte Musik – die synchrone Lichtdarstellung erfolgt innerhalb von nur 32 Millisekunden.

Die Lampe verfügt über einen 5.200 mAh großen Akku – somit könnt ihr sie auch flexibel dort einsetzen, wo gerade keine Steckdose zur Hand ist. Wenn ihr zwei der Lampen habt, könnt ihr echten Stereo-Klang erzeugen, das Licht synchronisiert sich über das DreamView-Feature zudem mit anderen Govee-Leuchten bei euch zu Hause.

Govee Tischlampe: Günstigere Alternative für Smart-Licht-Fans

Als Neuerscheinung hat die Govee Tischlampe 2 Pro noch keine Bewertungen auf Amazon – ihr direkter Vorgänger hat allerdings auf ganzer Linie überzeugt.

Die LED Tischlampe von Govee steht nach knapp 700 Kundenstimmen bei einer Bewertung von 4,6 Sternen bei Amazon. Falls ihr nach einer Smart-Lampe mit modernem Design, aber ohne Lautsprecherfunktion sucht, könnte dieses Modell etwas für euch sein – sie ist mit 68,99 Euro auch deutlich günstiger (bei Amazon ansehen).

