  4. Bei Amazon entdeckt: 38 Produkte unter 25 Euro, die fast jeder gebrauchen kann

Bei Amazon entdeckt: 38 Produkte unter 25 Euro, die fast jeder gebrauchen kann

Atuvos Schlüsselfinder
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Manche Dinge wollte man schon immer haben – von anderen wusste man noch nicht einmal, dass es sie überhaupt gibt! Wir zeigen euch praktische Produkte und Geschenkideen für weniger als 25 Euro, die wir bei Amazon entdeckt haben.

Schlüsselfinder

Der Dual-System Air Tag Pro von Atuvos (bei Amazon anschauen) wird an Alltagsgegenständen wie Schlüssel, Rucksack oder Handtasche befestigt.  dem Handy kann man dann jederzeit die Ortung starten.

Transparente Haftnotizen

Transparente Haftnotizen sind ein Topseller bei Amazon („600+ Mal im letzten Monat gekauft“) mit sehr guter Kundenbewertung. Ideal fürs Studium, aber auch nützlich im Alltag. So lassen sich Textstellen oder Bohrlöcher markieren, die man nicht direkt beschriften möchte.

Einkaufswagenlöser

Der Einkaufswagenlöser (bei Amazon anschauen) ersetzt die 1-Euro-Münze, die man nicht immer parat hat. Einfach einstecken, Einkaufswagen lösen und dann gleich wieder abziehen. Gehört an jeden Schlüsselbund.

Ordner

Steuern, Bewerbungsunterlagen, Versicherungsgeraffel … wer in Deutschland lebt, braucht Leitz-Ordner (bei Amazon ansehen) – und zwar nicht zu knapp.

Reinigungsmasse

Holt Schmutz aus Ritzen und lässt sich mehrfach verwenden: Die Reinigungsmasse von Cyber Clean (bei Amazon ansehen) duftet nach Limonen und hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen und Händen.

Messlöffel-Set

Selbst englischsprachige Rezepte sind dann kein Problem mehr: Das Set aus 7 Messlöffeln (bei Amazon anschauen) hilft dabei, beim Backen und Kochen die Mengenangaben einzuhalten.

Multi-USB-Kabel

Lightning, Micro-USB, USB Typ C – ein Multi-Lade-Kabel, um sie alle zu knechten (bei Amazon anschauen).

Selbstklebende Kabelclips

Kabelhalter selbstklebend
„Hab sie für meine Ladekabel, Maus- und USB-Kabel geholt, die sonst wie Spaghetti überall rumlagen. Jetzt sind sie ordentlich fixiert, rutschen nicht mehr weg und ich finde sie sofort“, schreibt ein zufriedener Kunde über die Kabelclips bei Amazon.

Falthilfe für Wäsche

T-Shirts, Hemden, Pyjama, Hosen, Kleider und mehr lassen sich in kurzer Zeit perfekt zusammenfalten. Das Faltbrett (bei Amazon ansehen) macht's möglich. „Du legst dein zerknittertes T-Shirt auf das Faltbrett, als ob es eine Art besonderer Zeremonie wäre. Dann beginnt die Magie. Du faltest eine Ecke, dann die andere, und zack! – das T-Shirt verwandelt sich in eine ordentliche, rechteckige Schönheit, die bereit ist, in deinen Schrank einzuziehen,“ beschreibt ein Amazon-Kunde sein Erlebnis.

Dübel (Set)

Wenn Dübel wirklich was halten sollen, dann nimmt man am besten die Markenware. Die weltberühmten Fischer Dübel gibts als praktisches Set (bei Amazon anschauen) mit 132 Dübeln in verschiedenen Größen. Gehört in jeden Haushalt.

Abroller für Paketbänder

Ein echter Gamechanger, gehört in jeden Haushalt: Wer schon mal einen Paketbandabroller (bei Amazon ansehen) benutzt hat, um Retouren einzupacken, kann es mit Sicherheit bestätigen. Man fragt sich, wie man bisher ohne diesem Werkzeug leben konnte, so praktisch ist das.

