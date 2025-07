„Für den Preis unschlagbar“: Amazon verscherbelt riesigen Mini-LED-TV für 679 Euro

Ein 75-Zoll-Fernseher mit QD-Mini-LED-Panel, Dolby Vision und Google TV – und das für unter 700 Euro? Genau das bietet der TCL 75C61KS, den Amazon aktuell für 679 Euro anbietet. Da bleiben fast keine Wünsche mehr offen.

Während des Prime Day purzeln bei Amazon mal wieder die Preise – natürlich auch bei Fernsehern. So kriegt ihr im Amazon-Shop gerade den TCL 75C61KS für 679 Euro (bei Amazon anschauen) – inklusive Versand und Standfuß-Montage.

Für wen lohnt sich der TCL 75C61KS bei Amazon?

Für alle, die einen großen Fernseher zum kleinen Preis suchen.

Für Film- und Serienliebhaber, die Wert auf solide Bildqualität legen.

Für Hardcore-Gamer, die 4K und 120 Hz gleichzeitig nutzen wollen.

Trotz des geringen Preises für die Größe hat TCL bei der Technik nicht gespart. Ein QD-Mini-LED-Panel sorgt für knackige Farben und soliden Kontrast. Dazu tragen auch die 312 Dimming-Zonen bei. Mit HDR10+, Dolby Vision und Dolby Atmos ist der Riesen-Fernseher zudem bestens für Filmabende gerüstet.

Ein HDMI-2.1-Anschluss ermöglicht VRR, ALLM und Auto Game Mode – ideal für Gamer mit Konsole. Allerdings sollte man wissen: Das Panel arbeitet nativ nur mit 60 Hz. Zwar können im Game-Master-Mode bis zu 120 Hz angezeigt werden, dann verringert sich die Auflösung durch die Dual-Line-Gate-Technologie aber auf maximal Full-HD (1080p).

Amazon-Kunden sagen: Gigantischer Fernseher zum kleinen Preis

Auf Amazon erreicht der TCL 75C61KS aktuell eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 von 5 Sternen bei über 2.300 Rezensionen. Viele Käufer loben die gute Bildqualität, den riesigen Screen. „Für den Preis unschlagbar“, sagt ein Amazon-Kunde in seiner Bewertung. Sogar die Qualität der internen Lautsprecher wird gelobt. Für ein Low-Budget-Gerät machen die ordentlich was her. Der Kauf einer passenden Soundbar empfiehlt sich aber dennoch.

Einige Kunden stören sich jedoch daran, dass dem Fernseher keine Bedienungsanleitung beiliegt und der Kontrast nicht so stark ist wie bei OLED-Fernsehern. Für den Preis sei das jedoch vollkommen zu verschmerzen.

Alternative von Samsung: Kleiner und teurer, dafür OLED und echte 120 Hz

Wer bereit ist, für OLED tiefer in die Tasche zu greifen und Abstriche bei der Bildschirmgröße zu machen, kann sich mal den Samsung S90D auf Amazon anschauen.

Der 4K-OLED-TV misst 65 Zoll, bietet ein noch eindrucksvolleres Bild und ein echtes 120-Hz-Panel, kostet dafür aber auch fast das Doppelte. 1.182 Euro will Amazon während des Prime Day für den Samsung-Fernseher haben – und das Angebot gilt exklusiv für Prime-Kunden (30 Tage kostenlos testen).

So finden wir die besten Schnäppchen

