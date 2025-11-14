Black Friday 2025 bei Rossmann: Schnäppchenfest im Drogeriemarkt

„Black Rossmann Week“: Vom 24. bis 28. November warten in der Rossmann-App starke Deals und satte Rabatte auf euch.

Clever sparen bei der „Black Rossmann Week“

Ende November ist es wieder soweit: Rossmann startet sein alljährliches Schnäppchenfest! Statt einzelner Black-Friday-Deals erwarten euch fünf Tage lang jede Menge tolle Angebote.

Bereits zum siebten Mal in Folge lädt der Drogeriemarkt zur „Black Rossmann Week“ ein. Auch 2025 könnt ihr euch wieder auf attraktive Angebote aus allen Bereichen des Sortiments freuen, darunter Kosmetik, Pflege- und Reinigungsprodukte sowie Nahrungsergänzungsmittel.

Die Aktion läuft vom 24. bis 28. November (Black Friday), genug Zeit, um sich die besten Schnäppchen zu sichern. Aber aufgepasst: Die Black-Deals gibt's nur in der App, die ihr euch mit wenigen Klicks im App Store, auf Google Play oder in der Huawai AppGallery herunterladen könnt.

Mit den App-Coupons online und in der Filiale sparen

Pünktlich zur „Black Rossmann Week“ gibt es in der App zahlreiche Coupons, die ihr in der Filiale oder direkt im Onlineshop einlöst. Damit nicht genug: Die Angebote wechseln jede Woche, sodass ihr das ganze Jahr über eure Lieblingsprodukte preiswert shoppen oder neue Beautyprodukte zu Vorzugspreisen ausprobieren könnt.

Coupons kombinieren und noch mehr sparen

Ihr wollt noch mehr sparen? Mit dem „10%-auf-alles-Coupon“ sichert ihr euch zusätzlich 10 Prozent auf euren Einkauf in der Filiale. Den Coupon findet ihr entweder in der Rossmann-App oder in eurem Briefkasten. In einigen Regionen Deutschlands flattern die „10%-Papiercoupons“ regelmäßig mit der Tagespost ins Haus.

Die 10%-Coupons lassen sich teilweise mit den Angeboten der „Black Rossmann Week“ kombinieren, sodass ihr bei einem größeren Einkauf noch einmal zusätzlich ein paar Euro sparen könnt. Unser Tipp: Aktiviert die Push-Benachrichtigungen, um keine Aktion mehr zu verpassen!