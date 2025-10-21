Erfahrungen mit Mytrip: Wie seriös ist der Reisevermittler wirklich?

Mytrip lockt mit günstigen Flugpreisen – doch wie seriös ist das Portal wirklich und was berichten Reisende über ihre Erfahrungen?

Wer steckt hinter Mytrip?

Die Marke Mytrip operiert als Online-Agentur für Flugtickets und gehört zur Etraveli Group AB, einem großen schwedischen Technologiekonzern im Reisemarkt. Das verspricht grundsätzlich eine gewisse Seriosität. Dennoch funktionieren nicht alle Prozesse reibungslos, wie die Erfahrungen zeigen.

Wie sind die Erfahrungen mit Mytrip?

Viele Kunden haben gute Erfahrungen mit Mytrip gemacht. Sie berichten von unkomplizierten Buchungen, reibungslosen Abläufen und günstigen Flugpreisen. Der Trustscore des Unternehmens bei Trustpilot liegt bei 3,1 von 5 Sternen – das ist in der Reisebranche kein Spitzenwert, aber auch kein schlechtes Ergebnis.

Eine Vielzahl von Erfahrungsberichten fällt jedoch negativ aus. Hier die häufigsten Probleme:

Preisänderung im Buchungsprozess: Einige Nutzer berichten, dass der zunächst angezeigte Preis steigt, sobald sie ihre Daten eingegeben haben.

Einige Nutzer berichten, dass der zunächst angezeigte Preis steigt, sobald sie ihre Daten eingegeben haben. Schwer erreichbarer Kundenservice: Viele Beschwerden drehen sich um eine unzureichende Erreichbarkeit oder wenig hilfreiche Antworten bei Rückfragen.

Viele Beschwerden drehen sich um eine unzureichende Erreichbarkeit oder wenig hilfreiche Antworten bei Rückfragen. Lange Rückerstattungszeiten: Rückzahlungen nach Stornierungen ziehen sich laut zahlreichen Berichten über Wochen oder gar Monate hin.

Rückzahlungen nach Stornierungen ziehen sich laut zahlreichen Berichten über Wochen oder gar Monate hin. Unklare Tarifbedingungen: Mehrfach wird kritisiert, dass Informationen zu Gepäckregelungen, Umbuchungs- oder Stornokosten schwer zu finden oder missverständlich formuliert seien.

Insgesamt ergibt sich ein gemischtes Bild: Manche Reisende sind zufrieden, viele andere beklagen schlechte Kommunikation und lange Wartezeiten. Wer bei Mytrip bucht, sollte daher Preise, Konditionen und Servicebedingungen besonders aufmerksam prüfen.

Was gilt beim Datenschutz?

Mytrip weist in seiner Datenschutzerklärung darauf hin, dass die Website von einer Gesellschaft innerhalb der Etraveli Group betrieben wird. Sie geben an, personenbezogene Daten gemäß geltender Datenschutz- und Sicherheitsstandards zu verarbeiten. Nutzer berichten nicht über auffällige Datenschutzverstöße.

Wie beugt ihr Ärger bei Rückerstattungen vor?

Die Rückerstattungspolitik hängt stark vom jeweiligen Tarif der Fluggesellschaft ab, denn Mytrip fungiert nur als Vermittler. In vielen Fällen gelten die Luftfahrtbedingungen, nicht die eigenen Bedingungen von Mytrip. Das heißt: Rückforderungen können kompliziert sein und dauern.

Um möglichst schnell die Rückerstattung zu erhalten, helfen diese Tipps:

Beim Tarifabschluss genau prüfen, welche Umbuchungs-, Storno- und Rückerstattungs­bedingungen gelten.

Kommt die Buchung über Mytrip oder direkt bei der Airline? Bei Vermittlern kann der Prozess komplizierter sein.

Kreditkarten­beleg, Mailverkehr, Buchungsbestätigung – falls es Probleme bei der Rückerstattung gibt, ist eine genaue Dokumentation sehr hilfreich.

Im Problemfall Kreditkarten-Chargeback prüfen.

Betroffene empfehlen, bei Problemen direkt mit der Fluggesellschaft und gegebenenfalls Verbraucher­schutzorganisationen Kontakt aufzunehmen.