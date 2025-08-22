Familienspaß zum Sparpreis: Amazon reduziert beliebtes Brettspiel

Ihr wollt eine kleine Diskussion auf andere Art und Weise klären oder sucht ein richtig spaßiges Spiel für eure Kids? Bei unserem Spieletipp fliegen euch die Geschosse nur so um die Ohren.

„Katapult Fehde“: Ausrichten, zielen – Feuer!

Vor allem Kinder können es gerade bei neuen Spielen kaum abwarten, endlich loslegen zu dürfen. Bei „Katapult Fehde“ bekommt ihr genau das: Ihr errichtet eure kleine Burg, stellt eure Soldaten in Position und schießt abwechselnd auf eure jeweiligen Verteidigungsanlagen. Mit richtigen Miniaturkatapulten und kleinen Geschossen kommt hierbei so richtig Fehde – Verzeihung – Freude auf! Bei Amazon bekommt ihr das Spiel für aktuell nur 28,40 Euro.

„Katapult Fehde" von Pegasus Spiele

Für wen ist „Katapult Fehde“ geeignet?

Perfekt für Kinder: Vor allem bei Kids dürfte „Katapult Fehde“ wahnsinnig gut ankommen. Ihr baut etwas auf, ihr schießt es wieder kaputt und das Spiel bietet wunderbar haptisches wie spannendes Spielmaterial. Das Katapult dürfte für sehr viel Begeisterung bei jungen Mitspielenden sorgen, wobei sicher auch Erwachsene damit Spaß haben dürften.

Kaum Regeln: Brettspiele für Kinder warten normalerweise mit einem simplen und leicht verständlichen Regelwerk auf. So ist es auch bei „Katapult Fehde“, denn alles, was ihr wissen müsst, ist auf einem beidseitig bedruckten Regelblättchen abgebildet. Das Spiel ist schnell verstanden und noch schneller vermittelt, sodass gerade die Kleinsten schnell loslegen dürfen.

Für Erwachsene wahrscheinlich zu simpel: Das sehr überschaubare Regelwerk macht „Katapult Fehde“ zu einem äußerst kurzweiligen Spielvergnügen. Für erwachsene Mitspielende könnte das auf Dauer etwas zu eintönig ausfallen. In Verbindung mit Kindern ist das immer etwas anders, aber dieser Titel richtet sich vor allem an Kids.

Wie spielt sich „Katapult Fehde“?

„Katapult Fehde“ ist als Duellspiel konzipiert und entsprechend lediglich zu zweit spielbar. Ihr bekommt jeweils ein Set aus verschiedenen Spielmaterialien:

Bausteine für die Burg

mehrere Soldaten

ein Katapult mit insgesamt vier Geschossen

eine Spielunterlage

sechs Spielkarten

Auf eurer Spielunterlage baut ihr eure kleine Burg auf und sorgt für eine schützende Anlage, damit eure Soldaten in Sicherheit sind. Habt ihr eure Figuren platziert, legt ihr eines eurer Geschosse ins Katapult, zielt und schießt auf die Burg eures Gegners. Wer es als Erstes schafft, alle fünf Soldaten zu treffen, gewinnt die Partie.

Dürft ihr eure Burg wieder aufbauen?

Dabei gelten natürlich ein paar Regeln. Zum einen wechselt ihr euch ab, was bedeutet, dass ihr grundsätzlich nie zweimal hintereinander schießen könnt. Die Bausteine kommen lediglich dann aus dem Spiel, wenn sie sich nach einem Treffer nicht mehr auf der Spielunterlage befinden. Ansonsten dürfen eure Gegenspieler nämlich ihre Steine neu aufbauen und die Verteidigung erneuern.

Die sechs Karten, die ihr bekommt, mischt ihr und anschließend zieht ihr drei von ihnen. Jene geben euch in eurer Runde einen Vorteil, sodass ihr beispielsweise doch zweimal hintereinander schießen könnt. Gerade zu Beginn könnt ihr die Karten aber auch weglassen, was bei Kids vielleicht zu empfehlen ist.

Mittels der Karten fließt etwas mehr Taktik ins Spiel, was Kinder anfangs überfordern kann, je nach Alter und Spielerfahrung. Sollten sich allerdings zwei Erwachsene eine Fehde liefern, dürften die Karten eher für spannende Abwechslung und einen kleinen Kniff sorgen, da ihr nie wisst, worauf es eure Kontrahenten genau abgesehen haben.

Spielbewertung

Vor allem bei Amazon bewerten die Rezensionen „Katapult Fehde“ sehr gut, denn dort liegt das Spiel aktuell bei 4,6 von 5 Sternen. Das Spielmaterial und der Spielspaß für Jung und Alt steht für die 90 abgegebenen Bewertungen im Vordergrund. Bei BGG erreicht das Spiel aktuell 7,0 Punkte und gerade im Kinderspielsektor liegt „Katapult Fehde“ sehr hoch in der Rangliste.

