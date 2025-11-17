Black Friday bei Ikea: Nimmt das Möbelhaus 2025 daran teil?

Wie viele andere Händler bietet Ikea im November einige Produkte zum reduzierten Preis an. Wir zeigen euch die besten Aktionen im Einrichtungshaus.

Schnäppchenzeit bei Ikea

Ikea gibt seinen Rabattaktionen im November gern einen individuellen Namen und weitet sie über mehrere Wochen aus. Statt zum Black Friday zu rufen, gab es in den vergangenen Jahren bereits die „Black Freudays“ oder die „IKEA Family Days“.

Im Jahr 2025 lädt das Möbelhaus vom 1. bis zum 30. November zum „Freuvember“ ein. Ikea wirbt zwar nicht mit konkreten Black-Friday-Angeboten, hält aber einige Aktionen für Ikea Family- und Ikea Business Network-Mitglieder bereit.

Am Black Friday findet ihr immer jede Menge Angebote.

Aktionen im November

Im November dürfen sich Ikea-Mitglieder über diese Aktionen freuen, bei denen sie sparen können:

10 Prozent Rabatt auf alle BESTÅ-Kombinationen

bis zu 20 Euro Nachlass auf KULLEN Kommoden

bis zu 32 Prozent Rabatt auf BISSA und STÄLL Schuhschränke

bis zu 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Kinderbetten

15 Prozent Rabatt auf Töpfe und Pfannen

15 Prozent Rabatt auf alle „Letzte Chance“-Artikel

Spielküchen zum reduzierten Preis

Bis zu 1000 Euro Gutschein beim Kauf einer Küche

Außerdem erhalten Kinder bis zehn Jahre ein Kinderessen gratis.

Clever sparen bei Ikea

Ikea veranstaltet somit zwar keinen klassischen Black Friday, hält aber trotzdem über den gesamten November viele attraktive Angebote für euch bereit. Das ist eine gute Gelegenheit, Lieblingsstücke zu attraktiven Preisen zu sichern.

Wer clever plant, kann beim Einrichten, Umgestalten oder Auffrischen der eigenen vier Wände viel Geld sparen. Trotzdem lohnt es sich immer, genau hinzusehen und zu prüfen, ob der vermeintliche Deal wirklich ein Schnäppchen ist.