Für 69,99 Euro: Lidl verkauft etwas, auf das ich in meiner Küche nie wieder verzichten will

Weniger schleppen, mehr sprudeln – ab dem 30. Oktober 2025 verkauft Lidl den SodaStream Crystal 3.0 zum Sonderpreis von nur 69,99 Euro, sowohl im Laden als auch online. Wer gerne Sprudelwasser trinkt, kann und sollte hier zuschlagen.
Ihr trinkt gerne Sprudelwasser, aber habt es satt, alle paar Tage etliche Flaschen vom Supermarkt in eure Wohnung zu tragen? Dann solltet ihr ab dem 30. Oktober einer Lidl-Filiale in eurer Nähe einen Besuch abstatten. Mit dem SodaStream Crystal 3.0 verwandelt ihr euer schnödes Leitungswasser in wenigen Sekunden zu erfrischendem Sprudelwasser – und spart damit auf lange Sicht sogar Geld.
Im Online-Shop gibt es den SodaStream schon jetzt zu kaufen (bei Lidl anschauen) – dort kostet er aktuell jedoch noch 89 Euro. Zum Aktionspreis könnt ihr das Gerät ab dem 30. Oktober 2025 ergattern:
Für wen lohnt sich der Soda Stream bei Lidl?
- Für alle, die keine Lust mehr haben, Sprudelwasser in ihre Wohnung zu tragen
- Für alle, die lieber aus Glas- als aus Plastikflaschen trinken
- Für alle, die nur selten Sprudelwasser trinken oder stilles Wasser bevorzugen
Im Gegensatz zu günstigeren Modellen von SodaStream arbeitet der Crystal 3.0 mit einer Glaskaraffe, die nicht nur schick aussieht, sondern auch geschmacksneutral und spülmaschinenfest ist. Der integrierte Quick-Connect-Mechanismus macht den CO₂-Zylinderwechsel besonders leicht – einfach einklicken, fertig.
Der Sprudelvorgang selbst dauert nur wenige Sekunden, und ihr könnt die Sprudelstärke individuell anpassen – von leicht perlend bis stark prickelnd. Durch den Betrieb mit CO₂-Zylindern für rund 60 Liter spart ihr euch das ständige Flaschenschleppen, schont die Umwelt und reduziert Plastikmüll. Auch optisch macht der Crystal 3.0 mit seinem Edelstahlgehäuse in jeder Küche eine gute Figur.
Gut zu wissen: Die Glaskaraffe und ein CO₂-Zylinder sind bereits Teil des Pakets.
Kunden lieben den SodaSteam Crystal 3.0
Auf Amazon hat der Crystal 3.0 eine Sternewertung von 4,5 von 5 möglichen Sternen (bei Amazon anschauen). Die meisten Kunden sind mit dem Produkt rundum zufrieden. Eine Amazon-Kundin resümiert: „Absolute Kaufempfehlung für alle, die frisches Sprudelwasser bequem zu Hause genießen möchten.“
Die meisten Kritiker beschweren sich über die Umstellung auf das Quick-Connect-System für Flaschen und Zylinder. Wer einen alten SodaStream hatte, kann restliche CO₂-Nachfüller nicht im neuen Modell nutzen – das ist ärgerlich.
Wer übrigens wissen will, wie lange es dauert, bis sich die Anschaffung eines SodaStreams amortisiert, kann den Wassersprudler-Rechner nutzen. Das Ergebnis variiert, je nachdem wie viel Wasser ihr trinkt, wie teuer euer Mineralwasser normalerweise ist und wie sprudelig es ist.
Wassersprudler-Rechner von SodaStream
Ich will meinen SodaStream nicht mehr missen
Seit über drei Jahren habe ich ebenfalls einen SodaStream im Einsatz – bei mir ist es das Duo-Modell (bei Amazon anschauen), mit dem ich sowohl Glas- als auch Plastikflaschen nutzen kann.
Mein Fazit: Auch ich bin mit meinem Kauf rundum zufrieden und habe festgestellt, dass ich seitdem deutlich mehr Wasser trinke. Auch der Austausch der Zylinder ist kein Problem, da in meinem näheren Umfeld mehrere Geschäfte die Reservezylinder im Sortiment haben.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.