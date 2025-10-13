Amazon verlängert den Prime Day: Diese Angebote gelten nur noch bis morgen

Noch bis zum 14. Oktober läuft der verlängerte Amazon Prime Day, bei dem ihr viele hochwertige Produkte zu deutlich reduzierten Preisen ergattern könnt. Unter den Angeboten sind auch verschiedene Geräte von Amazon. In der Übersicht seht ihr, welche Deals aktuell besonders vorteilhaft sind.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Oft nur für kurze Zeit verfügbar und ebenso schnell wieder ausverkauft: Bei den täglichen Angeboten von Amazon müsst ihr manchmal blitzschnell zugreifen. Prime-Kunden haben es da etwas einfacher, da sie Blitzangebote 30 Minuten vor allen anderen einsehen können. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, die Kosten und Vorteile von Prime haben wir in einem separaten Artikel beschrieben. Damit ihr nichts verpasst, zeigen wir euch hier regelmäßig die besten Deals.

Aktuelle Amazon-Deals ansehen

Anzeige

Amazon: Die besten Deals am 13. Oktober im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Amazon-Devices

Amazon Echo Spot (2024) Statt 94,99 Euro UVP: Smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 23:14 Uhr

Amazon Fire TV Stick HD Statt 44,99 Euro UVP: HD-Streaminggerät mit Alexa-Sprachfernbedienung & Smart-Home-Steuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 23:13 Uhr

Fire TV Cube (3. Generation) Statt 159,99 Euro UVP: Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa und Lautsprecher in einem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 11:13 Uhr

Blink Outdoor 4 Statt 79,99 Euro UVP: Kabellose HD-Überwachungskamera mit 2 Jahren Batterielaufzeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 07:26 Uhr

Amazon Fire HD 10 Android-Tablet mit 10,1-Zoll-Display (Full HD), Achtkern-Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB Speicher (erweiterbar) und optionalem Stift-Support.

Amazon Fire TV-4-Serie (55 Zoll) Statt 699,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 04:52 Uhr

Anzeige

Fernseher & Zubehör

Hisense 58E6NT (58 Zoll) Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 11:13 Uhr

TCL 75V6C (75 Zoll) Statt 749 Euro UVP: 4K HDR Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV, Dolby Audio, Motion Clarity, Kompatibel mit Google Assistant & Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 05:59 Uhr

TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll) Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 01:47 Uhr

Anzeige

PC & Zubehör

HP 17-Zoll Laptop mit 8 GB RAM und 256 GB SSD Statt 399 Euro UVP: Großer 17,3-Zoll HD+ Laptop mit Intel Celeron Prozessor, Windows 11 und schnellem Aufladen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 21:18 Uhr

Audio & Lautsprecher

Anker SoundCore Boost Bluetooth Lautsprecher Statt 59,99 Euro UVP: Kompakter Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp-Technologie, 12 Stunden Akkulaufzeit und wasserdichtem IPX7-Gehäuse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 16:19 Uhr

Soundcore Motion Boom Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 17:42 Uhr

Ugreen HiTune Max5c Bluetooth Kopfhörer Statt 35,99 Euro UVP: Over Ear mit Hybrid Active Noise Cancelling, Hi-Res Audio, LDAC, 75h Akku, Bluetooth 5.4, Spatial Audio, EQ in App, Duale Verbindung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 00:36 Uhr

Anzeige

Haushalt, Mobilität & Smart Home

Cycplus I50PSI Statt 45,99 Euro: Elektrischer Kompressor, tragbare Fahrradpumpe mit Digital LCD, LED Licht und wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku 12V. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 01:24 Uhr

Ugreen USB-C Ladegerät 2er-Pack Statt 15,99 Euro UVP: 20W Schnellladegerät mit USB-C und USB-A Port, kompatibel mit iPhone, iPad, Galaxy und Pixel-Smartphones. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 10:08 Uhr

Nelko P21 Etikettendrucker Statt 32,99 Euro UVP: Selbstklebender Labeldrucker, Bluetooth-Etikettendrucker. Coupon aktivieren und 10 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 15:26 Uhr

Ugreen FineTrack Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 19:30 Uhr

Bresser MeteoTemp BF Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 05:29 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 03:16 Uhr

Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 20:15 Uhr

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Im Video findet ihr die wichtigsten Funktionen übersichtlich zusammengefasst:

Anzeige

Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.