Für 8,99 Euro verkauft Aldi diese Woche eine kleine Geheimwaffe gegen die Sommerhitze

Wenn der Ventilator auf dem Schreibtisch zu groß, zu laut oder schlicht zu teuer ist, kommt dieser Deal wie gerufen: Aldi Nord und Süd bieten ab dem 10. Juli 2025 einen kompakten Mini-Elektro-Luftkühler von Ambiano für nur 8,99 Euro an.

Der Sommer meint es gut – oder zu gut. Besonders in kleinen Räumen ohne Klimaanlage kann die Hitze schnell zur Belastung werden. Genau hier setzt der Ambiano Mini-Luftkühler an, den Aldi ab dem 10. Juli für 8,99 Euro in den Filialen verkauft. Mit 3 Geschwindigkeitsstufen, Wasserbehälter und schwenkbarer Luftausgabe sorgt er für eine spürbare Abkühlung – ideal für den Schreibtisch, die Fensterbank oder den Nachttisch.

Im Prospekt ist das praktische Gadget schon zu finden. (© Aldi)

Für wen lohnt sich Luftkühler bei Aldi?

Für alle, die wenig Platz haben und eine günstige Kühllösung suchen

Für Homeoffice, Schlafzimmer oder Kinderzimmer ohne Klimaanlage

Für große Räume mit dauerhaft hoher Temperatur nicht geeignet

Trotz seiner kompakten Maße (17 × 16 × 17 cm) bietet das Gerät erstaunlich viele Funktionen: Es zieht Wasser aus einem 700-ml-Tank, verteilt kühle Luft und lässt sich frei schwenken. Zudem gibt’s eine automatisch oder manuell steuerbare LED-Beleuchtung mit 7 Farben – perfekt, wenn man es abends gemütlich will. Die drei Geschwindigkeitsstufen lassen sich je nach Bedarf einstellen, und das Gewicht von nur 800 g macht ihn superportabel. Der Stromverbrauch liegt bei sparsamen 10 Watt – ideal für Dauerbetrieb im Sommer.

Die Stromzufuhr erfolgt über ein 1 m langes Kabel (Netzbetrieb, kein Akku), was für stationäre Nutzung völlig ausreicht. Das Gehäuse gibt’s in Weiß oder Schwarz – je nach Geschmack.

Ähnliche Geräte dieses Typs erhalten oft positives Feedback. Häufig gelobt wird die Kombination aus Luftbefeuchtung und Lüfterfunktion, während Kritik sich meist auf die begrenzte Kühlleistung in sehr heißen, großen Räumen bezieht. Aber gut, bei einem Produkt, das 9 Euro kostet, darf man auch keine Wunder erwarten.

Alternative mit Akku bei Amazon

Auf Amazon gibt es auch ein ähnliches Gerät im Angebot, das aber mehr als das Doppelte kostet (bei Amazon anschauen). Der Vorteil der Amazon-Alternative: Sie hat einen kleinen Akku integriert, sodass ihr den Luftkühler auch abseits der Steckdose nutzen könnt. Da das Gerät insgesamt aber noch kleiner als das Aldi-Gerät ist, gehen wir davon aus, dass die Kühlleistung nicht ganz mithalten kann.

Mobiler Mini-Akku-Luftkühler, 3-stufig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.07.2025 07:16 Uhr

Wer bereit ist, deutlich mehr Geld für einen Ventilator in die Hand zu nehmen, kann auch einen Blick in die aktuelle Rabattaktion bei Shark werfen. Mit dem Rabattcode FAN15 spart ihr an der Kasse 15 Prozent. Bei einem Kaufpreis von rund 150 Euro macht sich das ordentlich bemerkbar. Die Geräte sind jedoch deutlich größer, bieten dafür aber auch entsprechend mehr Kühlleistung.

