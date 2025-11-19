Black Friday 2025: Nimmt Ninja teil?

Der Black Friday sorgt auch im Jahr 2025 für viele gute Angebote. Zu den Teilnehmern gehört auch Ninja. Welche Angebote gibt es in diesem Jahr?

Küchengeräte von Ninja beliebter denn je

Die Küchengeräte von Ninja erleben in den sozialen Medien einen echten Hype. Viele trendige Rezepte auf Instagram oder TikTok werden mit den Geräten des US-amerikanischen Herstellers umgesetzt.

Ob AirFryer, Kaffeemaschine, Eismaschine oder Trinkflasche – Ninja hat anlässlich des Black Friday 2025 schon jetzt viele Rabatte, die noch bis zum Ende des Monats andauern.

Tipps zum Black Friday 2025 bei Ninja

Wenn ihr den Black Friday für eine neue Anschaffung von Ninja nutzen wollt, lohnt sich ein strukturierter Überblick. Eine Anmeldung zum Ninja-Newsletter hilft euch, frühzeitig über Preisaktionen informiert zu bleiben. Auch ein Blick auf die offizielle Website kann sinnvoll sein, da dort regelmäßig exklusive Modelle und längere Garantien angeboten werden.

Praktisch ist zudem ein eigener Wunschzettel: Notiert euch frühzeitig die Geräte, die für euch infrage kommen – etwa bestimmte Airfryer-Modelle – und behaltet so den Überblick, wenn die Angebote starten.

Manche Produkte sind bereits vor dem Black Friday reduziert. 2024 gab es auch einzelne Modelle mit zusätzlichem Zubehör. Für 2025 werden ebenfalls limitierte Sondereditionen angeboten, die ausschließlich im Ninja-Shop erhältlich sind.

Heißluftfritteuse reduziert zum Black Friday 2025

Ninja MAX 6-in-1 Dual Zone Heißluftfritteuse 9,5 l Statt 229,99 € Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 11:05 Uhr

Wer auf der Suche nach einer neuen Heißluftfritteuse ist, könnte bei diesem Angebot zuschlagen. Mit 9,5 Litern Fassungsvermögen zählt die Ninja MAX 6-in-1 zu den großen Heißluftfritteusen, die in zwei seperat bedienbaren Fächern Speisen für eine bis zu 8-köpfige Gruppe zubereiten kann.

Auch weitere Airfryer-Modelle von Ninja sind im offiziellen Ninja-Shop zu stark reduzierten Preisen erhältlich.

Eismaschine von Ninja

Ninja Creami Deluxe 10-in-1 Eismaschine NC502EU Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 09:43 Uhr

Wer statt der Zubereitung von warmen Speisen lieber ein leckeres Eis zubereiten möchte, wird mit der Creami Deluxe 10-in-1-Eismaschine auf seine Kosten kommen.

Das Gerät, welches zehn verschiedene Eisprodukte herstellen kann, darunter ganz normale Eiscreme, Slush und Frozen Yoghurt, ist bei Amazon allerdings noch mal günstiger erhältlich, als das Black-Friday-Angebot im offiziellen Ninja-Shop.

Für Kaffee-Genießer

Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine Statt 549,99 € Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.11.2025 06:58 Uhr

Wenn ihr eine professionelle Kaffeemaschine sucht, könnt ihr mit der Kaffeemaschine von Ninja möglicherweise die richtige Wahl treffen. Sie ist auch im Angebot nicht ganz günstig, hat aber eine Vielzahl an Funktionen. So kann sie verschiedene Arten von Espresso, Cold Brew und Filterkaffee herstellen.

Weitere Angebote im Ninja-Shop

Wer nach weiteren Angeboten von Ninja Ausschau halten möchte, findet im Shop auf der offiziellen Seite auch reduzierte Preise für Grills, weitere Haushaltsgeräte und Trinkflaschen.

