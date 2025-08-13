Bereits vor Release im Angebot bestellen: Sichert euch Lost Soul Aside bei MediaMarkt günstiger

Sichert euch beim Sony Festival of Games starke Rabatte auf Lost Soul Aside und Death Stranding. Exklusiv für MyMediaMarkt-Mitglieder und nur bis 25. August 2025.

Noch bis zum 25. August öffnet das Sony Festival of Games bei MediaMarkt und Saturn seine virtuellen Tore für euch und hält zwei ganz besondere Gaming-Momente bereit.

Einer davon ist Lost Soul Aside für die PS5. Sichert euch den lang ersehnten Titel schon vor der offiziellen Veröffentlichung und spart dabei kräftig: Aktuell erhaltet Ihr das Spiel im Presale bei MediaMarkt für nur 49,99 Euro statt 79,99 Euro (hier bei MediaMarkt ansehen).

Der zweite Höhepunkt des Festivals ist die Neuheit Death Stranding 2: On the Beach, die euch mit ihrer einzigartigen Atmosphäre und packenden Story in den Bann zieht. Zum Start habt Ihr die Gelegenheit, dieses außergewöhnliche Abenteuer für 52,99 Euro statt 72,99 Euro (bei MediaMarkt ansehen) zu erleben.

Um von den Angeboten zu profitieren, benötigt Ihr lediglich eine kostenlose MyMediaMarkt-Mitgliedschaft. Die Anmeldung ist schnell erledigt und eröffnet euch sofort den Zugang zu allen exklusiven Rabatten.

Lost Soul Aside: Sichert euch das PS5-Game noch vor Veröffentlichung reduziert

In Lost Soul Aside, einem stylischen Action-Adventure-RPG des Studios Ultizero Games aus Shanghai, schlüpft ihr in die Rolle von Kaser, der gegen die Dimensionswesen Voidrax kämpft, um die Seele seiner entführten Schwester zu retten und die Menschheit zu befreien. Das Spiel bietet rasante, dynamische Kämpfe mit fließendem Waffenwechsel, spektakulären Kombos und Paraden. Durch gesammelte Erfahrungspunkte könnt ihr Kasers Fähigkeiten verbessern und neue Nahkampfwaffen freischalten, um euren individuellen Spielstil zu entwickeln. Die Reise führt durch atemberaubende Welten, von schneebedeckten Landschaften bis zu uralten Ruinen, und lässt euch auf gefährliche Gegner, wertvolle Verbündete und tiefe emotionale Bindungen stoßen. All das bekommt ihr aktuell bei MediaMarkt 37 Prozent günstiger.

Sichert euch Death Stranding 2: On the Beach bei MediaMarkt und Saturn günstiger

In Death Stranding 2: On the Beach begibt sich Sam Porter Bridges mit seinen Gefährten auf eine neue, emotionale Mission, um die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Die Geschichte spielt elf Monate nach den Ereignissen des ersten Teils und führt in unbekannte Gebiete jenseits der UCA. Dort müsst ihr euch übernatürlichen Feinden, widrigen Umwelteinflüssen und der zentralen Frage stellen, ob es richtig war, den Kontakt überhaupt aufzunehmen.

Die offene Welt bietet nahtlos verbundene, abwechslungsreiche Landschaften mit wechselndem Wetter und realistischen Naturbedingungen. Ihr könnt Hindernisse und Gegner wahlweise direkt bekämpfen, umgehen oder meiden, was flexible Spielstrategien ermöglicht. Hideo Kojima setzt damit erneut auf eine tiefgründige, emotional aufgeladene Spielerfahrung, die das Thema zwischenmenschlicher Verbindung in den Mittelpunkt stellt. Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt ganze 20 Euro sparen und zahlt aktuell nur 52,99 Euro.

Ob als Vorbesteller von Lost Soul Aside oder als Erster, der die Neuheit von Death Stranding in den Händen hält: Das Sony Festival of Games macht den August für euch zu einem Monat voller Spannung, Vorfreude und Abenteuer.