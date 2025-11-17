Black Friday: Welche Deals gibt es 2025 bei New Balance?

Der Black Friday steht Ende November wieder vor der Tür. Wir sagen euch, ob ihr 2025 mit Schnäppchen bei New Balance rechnen könnt.

Black-Friday-Rabatte bei New Balance

Seit vielen Jahren ist der Black Friday ein verlässlicher Anlass, um online Rabatte zu erhalten. Das gilt für Elektronik, Kleidung und vieles mehr. Nicht nur die großen Handelsplattformen bieten Schnäppchen an, sondern auch die Hersteller selbst – so auch New Balance. Der Black Friday findet in diesem Jahr am 28. November statt.

Welche Rabatte euch der Sportartikelhersteller gibt, ist aktuell noch nicht klar. Auf der Website von New Balance findet ihr aktuell nur allgemeine Informationen zur Cyberweek. Dabei handelt es sich um den gesamten Aktionszeitraum, der auch den Black Friday umfasst.

So verlief der Black Friday in den Vorjahren bei New Balance

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre können ein paar Annahmen für den Black Friday 2025 getroffen werden. Ob die Rabattaktion bei New Balance in diesem Jahr identisch abläuft, ist derzeit noch nicht bekannt.

Diese Rabattaktionen könnte es geben:

Early Access für Mitglieder: Donnerstag, 20. November 2025

Donnerstag, 20. November 2025 Start: Donnerstag, 27. November 2025 (Erntedankfest/Thanksgiving)

Donnerstag, 27. November 2025 (Erntedankfest/Thanksgiving) Ende: Dienstag, 2. Dezember 2025 (Tag nach Cyber-Montag)

Dienstag, 2. Dezember 2025 (Tag nach Cyber-Montag) Rabatte: 25 Prozent auf große Teile des Sortiments, bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Teile

25 Prozent auf große Teile des Sortiments, bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Teile Rabattierte Produkte sind oft: Schuhe, Hosen, T-Shirts, Hoodies, Caps, Accessoires

Schuhe, Hosen, T-Shirts, Hoodies, Caps, Accessoires Versand: Niedrigerer Einkaufswert als üblich für kostenlosen Versand

Das gilt für den Black Friday 2025

Wenn ihr Mitglied werden und so Zugriff auf den Early Access erhalten wollt, könnt ihr euch auf der Website von New Balance mit eurer E-Mail-Adresse für einen Newsletter anmelden. Weitere personenbezogene Daten braucht ihr nicht anzugeben.

Üblicherweise erhaltet ihr keine Rabatte auf Geschenkgutscheine. Für diese müsst ihr den jeweiligen Wert bezahlen.

In unserem Video geben wir Tipps rund um die Preisschlacht im November:

Black Friday für New-Balance-Produkte auch in anderen Shops

Wenn ihr auf der Suche nach Rabatten seid, lohnt es sich unter anderem, auch mal auf anderen Plattformen vorbeizuschauen, auf denen die Waren angeboten werden. Möglicherweise gibt es für einzelne Produkte sogar größere Preisnachlässe als beim Hersteller selbst.