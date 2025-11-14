Black Friday 2025 bei Jysk: Mit diesen Schnäppchen könnt ihr rechnen

Am 28. November 2025 ist wieder Black Friday. Wie die meisten Händler wird auch JYSK daran teilnehmen und das nicht nur mit einem Shopping-Tag.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

JYSK bietet euch die Black Week statt nur den Black Friday

2024 gab JYSK einen Einblick in die Vorbereitung auf den Black Friday (via gojysk.com) und auch 2025 steht im skandinavischen Einrichtungshaus wieder einiges an Schnäppchenpotenzial bevor.

Anzeige

JYSK bietet euch nicht nur Deals zu Black Friday, sondern startet gleich mit einer vollständigen Black Week. Perfekt, wenn ihr eure Weihnachtsgeschenke aufrüsten oder euch noch das eine oder andere Möbelstück so kurz vor Weihnachten gönnen wollt. Angebote findet ihr in den Filialen und natürlich im Online-Shop von Jysk.

Hier kommt ihr zum Online-Shop von Jysk

Das wird die Black Week bei JYSK für euch bereithalten

Auf der Website (siehe JYSK) findet ihr bereits spannende Infos zum Black Friday bei JYSK. Der Verkaufsriese verspricht nicht nur längere Öffnungszeiten am Black Weekend, sondern gibt in seinen FAQ auch an, diesmal eine ganze Black Week zu veranstalten.

Welche Deals ihr erwarten könnt, wurde natürlich noch nicht verraten. Ein bisschen Spannung muss sein, aber wenn ihr auf das letzte Jahr zurückblickt, dürft ihr wieder mit Deals und Rabatten von bis zu 70 Prozent rechnen.

Anzeige

Im vergangenen Jahr konntet ihr in folgenden Kategorien punkten:

Bis zu 60 Prozent Preisnachlass auf Matratzen und Bettwäsche

Bis zu 60 Prozent Rabatte auf Sessel und Möbel fürs Esszimmer

fürs Esszimmer Bis zu 70 Prozent Rabatte auf Kopfkissen und Topper

JYSK bietet euch ein großes Portfolio für eure Heimausstattung, aber auch saisonale Ware wie Weihnachtsdekorationen gibt es zu kaufen. Welche Angebote auf euch warten, erfahrt ihr vermutlich erst kurz vor Beginn der Black Week. Wir möchten euch aber jetzt schon verraten, welche Kategorien ihr im Auge behalten solltet:

TV-Möbel, Kommoden, Sessel, Sofas und Beistellhocker

Matratzen, Bettwäsche, Bettgestelle, Kissen und Decken

Gaming- und Bürostuhle, Gadgets, Bürotische

Esszimmergruppen, Tische, Stühle und Accessoires

Badematten, Bademäntel, Handtücher, Badezimmer-Accessoires, Duschvorhänge

Schminkspiegel

Küchenaccessoires

Anzeige

Mit etwas Glück könnt ihr euch während der Black Week bei JYSK auch mit Weihnachtsdekoration eindecken.

Checkt unser Video für zusätzliche Spartipps außerhalb von Black Friday. Damit shoppt ihr im Supermarkt günstiger.

Anzeige

Vorbereitung auf die Black Week: So macht ihr die besten Schnäppchen

Wenn ihr Lust auf Schnäppchen im Bereich Heimausstattung habt, ist die Black Week bei JYSK ein Muss für euch. Bereitet euch optimal vor, um während der Shopping-Woche eure Wunschschnäppchen zu ergattern.

Drei Top-Tipps für Erfolg während der Black Week bei JYSK:

Erstellt euch eine Wunschliste und priorisiert sie nach Must-Have, Want-Have und Nice-to-Have.

und priorisiert sie nach Must-Have, Want-Have und Nice-to-Have. Schaut euch einzelne Produkte schon vorher an und speichert sie ab.

und speichert sie ab. Vergleicht trotz aller Rabatte Preise, denn auch andere Händler nehmen an der Black Week teil.

Wusstet ihr das? Bei JYSK habt ihr auf eure Einkäufe eine 30-Tage-Preisgarantie. Wenn ihr kurz vor der Black Week ein vermeintliches Schnäppchen macht, und während der Rabattaktion ist es günstiger, bekommt ihr die Differenz erstattet. Zwar nur in Form eines Gutscheins, aber den könnt ihr bei der Schnäppchenjagd sicher wieder gebrauchen.

Anzeige

Unser Tipp für euch: Prüft eure Deals, bevor ihr sie in den Warenkorb packt. Black Friday macht vor allem dann Spaß, wenn ihr wirklich spart.

Black Week bei JYSK online und vor Ort

Bei JYSK entscheidet ihr selbst, wie ihr shoppen wollt. Habt ihr Filialen vor Ort, stürzt euch ins Getümmel und schaut nach den besten Schnäppchen. Vorteil ist, dass manche Produkte im Online-Shop vielleicht nicht mehr gelistet sind, in den Filialen aber noch zur Verfügung stehen. Außerdem könnt ihr eure Produkte anfassen und vor Ort anschauen.

Online habt ihr den Vorteil, dass ihr rund um die Uhr einkaufen könnt. Die meisten Shopping-Fans kombinieren beide Möglichkeiten und sichern sich so die besten Schnäppchen.

Tipp: Bei Amazon könnt ihr jetzt schon geniale Technik-Deals abgreifen, noch vor dem Start der offiziellen Black Week.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.