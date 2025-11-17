Black Friday 2025: Nimmt dm daran teil?

Der Black Friday ist die Zeit für Rabatte und Sonderangebote. Erfahrt hier, ob die Drogeriekette dm beim Black Friday mitmacht und wie ihr bei dm sparen könnt.

Nimmt dm am Black Friday teil?

Anders als viele andere bekannte Einzelhändler, wie Jysk, MediaMarkt oder Rossmann, beteiligt sich dm nicht am Black-Friday-Hype. Das Unternehmen veranstaltet weder einen Black Friday noch eine Black Week.

Bei dm könnt ihr euch das ganze Jahr auf stabile Preise verlassen. Die Drogeriekette verzichtet bewusst darauf, an nur einem einzigen Tag einmalige Rabatte anzubieten. Stattdessen gibt es regelmäßig Dauerangebote, reduzierte Waren im Ausverkauf und attraktive Coupons in der dm-App.

Nicht nur am Black Friday, sondern immer sparen – unsere Kollegen von desired zeigen euch im Video, wie das geht:

Rabattcoupons in der dm-App

Habt ihr euch die kostenlose dm-App aufs Handy geladen, profitiert ihr über verschiedene Rabattcoupons. So könnt ihr das ganze Jahr über beim Einkaufen bares Geld sparen.

Die Coupons lassen sich ganz einfach in der App aktivieren und bringen euch so regelmäßig tolle Schnäppchen. An der Kasse müsst ihr dann nur eure digitale Kundenkarte scannen lassen.

Das dm-Familienprogramm „dm glückskind“

Für Familien lohnt sich der Beitritt zu „dm glückskind“. Nehmt ihr an diesem dm-Familienprogramm teil, könnt ihr zusätzlich von weiteren tollen Vorteilen profitieren. Dazu gehören exklusive Coupons, gratis Produkte und attraktive Geschenke bis zum zwölften Geburtstag eures Kindes.

Um am Familienprogramm teilzunehmen, tragt ihr einfach den Namen und das Geburtsdatum eures Kindes oder eurer Kinder auf eurem Account ein.

Sparen mit Payback

Eine weitere Möglichkeit, beim Einkauf in einer dm-Filiale oder im Online-Shop zu sparen, ist die Teilnahme am beliebten Payback-Programm. Damit könnt ihr Payback-Punkte sammeln und durch Coupons vervielfachen.

Die gesammelten Punkte könnt ihr später beim Bezahlen an der dm-Kasse einlösen oder gegen Payback-Prämien eintauschen.