Kult-Salatschüssel

Wie heißt eigentlich diese Salatschüssel mit Blattmuster, die in fast jedem deutschen Haushalt seit Anbeginn der Menschheit zu finden ist? Die Antwort lautet: Aspen von Luminarc (bei Amazon anschauen).

Cutter

Qualität „Made in Japan“: Die Cutter-Messer von Olfa (bei Amazon ansehen) sind etwas teurer als vergleichbare Billigware. Dafür sind sie aber auch schärfer und stabiler – gehört in jeden Haushalt.

Tasche fürs Bett

Gerüchten zufolge gibt es Menschen, die ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen komplett von ihrem Bett aus steuern. Egal, ob das wirklich stimmt – einen Organizer fürs Bett (bei Amazon ansehen) kann mittlerweile fast jeder gebrauchen. Dann haben Handy, Tablet und Nintendo Switch Lite (bei MediaMarkt anschauen) ein kuscheliges Plätzchen und sind immer griffbereit.

Leuchtende Cover für Fernbedienung (Fire TV Stick)

Wo ist denn nur schon wieder die Fernbedienung für den Fire TV Stick (3. Gen.)? Na hier, wo die passende fluoreszierende Antirutsch-Hülle (bei Amazon ansehen) leuchtet.

Glasöffner

Hat fast jede Großmutter in der Schublade, fehlt aber in fast jeder Studierenden-WG. Ein Schraubdeckelöffner (bei Amazon ansehen) gehört in die Grundausstattung jeder Küche.

Tiktok Fernbedienung fürs Handy

Braucht man das wirklich? Vielleicht schon, denn außer bei Tiktok weiterscrollen kann diese Mini-Fernbedienung (bei Amazon ansehen) auch noch vieles mehr, etwa die Musikwiedergabe steuern oder die Smartphone-Kamera auslösen.

Schuhregal

Sorgt für Ordnung: Ein Schuhregal aus Metall für 20 Paar Schuhe. Bestseller Nr. 1 bei Amazon.

Spaghettikocher für die Mikrowelle

Der Spaghettikocher für die Mikrowelle (bei Amazon ansehen) ist besonders interessant für Single-Haushalte oder auch fürs Büro. Ein Amazon-Kunde schreibt: „Was mich besonders begeistert, ist die einfache Art der Zubereitung. Also einfach Pasta rein, Wasser und Salz hinzu und den Rest erledigt die Mikrowelle.“

Kabelbinder aus Klettband

Der Kabelbinder aus Klettband (bei Amazon anschauen) sorgt für Ordnung.  Einfach die gewünschte Länge von der 10-Meter-Rolle abschneiden und um die Kabel wickeln. Lässt sich schnell wieder öffnen und woanders anbringen.

Swiffer Staubmagnet

Staub hat jeder im Haushalt. Der Swiffer (bei Amazon anschauen) sammelt alles auf. Testsieger bei Stiftung Warentest (Ausgabe 04/2021) mit Gesamtnote 1,7 („gut“)

Kriechöl

„Etiketten lösen, als Kontaktspray, wenn etwas klemmt und quietscht, Rost lösen, einen kleinen Motor zum laufen bringen, Fahrrad, zum säubern“ – was der Hersteller selbst über sein Produkt sagt, ist nur ein Ausschnitt der fast unendlichen Möglichkeiten. Fakt ist: Wer kein WD-40 (bei Amazon anschauen) im Haushalt bereithält, hat wahrscheinlich die Kontrolle über sein Leben verloren.

Vakuumbeutel

Vakuumbeutel für Kleidung und mehr
Vakuumbeutel für Kleidung (bei Amazon ansehen) sind ein Segen: Egal ob große Winterjacken oder ein Sockenvorrat für den Reisekoffer – so kompakt verpackt wird der Platz optimal ausgenutzt.

