Für 23,99 Euro verkauft Amazon eine Sommerhilfe, die euch die Hitzewelle vergessen lässt

Bestseller auf Amazon und mit extrem guten Bewertungen: Eine Sommerhilfe sollte in keinem Haushalt fehlen; ganz besonders, wenn ihr gern nach draußen geht und euch dort abkühlen wollt. Denn die 33L-Kühltasche von Lifewit für 29,99 Euro bei Amazon hält Getränke und Essen bei euren Ausflügen kühl.

Raus an den See bei der Sommerhitze! Das denken sich momentan viele Deutsche, zumindest in jenen Gegenden, in denen Seen in der Nähe sind. Natürlich darf da auch das Picknick nicht fehlen und ganz besonders: Kühle Erfrischungen. Die 33L-Thermotasche von Lifewit bei Amazon kann eure Verpflegung bis zu 5 Stunden kühl halten – oder warm, wenn ihr die Tasche auch im Winter benutzen möchtet.

Lifewit: 33L-Kühltasche – Thermotasche für Sommer und Winter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.07.2025 07:59 Uhr

Für wen lohnt sich die 33L-Kühltasche bei Amazon?

Familien, die Sommerausflüge lieben

Badeenthusiasten

Camping- und Picknick-Begeisterte

Alle, die kalte Getränke und kaltes Essen im Sommer wollen

Alle, die tiefgekühlte Lebensmittel transportieren – etwa beim Einkauf

Alle, die keine größere Kühltasche brauchen

Die 33-Liter-große Thermotasche von Lifewit bietet Platz für circa 24 Getränkedosen oder drei große Salate. Falls das zu klein oder zu groß für euch ist, kein Problem: Lifewit bietet dieselbe Tasche auch in den Größen 20L und 40L bei Amazon an.

Die Thermotasche ist wasserdicht sowie auslaufsicher und bietet eine 4-lagige Isolierung, mit der ihr eure Lebensmittel 3-5 Stunden kalt oder warm halten könnt. Sie kann dünn zusammengefaltet werden für den Transport und bietet schließlich noch eine große Fronttasche für Teller oder anderes.

„Definitiv ein Must-have im Sommer“

Die Thermotasche von Lifwit ist ein Nummer-1-Bestseller bei Amazon und wurde über 17.000 Mal bewertet, mit einem Durchschnitt von sehr guten 4,7 von 5 Sternen. Kurz gesagt: Die Käufer sind nahezu alle sehr zufrieden mit der Tasche. Gelobt wird die gute Isolierung, die Größe und schließlich auch die Faltbarkeit der Tasche:

Ich habe diese Kühltasche gekauft, um sie bei Ausflügen und/oder Reisen mitnehmen zu können. Besonders praktisch finde ich den Reißverschluss und den Stoff, der nicht fix ist, sondern auch angepasst werden kann. Das Material wirkt robust und lässt sich gut reinigen. Selbst bei voller Beladung bleibt die Tasche Form stabil und angenehm zu tragen. Definitiv ein Must-have im Sommer. Lydia auf Amazon

So finden wir die besten Schnäppchen

