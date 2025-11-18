Black Friday 2025 bei Bonprix: Sichert euch jetzt schon Angebote im Pre-Sales

Wenn ihr neue Klamotten braucht, auf der Suche nach Wohnaccessoires oder sogar Möbeln seid, solltet ihr zu Black Friday 2025 bei Bonprix die Augen offen halten.

Black Friday 2025 bei Bonprix: Wann geht es los?

Noch ist unklar, ob Bonprix euch nur am 28. November 2025 zum Black Friday mit Angeboten verwöhnt oder ob ihr schon während der Black Week ab dem 24. November Schnäppchen jagen könnt.

2024 veranstaltete der beliebte Versandhändler schon vor der großen Rabattschlacht verschiedene Aktionen und auch diesmal gibt es schon vor Black Friday Schnäppchen für euch.

Was ist vor Black Friday 2025 bei Bonprix reduziert?

Vergangene Woche gab es mit dem Singlesday 20 Prozent auf alles und aktuell laufen bei Bonprix die Pre-Black-Friday Deals in verschiedenen Kategorien.

In der Rubrik Damenmode findet ihr von Unterwäsche über Stiefel, Nachtwäsche und diverse Bekleidungsstücke Rabatte von 50 Prozent und mehr. Stöbert euch durch und ergattert die besten Angebote schon vor Black Friday.

Auch für die Kids gibt es bereits jede Menge günstiger Angebote im Pre Sale. Latzhosen, Skijacken, Sweatshirts und vieles mehr ist reduziert, allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Seid ihr auf der Suche nach neuer Bettwäsche, Accessoires für eure eigenen vier Wände, Gardinen und vielfältigen Deko-Objekten, könnt ihr euch über die Wohnen-Garten-Deals im Pre-Black-Friday-Sale freuen.

Natürlich gehen auch die Männer nicht leer aus und können schon vor Black Friday 2025 nach Herzenslust ihre Garderobe aufstocken. Viele Produkte aus der Kategorie Herrenbekleidung ist reduziert, Rabatte über 50 Prozent sind keine Seltenheit.

Was reduziert Bonprix an Black Friday?

Wo es zu Black Friday günstiger wird, hat Bonprix noch nicht verraten. Aus den letzten Jahren wissen wir, dass Schnäppchen in vielen Kategorien möglich sind. Haltet Ausschau nach:

Accessoires für eure eigenen vier Wände

Damen-, Herren- und Kinderkleidung

Möbel und Bettwäsche

Handtücher

Teppiche

Mit etwas Glück bekommt ihr sogar schicke X-Mas Deals zu Black Friday und könnt eure Dekorationen günstiger shoppen.

Wisst ihr eigentlich, woher der Black Friday kommt? Im nachfolgenden Video erklären wir es euch:

Übrigens: Auch bei Jysk und Rossmann beginnt schon bald die heißeste Shoppingphase des Jahres.

Wie bereite ich mich optimal auf Black Friday 2025 bei Bonprix vor?

Schnäppchen und Deals lohnen sich nur dann, wenn ihr am Ende nicht zu viel Geld ausgegeben habt. Erstellt euch schon vor dem großen Start eine Liste, was ihr alles kaufen wollt. Kategorisiert dabei in wichtige Must-Haves und Nice-to-Haves. So bekommt ihr einen Überblick, wo ihr unbedingt zuschlagen müsst und wo ihr bei wenig Dealpotenzial lieber noch bis Cyber Monday wartet.

Ladet euer Smartphone noch mal auf, falls ihr per App shoppen wollt. Am PC könnt ihr natürlich auch den Online-Shop wie gewohnt nutzen.

Kleiner Tipp: Haltet auch vor Black Friday weiter Ausschau nach coolen Deals. Die Pre-Sale-Phase ist gerade in der heißen Zeit und letztes Jahr gab es spezielle Countdown-Angebote kurz vor Beginn des Black Fridays.