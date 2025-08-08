Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Sparen
  3. Spartipps
  4. Bringt euer Badezimmer auf's nächste Level: 12 Ikea-Produkte, mit denen das Upgrade gelingt

Bringt euer Badezimmer auf's nächste Level: 12 Ikea-Produkte, mit denen das Upgrade gelingt

Vladimir Maar,
3 min Lesezeit
Ikea-Logo an einer Filiale.
Mit Ikea wertet ihr euer Badezimmer preiswert auf.© IMAGO / Depositphotos / Bildbearbeitung GIGA1 / 13
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Euer Badezimmer könnte ein kleines Makeover vertragen? Mit den richtigen Accessoires und cleveren Möbelstücken lässt sich selbst der kleinste Raum in eine echte Wohlfühloase verwandeln. Ikea bietet praktische, stilvolle und zugleich preiswerte Lösungen, die Funktionalität und Design perfekt verbinden.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 Produkte, mit denen ihr euer Bad im Handumdrehen aufwertet.

#1: NORSÄLVEN Waschbeckenunterschrank

NORSÄLVEN Waschbeckenunterschrank
Ikea | NORSÄLVEN Waschbeckenunterschrank69,90 €
2 / 13
Anzeige

Der NORSÄLVEN Waschbeckenunterschrank überzeugt mit stilvoller Optik und zeitlosem Design. Durch seine kompakte Größe eignet er sich perfekt für kleine Badezimmer und bietet gleichzeitig praktischen Stauraum für Gästehandtücher und weitere Badeutensilien.

Zum NORSÄLVEN Waschbeckenunterschrank bei Ikea

#2: IVÖSJÖN Waschbeckenunterschrank

IVÖSJÖN Waschbeckenunterschrank
Ikea | IVÖSJÖN Waschbeckenunterschrank17,00 €
3 / 13
Anzeige

Wenn ihr es gerne preisgünstig mögt, ein kleines Badezimmer habt oder als Studierende eure WG einrichten wollt, bietet Ikea mit der neuen IVÖSJÖN-Serie eine ideale Alternative. Der Waschbeckenunterschrank vereint offene und geschlossene Aufbewahrungslösungen.

Zum IVÖSJÖN Waschbeckenunterschrank bei Ikea

#3: IVÖSJÖN Spiegelschrank

IVÖSJÖN Spiegelschrank
Ikea | IVÖSJÖN Spiegelschrank17,00 €
4 / 13
Anzeige

Passend zum Waschbeckenunterschrank bietet Ikea nun auch den Spiegelschrank IVÖSJÖN an. Neben der grünen Ausführung ist er zudem in einem limitierten Blauton erhältlich. So setzt ihr farbige Akzente in eurem Badezimmer.

Zum Spiegelschrank IVÖSJÖN bei Ikea

#4: IVÖSJÖN Schrank mit Türen

IVÖSJÖN Schrank mit Türen
Ikea | IVÖSJÖN Schrank mit Türen25,00 €
5 / 13
Anzeige

Aller guten Dinge sind drei und das trifft auch auf die IVÖSJÖN-Serie zu. Mit dem neuen Schrank ist die Kollektion nun vollständig und verleiht eurem Bad das gewisse Etwas zu einem attraktiven Preis. Mit einer Bewertung von 4,5 Sternen bei über 70 Rezensionen überzeugt er nicht nur uns, sondern auch zahlreiche Ikea-Kunden.

Zum IVÖSJÖN Schrank bei Ikea

#5: GANSJÖN Badezimmer-Set

GANSJÖN Badezimmer-Set
Ikea | GANSJÖN Badezimmer-Set17,99 €
6 / 13
Anzeige

Ein Badezimmer-Upgrade gelingt auch mit den richtigen Accessoires. Das beliebte GANSJÖN Badezimmer-Set ist jetzt in einem frischen Grünton erhältlich. Die passende Schale sorgt für Ordnung und hält Zahnbürstenhalter und Seifenspender an Ort und Stelle – eignet sich aber ebenso gut als separate Ablage für Schmuck, Kerzen oder andere Kleinigkeiten.

