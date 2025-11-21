Amazon verkauft jetzt das Brettspiel für alle Kinder der 90er für nur 9,39 Euro

„Jumanji“-Fans, aufgepasst! Der Black Friday birgt für euch ein ganz besonderes Schnäppchen, nämlich das Brettspiel zum Film zum reduzierten Preis!

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Brettspiel für Kinder der 90er

Der Abenteuerfilm „Jumanji“ zählt zu den Klassikern der 90er Jahre. Robin Williams brilliert in der Rolle des Alan Parrish, der als Junge in das Brettspiel hineingezogen wurde, als verschwunden galt und erst wieder auftaucht, als die Kinder Judy und Peter das magische Brettspiel finden und zu spielen beginnen. Alan taucht aber nicht auf, wie er verschwunden ist, sondern als erwachsener Mann. Gemeinsam müssen sie das Spiel beenden, um die dadurch verursachten Katastrophen zu stoppen.

Anzeige

Der Film bietet Action, Humor, Tiefgang und ein spannendes Brettspiel, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in den 90ern gerne gehabt hätte. Und für alle Nostalgiker oder auch für die Fans der neuen „Jumanji“-Versionen, gibt es jetzt genau dieses Brettspiel zum Schnäppchenpreis von 9,39 Euro (auf Amazon ansehen).

Spin Master Games - Jumanji Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2025 07:01 Uhr

Anzeige

Wer wird mit dem „Jumanji“-Brettspiel Spaß haben?

Familien und Freunde, die ein kooperatives Erlebnis suchen, bei dem alle gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten und sich gegenseitig unterstützen müssen.

Fans der „Jumanji“-Filme, die die Atmosphäre und die spannenden Herausforderungen des Dschungels selbst nachspielen möchten.

Nichts für Spieler, die den direkten Wettbewerb lieben und am Ende einen einzelnen Sieger küren wollen, da hier das Team gewinnt oder verliert.

So funktioniert „Jumanji – das Brettspiel“

Das Spannende dabei: Verliert ein Spieler sein letztes Leben, verlieren alle. Das Spiel eignet sich für zwei bis vier Personen ab acht Jahren.

Die grüne Kuppel in der Mitte des Bretts nutzen die Spieler, um Reime zu entschlüsseln und Challenges zu lösen. Es ist ein Spiel, das nicht gegeneinander gespielt wird, sondern wirklich zusammen. Denn nur so können die Abenteuer im Dschungel bewältigt werden. Ist ein Spieler am Ziel angelangt, hat das ganze Team gewonnen. Der Gegner ist also das Spiel selbst.

Die grüne Kuppel im Spiel hilft euch beim Entschlüsseln der Rätsel. (© Spin Master / Amazon)

Was das Spiel auch noch besonders macht, sind die Aufgaben. Es muss gemeinsam kommuniziert werden, Rätsel müssen gelöst werden und manchmal ist eine Aufgabe als Pantomime zu spielen. Im Spiel enthalten sind:

Ein Spielplan

Eine grüne Kuppel

100 Challenge-Karten

Vier Spielfiguren

Zwölf Lebens-Chips

Zwei Zugwürfel

Vier Challenge-Würfel

Eine Sanduhr

Eine Anleitung

Anzeige

Einfach den Black-Friday-Deal sichern und es kann losgehen: Fangt nichts an, was nicht beendet werden kann. Wer ist mutig genug, um sich den Gefahren des legendären Spiels „Jumanji“ zu stellen?

Es gibt auch eine Deluxe-Version von „Jumanji“ mit Spielcomputer (auf Amazon ansehen). Spektakuläre Licht- und Soundeffekte inklusive, um das Spiel noch lebendiger zu gestalten und mehr Spannung und Stimmung aufzubauen.

Im letzten Monat wurde diese Version über 100-mal gekauft. 69 % der Käufer bewerten das Spiel sogar mit 5 Sternen. Noch besser sieht es aber bei der klassischen Version aus: Sie wurde über 2000-mal im letzten Monat gekauft und bekommt eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Bisherige Käufer haben laut ihren Bewertungen sichtlich Spaß damit und freuen sich über das kultige Spiel.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.