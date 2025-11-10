Bezahlt die Barmer die Apple Watch? So funktioniert das Bonusprogramm

Manche Krankenkassen bezuschussen Fitness-Tracker wie die Apple Watch. Ihr wollt wissen, ob die Barmer GEK mitzieht? Bei uns erfahrt ihr, welche Regeln gelten.

Übernimmt die Barmer die Kosten für eine Apple Watch?

Wenn ihr Wert auf einen aktiven Lebensstil legt und bei der Barmer GEK versichert seid, fragt ihr euch vielleicht, ob die Barmer Wearables, wie zum Beispiel die Apple Watch, bezahlt.

Die Antwort: Die Kaufkosten werden nicht automatisch übernommen, aber über das hauseigene Bonusprogramm könnt ihr euch einen stattlichen Zuschuss zu Fitness-Trackern sichern.

Das Barmer Bonusprogramm: so funktioniert’s

Als Barmer-Versicherte müsst ihr zunächst Punkte für gesundheitsbewusstes Verhalten sammeln.

Dazu zählen zum Beispiel die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen oder die Teilnahme an Sport- und Präventionskursen. Die Verwaltung läuft über die Barmer-App, in der ihr eure Aktivitäten nachweist und belegt.

Diese Geldprämien gibt’s bei der Barmer

Die Barmer GEK bietet zur Einlösung der gesammelten Punkte zwei verschiedene Geldprämien an, die ihr auch miteinander kombinieren könnt.

Geldprämie: die direkte Auszahlung aufs Konto

Für 100 Punkte gibt es 10 Euro .

. Ihr könnt klein anfangen und jederzeit eine Auszahlung anfordern, weil es keinen Mindestbetrag gibt.

Ihr erhaltet maximal 100 Euro pro Jahr.

Top-Geldprämie: der Zuschuss für Gesundheitsleistungen

Hier bekommt ihr bis zu 200 Euro pro Jahr für selbst bezahlte Gesundheitsangebote wie zum Beispiel eine Zahnreinigung, Osteopathie und auch für selbst gekaufte „Geräte zur Messung und Erfassung des Fitness- und Gesundheitsstatus“ (Quelle: Barmer).

wie zum Beispiel eine Zahnreinigung, Osteopathie und auch für selbst gekaufte „Geräte zur Messung und Erfassung des Fitness- und Gesundheitsstatus“ (Quelle: Barmer). 50 Punkte sind bei der Top-Geldprämie 10 Euro wert.

sind bei der Top-Geldprämie 10 Euro wert. Ihr könnt maximal 1.000 Punkte pro Jahr einlösen.

pro Jahr einlösen. Um den Zuschuss zu erhalten, reicht ihr eure Rechnung in der Barmer-App (bei Google Play oder im App Store ansehen) ein. Jede Rechnung kann nur einmal eingereicht werden.

eingereicht werden. Die Top-Geldprämie könnt ihr in 50-Punkte-Einheiten abrufen. Das bedeutet, ihr könnt auch mehrere Rechnungen pro Jahr einsenden.

Bitte beachtet: Die 1.000-Punkte-Grenze gilt insgesamt. Auch dann, wenn ihr Geldprämie und Top-Geldprämie kombiniert.

Bei der Barmer bekommt ihr also keinen Fitness-Tracker geschenkt, könnt aber mit der cleveren Nutzung des Bonusprogramms ordentlich sparen. Klärt bitte sicherheitshalber vor der Anschaffung eures Wunschgerätes mit dem Barmer-Kundenservice ab, ob es sich tatsächlich um ein förderfähiges Gerät handelt.

Diese Informationen sind sorgfältig nach den offiziellen Angaben der Barmer GEK (Stand November 2025) zusammengestellt. Prüft trotzdem immer die aktuellen Bedingungen direkt bei der Barmer, da sich diese jederzeit ändern können.