Bookbot-Erfahrungen: Ist der Buchhändler seriös?

Bei Bookbot könnt ihr gebrauchte Bücher kaufen und verkaufen. Wir zeigen euch die User-Bewertungen.

Bookbot-Erfahrungen überwiegend positiv

Bookbot ist eine Handelsplattform für gebrauchte Bücher. Ihr könnt dort selbst welche kaufen, aber auch verkaufen. Ob Star-Wars-Bücher oder Grusel von Stephen King – die Auswahl ist groß.

Die Macher versprechen Lieferungen innerhalb eines Tages beziehungsweise Lieferungen an ausgewählte Buchgeschäfte. Diese befinden sich derzeit jedoch ausschließlich in Berlin.

Viele positive Bewertungen auf unterschiedlichen Plattformen lassen vermuten, dass das Unternehmen dieses und weitere Versprechen zufriedenstellend einhält.

Bookbot-Erfahrungen bei Trusted Shops

Bei Trusted Shops haben mehr als 30.000 User (Stand Oktober 2025) Bewertungen hinterlassen. Das durchschnittliche Rating beträgt 4,83 von fünf Sternen.

So bewerten Nutzer Bookbot bei Trustpilot

Auch bei Trustpilot haben die Nutzer Bookbot überwiegend positiv bewertet. Es wurden bei mehr als 700 Bewertungen durchschnittlich 4,6 Sterne vergeben. Dabei bewerten sie unter anderem folgende Aspekte positiv:

Nachhaltigkeit: Bücher werden langfristig genutzt.

Bücher werden langfristig genutzt. Lieferung: Kostenfrei innerhalb Deutschlands.

Kostenfrei innerhalb Deutschlands. Angebote: Große Auswahl, insbesondere von Büchern, die im Handel nicht (mehr) erhältlich sind.

Große Auswahl, insbesondere von Büchern, die im Handel nicht (mehr) erhältlich sind. Preise: Die gebrauchten Bücher können kostengünstig gekauft werden.

In wenigen negativen Rezensionen heißt es unter anderem, dass Pakete nicht korrekt zugestellt worden seien. Außerdem bemängeln Käufer, dass der Zustand der Bücher in ihrem Fall nicht dem Inserat entsprochen habe.

So verkauft ihr eure Bücher bei Bookbot

Der Bestand von Bookbot speist sich aus den Ankäufen aus unterschiedlichen Quellen. Auch ihr als Privatpersonen könnt eure Bücher an den Anbieter verkaufen. Nutzt dafür das Onlineformular und ladet zu jedem Buch ein Foto hoch, anhand dessen Bookbot den Zustand bewerten kann.

Werden eure Bücher angenommen, erhaltet ihr 60 Prozent des Verkaufspreises abzüglich 1,19 Euro pro Buch. Bei einem Exemplar, das später für 10 Euro verkauft wird, werden euch also 4,81 Euro ausgezahlt. Beim Einsenden fallen für euch keine Versandgebühren an.