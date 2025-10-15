Für 69,99 Euro: Lidl verkauft etwas, auf das ich in meiner Küche nie wieder verzichten will

Weniger schleppen, mehr sprudeln – ab dem 30. Oktober 2025 verkauft Lidl den SodaStream Crystal 3.0 zum Sonderpreis von nur 69,99 Euro, sowohl im Laden als auch online. Wer gerne Sprudelwasser trinkt, kann und sollte hier zuschlagen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ihr trinkt gerne Sprudelwasser, aber habt es satt, alle paar Tage etliche Flaschen vom Supermarkt in eure Wohnung zu tragen? Dann solltet ihr ab dem 30. Oktober einer Lidl-Filiale in eurer Nähe einen Besuch abstatten. Mit dem SodaStream Crystal 3.0 verwandelt ihr euer schnödes Leitungswasser in wenigen Sekunden zu erfrischendem Sprudelwasser – und spart damit auf lange Sicht sogar Geld.

Anzeige

Im Online-Shop gibt es den SodaStream schon jetzt zu kaufen (bei Lidl anschauen) – dort kostet er aktuell jedoch noch 89 Euro. Zum Aktionspreis könnt ihr das Gerät ab dem 30. Oktober 2025 ergattern:

SodaStream »Crystal 3.0« Sprudelt Leitungswasser in Sekunden – spart auf lange Sicht Geld. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:19 Uhr

Für wen lohnt sich der Soda Stream bei Lidl?

Für alle, die keine Lust mehr haben, Sprudelwasser in ihre Wohnung zu tragen

Für alle, die lieber aus Glas- als aus Plastikflaschen trinken

Für alle, die nur selten Sprudelwasser trinken oder stilles Wasser bevorzugen

Anzeige

Im Gegensatz zu günstigeren Modellen von SodaStream arbeitet der Crystal 3.0 mit einer Glaskaraffe, die nicht nur schick aussieht, sondern auch geschmacksneutral und spülmaschinenfest ist. Der integrierte Quick-Connect-Mechanismus macht den CO₂-Zylinderwechsel besonders leicht – einfach einklicken, fertig.

Der Sprudelvorgang selbst dauert nur wenige Sekunden, und ihr könnt die Sprudelstärke individuell anpassen – von leicht perlend bis stark prickelnd. Durch den Betrieb mit CO₂-Zylindern für rund 60 Liter spart ihr euch das ständige Flaschenschleppen, schont die Umwelt und reduziert Plastikmüll. Auch optisch macht der Crystal 3.0 mit seinem Edelstahlgehäuse in jeder Küche eine gute Figur.

Gut zu wissen: Die Glaskaraffe und ein CO₂-Zylinder sind bereits Teil des Pakets.

Kunden lieben den SodaSteam Crystal 3.0

Auf Amazon hat der Crystal 3.0 eine Sternewertung von 4,5 von 5 möglichen Sternen (bei Amazon anschauen). Die meisten Kunden sind mit dem Produkt rundum zufrieden. Eine Amazon-Kundin resümiert: „Absolute Kaufempfehlung für alle, die frisches Sprudelwasser bequem zu Hause genießen möchten.“

SodaStream »Crystal 3.0« Sprudelt Leitungswasser in Sekunden – spart auf lange Sicht Geld. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2025 05:19 Uhr

Die meisten Kritiker beschweren sich über die Umstellung auf das Quick-Connect-System für Flaschen und Zylinder. Wer einen alten SodaStream hatte, kann restliche CO₂-Nachfüller nicht im neuen Modell nutzen – das ist ärgerlich.

Anzeige

Wer übrigens wissen will, wie lange es dauert, bis sich die Anschaffung eines SodaStreams amortisiert, kann den Wassersprudler-Rechner nutzen. Das Ergebnis variiert, je nachdem wie viel Wasser ihr trinkt, wie teuer euer Mineralwasser normalerweise ist und wie sprudelig es ist.

Wassersprudler-Rechner von SodaStream

Ich will meinen SodaStream nicht mehr missen Seit über drei Jahren habe ich ebenfalls einen SodaStream im Einsatz – bei mir ist es das Duo-Modell (bei Amazon anschauen), mit dem ich sowohl Glas- als auch Plastikflaschen nutzen kann. Mein Fazit: Auch ich bin mit meinem Kauf rundum zufrieden und habe festgestellt, dass ich seitdem deutlich mehr Wasser trinke. Auch der Austausch der Zylinder ist kein Problem, da in meinem näheren Umfeld mehrere Geschäfte die Reservezylinder im Sortiment haben. Robert Kohlick