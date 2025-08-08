Bringt euer Badezimmer auf's nächste Level: 12 Ikea-Produkte, mit denen das Upgrade gelingt

Euer Badezimmer könnte ein kleines Makeover vertragen? Mit den richtigen Accessoires und cleveren Möbelstücken lässt sich selbst der kleinste Raum in eine echte Wohlfühloase verwandeln. Ikea bietet praktische, stilvolle und zugleich preiswerte Lösungen, die Funktionalität und Design perfekt verbinden.
In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 Produkte, mit denen ihr euer Bad im Handumdrehen aufwertet.
#1: NORSÄLVEN Waschbeckenunterschrank
Der NORSÄLVEN Waschbeckenunterschrank überzeugt mit stilvoller Optik und zeitlosem Design. Durch seine kompakte Größe eignet er sich perfekt für kleine Badezimmer und bietet gleichzeitig praktischen Stauraum für Gästehandtücher und weitere Badeutensilien.
#2: IVÖSJÖN Waschbeckenunterschrank
Wenn ihr es gerne preisgünstig mögt, ein kleines Badezimmer habt oder als Studierende eure WG einrichten wollt, bietet Ikea mit der neuen IVÖSJÖN-Serie eine ideale Alternative. Der Waschbeckenunterschrank vereint offene und geschlossene Aufbewahrungslösungen.
#3: IVÖSJÖN Spiegelschrank
Passend zum Waschbeckenunterschrank bietet Ikea nun auch den Spiegelschrank IVÖSJÖN an. Neben der grünen Ausführung ist er zudem in einem limitierten Blauton erhältlich. So setzt ihr farbige Akzente in eurem Badezimmer.
#4: IVÖSJÖN Schrank mit Türen
Aller guten Dinge sind drei und das trifft auch auf die IVÖSJÖN-Serie zu. Mit dem neuen Schrank ist die Kollektion nun vollständig und verleiht eurem Bad das gewisse Etwas zu einem attraktiven Preis. Mit einer Bewertung von 4,5 Sternen bei über 70 Rezensionen überzeugt er nicht nur uns, sondern auch zahlreiche Ikea-Kunden.
#5: GANSJÖN Badezimmer-Set
Ein Badezimmer-Upgrade gelingt auch mit den richtigen Accessoires. Das beliebte GANSJÖN Badezimmer-Set ist jetzt in einem frischen Grünton erhältlich. Die passende Schale sorgt für Ordnung und hält Zahnbürstenhalter und Seifenspender an Ort und Stelle – eignet sich aber ebenso gut als separate Ablage für Schmuck, Kerzen oder andere Kleinigkeiten.
#6: BROGRUND Duschablage
Mit BROGRUND zieht schlichter, moderner Stil in euer Badezimmer ein. Die Serie überzeugt mit klaren Linien, gebürstetem Edelstahl und einer minimalistischen Ästhetik – und passt damit in nahezu jedes Bad, ob groß, klein, klassisch oder modern. Ein gutes Beispiel dafür ist die Duschablage, die alle typischen Merkmale der Serie in sich vereint.
#7: BROGRUND Abfalleimer mit Druckdeckel
Der Abfalleimer mit Druckdeckel aus der BROGRUND-Serie zählt zu den Bestsellern im Badezimmer-Sortiment von Ikea. Mit über 1.000 Bewertungen und einer Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen erfreut sich dieses stilvolle Modell großer Beliebtheit. Er überzeugt nicht nur im Bad, sondern bringt auch in anderen Räumen mehr Ordnung und Struktur.
#8: VATTENSKRUV Badematte
Neu im Sortiment ist die Badematte VATTENSKRUV mit einem farbenfrohen Blumenmuster. Sie fällt sofort ins Auge, sobald jemand das Badezimmer betritt und überzeugt zugleich durch ihre weiche, warme Oberfläche, die für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen sorgt.
#9: SKOGSSALLAT Bademantel
Direkt nach der Dusche gibt es kaum etwas Wohligeres, als in einen kuschelweichen Bademantel zu schlüpfen. Auch hier überrascht Ikea mit einer farbenfrohen Neuheit: Der SKOGSSALLAT Bademantel ist optisch ein echter Hingucker – ob getragen oder dekorativ im Badezimmer aufgehängt. Für die Kleinen bietet Ikea zudem einen praktischen Badeponcho an.
#10: SLÅNHÖSTMAL Badetuch
Auch das SLÅNHÖSTMAL Badetuch setzt frische, farbenfrohe Akzente im Badezimmer. Ob in kräftigem Streifenmuster in Blau oder in sanftem Hellrosa, die verschiedenen Farbvarianten machen das Handtuch zu einem Blickfang und lassen sich wunderbar in jedes Badezimmer integrieren.
#11: KABOMBA Deckenleuchte
Die richtige Beleuchtung ist das A und O im Badezimmer. Für eine gleichmäßige Grundbeleuchtung sorgt die KABOMBA Deckleuchte – ihr elegantes Art-Déco-Design verleiht dem Raum einen Hauch von Hotelflair. In Kombination mit weiteren Elementen der KABOMBA-Lichtserie, wie der dimmbaren Wandleuchte, entsteht eine stimmungsvolle Atmosphäre, die euer Badezimmer in eine Wohlfühloase verwandelt.
#12: MOSSJÖN Wandschrank
Der MOSSJÖN Wandschrank ist eine stilvolle Aufbewahrungslösung für euer Badezimmer. Mit seinem offenen Regal und der Tür aus geriffeltem Glas kombiniert er praktischen Stauraum mit ansprechendem Design. So habt ihr eure Badutensilien stets im Blick und ordentlich verstaut. Für ein harmonisches Gesamtbild lässt sich der Wandschrank mit der MOSSJÖN Vitrine ergänzen.