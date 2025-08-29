Amazon verscherbelt Bosch Akkuschrauber zum Witzpreis

Sichert euch heute einen kompakten Akkuschrauber der renommierten Marke Bosch zu einem unschlagbaren Preis von nur 37 Euro! Wir haben alle Details für euch.

Heute bekommt ihr den Bosch-Akkuschrauber im bei Amazon für nur 36,99 Euro (Angebot ansehen). Da bei Amazon keine Versandkosten anfallen, bekommt ihr den kleinen Helfer hier so günstig wie nirgendwo anders.

Bosch Akkuschrauber IXO

Egal, ob ihr ein ein paar Schrauben festziehen oder ein neues Möbelstück zusammenbauen wollt, ein Akkuschrauber ist in vielen Bereichen des täglichen Lebens ein praktisches Gadget.

Er lohnt sich für alle, die regelmäßig Dinge aufbauen, fest schrauben oder hobbymäßig handwerklichen Dingen nachgehen.

Er lohnt sich für euch, falls ihr keinen Platz habt um einen großen Akkuschrauber unterzubringen, der IXO ist wirklich kompakt und handlich.

Er lohnt sich eher nicht, wenn ihr mit einem Akkuschrauber auch bohren möchtet und anspruchsvolle Schraubarbeiten vor euch habt.

Für Handwerker und Menschen, die regelmäßig sehr anspruchsvolle Schraubarbeiten erledigen müssen, lohnt sich der kleine IXO der 7. Generation eher weniger. Wenn man aber hier und da mal ein paar Möbel zusammenbauen will, Regale an die Wand schrauben muss oder sonstige im Haushalt anfallende Arbeiten hat, ist der Akkuschrauber für den Preis ein Must-have.

Praktisch: Ihr bekommt bei Bosch diverse Aufsätze wie einen Bohrer, einen Korkenzieher, ein Schneidewerkzeug und mehr.

Bosch Akkuschrauber-Deal: Maximale Leistung für minimalen Preis

Der Bosch-Akkuschrauber besticht durch ein kompaktes Design und ein Gewicht von nur 300 Gramm, wodurch es besonders handlich ist und sich auch an schwer erreichbaren Stellen problemlos verwenden lässt.

Der IXO 7 ist trotz seiner kleinen Größe mit einem leistungsstarken 3,6-Volt-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine Kapazität von zwei Amperestunden bietet. Das bedeutet, ihr könnt bis zu 190 Schrauben mit einer einzigen Ladung verschrauben – ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung.

Die verbesserte Motorleistung des Modells der siebten Generation liefert 20 Prozent mehr Drehmoment im Vergleich zum Vorgängermodell. Dank einer Drehzahl von 235 Umdrehungen pro Minute und einem Drehmoment von 5,5 Nanometern könnt ihr schnell arbeiten. Zusätzlich sorgt der 360-Grad-LED-Lichtring für optimale Sicht, selbst in dunklen und schwer zugänglichen Bereichen.

Das Gerät wird über ein Micro-USB-Ladegerät aufgeladen. Im Lieferumfang sind zehn Standard-Schrauberbits sowie eine flexible Verlängerung von 30 Zentimetern enthalten, mit der ihr auch enge Stellen problemlos erreicht.

Bosch Akkuschrauber IXO

So finden wir die besten Schnäppchen