Toilettenpapierhalter mit Handy-Ablage

Ein Toilettenpapierhalter mit Ablage (bei Amazon anschauen), auf die etwa ein Handy abgelegt werden kann. Aus gebürstetem Edelstahl.

Akku-Nachtlicht mit Bewegungsmelder

Auf der Innenseite der Schranktüre, im Bad, am Bett in Knöchelhöhe, im Keller, im Kofferraum – es gibt zahlreiche Orte, an denen ein Akku-Nachtlicht mit Bewegungsmelder (bei Amazon ansehen) ausgesprochen nützlich sein kann. Ist auch in unterschiedlichen Versionen und Preisen erhältlich.

Schlafkopfhörer

Ein weiches Stirnband, bei dem zwei flache Lautsprecher integriert sind: Ein Schlafkopfhörer (bei Amazon anschauen) ist für Menschen, die gerne Podcast zum Einschlafen hören, eine interessante Anschaffung. Auch für Sport geeignet. Mehr zu diesem Thema lest ihr in unserer ausführlichen Kaufberatung.

Messerblock für die Schublade

Dieser Schubladeneinsatz für Messer (bei Amazon ansehen) hat zwei Etagen und sorgt für Übersicht. Die Seitenschublade eignet sich zur Aufbewahrung von Utensilien wie Scheren und Schneebesen.

Insektenfänger

Einfangen statt platt schlagen: Der InsectCatcher (bei Amazon anschauen) hilft dabei, unerwünschte kleine Gäste schonend aus der Wohnung zu befördern.

Dosenspender für den Kühlschrank

Wenn Kumpels und Kumpelinen zum Fußballschauen kommen, dann schickt man sie vor dem Spiel zum Kühlschrank. Dort erblicken sie den Dosenspender (bei Amazon anschauen) – und erstarren erstmal in Ehrfurcht, die dann in Bewunderung und Freude umschlägt.

Wasserflasche mit Uhrzeiten

Diese Flasche mit Uhrzeit-Markierungen (bei Amazon ansehen) hilft dabei, ausreichend zu trinken. Zusätzlich empfehlenswert sind auch Trink-Apps fürs Handy.

Imprägnierspray

Es ist egal, wie teuer die Gore-Tex-Jacke war – nach einiger Zeit geht die wasserabweisende Schicht verloren und muss erneuert werden. Dafür gibt es das Imprägnierspray (bei Amazon ansehen) von Simprax. Biologisch abbaubar und frei von schädlichen PFC (per- und polyfluorierte Chemikalien).

Handyständer

Jeder hat ein Smartphone und fast jeder führt Videocalls – ein verstellbarer Handyständer (bei Amazon anschauen) ist zweifellos eine nützliche Anschaffung.

Folienspender für die Schublade

Ein Topseller bei Amazon: Der Folienspender für die Schublade verfügt über Metalldeckel mit Abreißkanten.

Akkus mit USB-Anschluss

Einfach per USB-C aufladen und weiter verwenden. Dieses 4er-Pack mit AA-Akkus (bei Amazon anschauen) kommt ohne spezielles Ladegerät aus.

Induktive Ladestation

Egal ob Apple iPhone oder Samsung Galaxy: Die meisten aktuellen Smartphones unterstützen drahtloses Aufladen des Akkus mit dem Qi-Standard. Dieses Modell von Anker (bei Amazon anschauen) ist gleichzeitig ein praktischer Ständer für Videocalls.

Smarte Steckdose

Geräte aus der Ferne ein- und ausschalten und dabei auch noch den Stromverbrauch im Blick haben. Die smarte Steckdose von TP-Link (bei Amazon anschauen) ist ein preiswerter Einstieg in die Smart-Home-Welt.

Mini-Powerbank

Die Iniu Power Bank (bei Amazon anschauen) wiegt nur 210 Gramm und misst kompakte 10,5 x 6,6 x 2,4 cm.

Stabile Haushaltsschere

Ganz einfach die beste Schere in meinem Haushalt. Zwilling Twin L (bei Amazon anschauen), Länge: 20 cm.

