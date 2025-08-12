Für 12,99 Euro: Aldi verkauft die perfekte Pfanne für alle, die eine kleine Küche haben

Eure Küche ist klein und ihr habt kaum Platz, Töpfe und Pfannen zu verstauen? Bei Aldi gibt es jetzt eine Bratpfanne, die nicht platzsparender sein könnte: Die Crofton-Bratpfanne mit abnehmbarem Griff hat eine Antihaftbeschichtung und kostet nur 12,99 Euro bei Aldi Süd.

In kleinen Küchen kann es zum Problem werden, alle Kochutensilien gut zu verstauen. Besonders Pfannen und Töpfe nehmen oft viel Platz weg – und deswegen sind Geräte mit abnehmbaren Griffen eine eigentlich einfache, aber viel zu selten angebotene Option.

Die Crofton-Pfanne mit abnehmbarem Griff im Aldi-Prospekt. (© Aldi)

Die Crofton-Bratpfanne mit abnehmbarem Griff für 12,99 Euro bei Aldi Süd ist ein kleiner Alleskönner mit 28 cm Durchmesser. Den Griff könnt ihr spielend einfach lösen, zudem besitzt die Pfanne eine Antihaftbeschichtung, ist induktionsfähig und kann ohne Griff im Backofen bis zu 180 Grad aushalten.

Ab dem 25. August könnt ihr die Pfanne bei Aldi Süd im Laden bekommen – wenn ihr schnell genug seid.

Für wen lohnt sich die Crofton-Bratpfanne bei Aldi?

Für alle, die eine günstige und gut ausgestattete Pfanne brauchen

Für alle mit einer kleinen Küche

Für alle, die platzsparende Kochutensilien suchen

Köche, die High-End-Produkte wollen

Alle, die eine große Küche ihr Eigen nennen und keine Lust haben, den Griff abzunehmen

Die Crofton-Bratpfanne mit abnehmbarem Griff besteht aus recyceltem Aluminium und besitzt die keramische Antihaftbeschichtung ILAG X5. Sie ist für alle Herdarten inklusive Induktionsherden geeignet.

Da der Griff abgenommen werden kann, darf die Pfanne auch im Herd benutzt werden – allerdings nur bis 180 Grad; sie ist also ein Vielkönner, aber kein Alleskönner.

Für 12,99 Euro bekommt ihr hier ohne Frage eine tolle Pfanne, aber es handelt sich natürlich nicht um ein High-End-Produkt. Habt ihr ein begrenztes Budget und wenig Platz in der Küche, ist die Crofton-Bratpfanne aber ohne Frage ein guter Tipp.

Bratpfannen-Alternative bei Amazon: Tefals Lösung zum Platzsparen

Mit der bekannten Firma Tefal hat man erst einmal eine Weile ausgesorgt, aber dafür kann sich der Preis dieser Pfannen auch sehen lassen. Falls ihr Platz sparen, aber nicht auf Qualität verzichten wollt, solltet ihr euch das 3-teilige Pfannen-Set von Tefal bei Amazon anschauen.

Hier bekommt ihr zwei hochwertige Tefal-Pfannen (24 und 28 cm Durchmesser) sowie einen Griff, den ihr immer jeweils an einer Pfanne anbringen könnt. Für das Set bezahlt ihr aber auch momentan 78,21 Euro:

Tefal Ingenio Unlimited On: 3-teiliges Pfannenset mit abnehmbarem Griff, 24/28 cm Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.08.2025 10:05 Uhr

Auf Amazon hat das 3-teilige Pfannen-Set von Tefal eine sehr gute Wertung von 4,5 von 5 Sternen und überzeugt zumeist mit der Antihaftbeschichtung, der Reinigung und der Vielseitigkeit der Pfannen.