Zum GANSJÖN Badezimmer-Set bei Ikea

#6: BROGRUND Duschablage

BROGRUND Duschablage
Ikea | BROGRUND Duschablage17,99 €
7 / 13
Anzeige

Mit BROGRUND zieht schlichter, moderner Stil in euer Badezimmer ein. Die Serie überzeugt mit klaren Linien, gebürstetem Edelstahl und einer minimalistischen Ästhetik – und passt damit in nahezu jedes Bad, ob groß, klein, klassisch oder modern. Ein gutes Beispiel dafür ist die Duschablage, die alle typischen Merkmale der Serie in sich vereint.

Zu der BROGRUND Duschablage bei Ikea

#7: BROGRUND Abfalleimer mit Druckdeckel

BROGRUND Abfalleimer mit Druckdeckel
Ikea | BROGRUND Abfalleimer mit Druckdeckel19,99 €
8 / 13
Anzeige

Der Abfalleimer mit Druckdeckel aus der BROGRUND-Serie zählt zu den Bestsellern im Badezimmer-Sortiment von Ikea. Mit über 1.000 Bewertungen und einer Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen erfreut sich dieses stilvolle Modell großer Beliebtheit. Er überzeugt nicht nur im Bad, sondern bringt auch in anderen Räumen mehr Ordnung und Struktur.

Zum BROGRUND Abfalleimer bei Ikea

#8: VATTENSKRUV Badematte

VATTENSKRUV Badematte - Blumenmuster
Ikea | VATTENSKRUV Badematte - Blumenmuster9,99 €
9 / 13
Anzeige

Neu im Sortiment ist die Badematte VATTENSKRUV mit einem farbenfrohen Blumenmuster. Sie fällt sofort ins Auge, sobald jemand das Badezimmer betritt und überzeugt zugleich durch ihre weiche, warme Oberfläche, die für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen sorgt.

Zu der Badematte VATTENSKRUV bei Ikea

#9: SKOGSSALLAT Bademantel

SKOGSSALLAT Bademantel
Ikea | SKOGSSALLAT Bademantel34,99 €
10 / 13
Anzeige

Direkt nach der Dusche gibt es kaum etwas Wohligeres, als in einen kuschelweichen Bademantel zu schlüpfen. Auch hier überrascht Ikea mit einer farbenfrohen Neuheit: Der SKOGSSALLAT Bademantel ist optisch ein echter Hingucker – ob getragen oder dekorativ im Badezimmer aufgehängt. Für die Kleinen bietet Ikea zudem einen praktischen Badeponcho an.

Zum SKOGSSALLAT Bademantel bei Ikea

#10: SLÅNHÖSTMAL Badetuch

SLÅNHÖSTMAL Badetuch
Ikea | SLÅNHÖSTMAL Badetuch7,99 €
11 / 13
Anzeige

Auch das SLÅNHÖSTMAL Badetuch setzt frische, farbenfrohe Akzente im Badezimmer. Ob in kräftigem Streifenmuster in Blau oder in sanftem Hellrosa, die verschiedenen Farbvarianten machen das Handtuch zu einem Blickfang und lassen sich wunderbar in jedes Badezimmer integrieren.

Zum SLÅNHÖSTMAL Badetuch bei Ikea

#11: KABOMBA Deckenleuchte

KABOMBA Deckenleuchte
Ikea | KABOMBA Deckenleuchte59,99 €
12 / 13
Anzeige

Die richtige Beleuchtung ist das A und O im Badezimmer. Für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung sorgt die KABOMBA Deckleuchte – ihr elegantes Art-Déco-Design verleiht dem Raum einen Hauch von Hotelflair. In Kombination mit weiteren Elementen der KABOMBA-Lichtserie, wie der dimmbaren Wandleuchte, entsteht eine stimmungsvolle Atmosphäre, die euer Badezimmer in eine Wohlfühloase verwandelt.

Zu der KABOMBA Deckleuchte bei Ikea

#12: MOSSJÖN Wandschrank

MOSSJÖN Wandschrank
Ikea | MOSSJÖN Wandschrank79,99 €
13 / 13
Anzeige

Der MOSSJÖN Wandschrank ist eine stilvolle Aufbewahrungslösung für euer Badezimmer. Mit seinem offenen Regal und der Tür aus geriffeltem Glas kombiniert er praktischen Stauraum mit ansprechendem Design. So habt ihr eure Badutensilien stets im Blick und ordentlich verstaut. Für ein harmonisches Gesamtbild lässt sich der Wandschrank mit der MOSSJÖN Vitrine ergänzen.

Zum MOSSJÖN Wandschrank bei Ikea
Lesenswert
Anzeige