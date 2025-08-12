Für 1,99 Euro: Lidl verkauft nächste Woche ein Feuerzeug, das euch niemals im Stich lässt

Ob beim Grillen im Garten, beim Camping oder einfach nur, um Kerzen auf der Terrasse anzuzünden – ein normales Feuerzeug kommt bei Wind schnell an seine Grenzen. Das Parkside-Sturmfeuerzeug, das es demnächst bei Lidl gibt, soll genau das Problem lösen.

Dank windstabiler Jetflamme lässt es sich auch bei böigem Wetter zuverlässig einsetzen, kostet nur 1,99 Euro und ist ab dem 18. August in den Lidl-Filialen zu haben.

Das Parkside-Sturmfeuerzeug ist wiederbefüllbar und besitzt eine integrierte Kindersicherung. Durch seine witterungsstabile Sturmflamme ist es speziell für den Einsatz im Freien gedacht und eignet sich für alle, die auch bei Wind ein zuverlässiges Feuerzeug brauchen.

Auf der Online-Seite von Lidl ist das Angebot bereits gelistet. (© Lidl & Parkside)

Für wen lohnt sich Sturmfeuerzeug bei Lidl?

Für alle, die Outdoor-Flamme mit Durchhaltevermögen wollen – Camping, Grillen, Werkstatt

Für Nutzer, die ein günstiges, wiederbefüllbares Feuerzeug mit Kindersicherung suchen

Für alle, die ein besonders hochwertiges Sturmfeuerzeug wollen, das etliche Jahre durchhält

Das Sturmfeuerzeug von Parkside ist auf Zuverlässigkeit bei Wind ausgelegt und liefert eine kräftige Jetflamme, die auch im Freien stabil brennt. Durch die Nachfüllfunktion lässt es sich mehrfach verwenden, was nicht nur praktisch, sondern auch nachhaltiger als Einwegfeuerzeuge ist. Trotzdem solltet ihr nicht erwarten, dass das Lidl-Feuerzeug eine Ewigkeit durchhält – es handelt sich immerhin um einen Zwei-Euro-Artikel.

Gerade beim Grillen, im Campingurlaub oder beim Rauchen auf dem windigen Balkon draußen zeigt sich der Vorteil einer windfesten Flamme: kein ständiges Wiederanzünden, kein Frust bei böigem Wetter. Für knapp zwei Euro bekommt man hier ein funktionales und sicheres Werkzeug, das in der Outdoor-Saison schnell unverzichtbar werden kann.

Hochwertigere Alternative von Amazon

Wer bereit ist für sein Sturmfeuerzeug etwas mehr Geld auf den Tisch zu legen, findet bei Amazon einen echten Klassiker: ein Zippo. Das überzeugt mit Stil und Substanz, kostet auf Amazon aber auch 19,90 Euro (bei Amazon anschauen).

Im Gegensatz zum Lidl-Modell ist das Zippo aus Metall gefertigt, nachfüllbar mit Benzin, ebenfalls windfest und kommt mit der charakteristischen „Zippo-Klick“-Mechanik für ein haptisches Erlebnis.

Zippo Benzin-Feuerzeug Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 15:42 Uhr

