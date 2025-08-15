Günstiger geht nicht: Hier bekommt ihr einen 5G-Handytarif für unter 3 Euro im Monat

Wer braucht schon einen Handyvertrag mit 50, 100 oder gar unendlich viel Gigabyte Datenvolumen, wenn’s nur zum gelegentlichen Surfen ausreichen soll? Bei Lebara bekommt ihr ein kleines Rundum-Sorglos-Paket schon für 2,99 Euro im Monat.

Der "Hello XS Special"-Tarif von Lebara bietet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 3 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Telefónica (Angebot bei Lebara ansehen). Für alltägliche Anwendungen, wie WhatsApp oder Surfen im Internet reicht das völlig aus. Der Tarif ist wahlweise mit 24 Monaten Laufzeit oder monatlich kündbar erhältlich. Bei 24 Monaten zahlt ihr einmalig 5 Euro Aktivierungsgebühr, bei der flexiblen Variante 15 Euro. Für die Rufnummernmitnahme gibt’s wiederum 10 Euro Bonus.

Lebara bietet im Vergleich zu anderen günstigen Tarif-Anbietern gleich mehrere Vorteile. Es gibt beispielsweise keine Datenautomatik. Falls euch 3 GB zu wenig sind, könnt ihr einfach einen anderen Tarif mit mehr Datenvolumen wählen. Für einen Euro mehr im Monat bekommt ihr schon 10 GB. Zusätzlich zum EU-Roaming stehen euch im "Hello XS Special"-Tarif 30 Frei-Minuten in 50 Länder zur Verfügung.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Netz: Telefónica

Anbieter: Lebara

Tarif: Hello XS Special

Datenvolumen: 3 GB 5G (max. 50 MBit/s Download)

(max. 50 MBit/s Download) Telefonie und SMS: Flatrate

Laufzeit: Monatlich kündbar oder 24 Monate mit einem Monat Kündigungsfrist

Gut zu wissen: 30 Minuten in 50 Länder inklusive, 10 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Anschlusspreis: 5 Euro bei 24 Monaten Laufzeit, sonst 15 Euro

Grundgebühr: 2,99 Euro pro Monat

Für wen lohnt sich der Schnäppchen-Tarif von Lebara?

Das Angebot ist perfekt für Wenigsurfer, die bereits ein Smartphone besitzen und dazu einen möglichst günstigen Tarif suchen. Für nur 2,99 Euro im Monat bekommt ihr alles, was für den täglichen Gebrauch ausreichend ist: EU-Roaming für eure Reisen sowie eine Allnet- und SMS-Flatrate, mit der ihr unbegrenzt telefonieren und Nachrichten schreiben könnt.

Darüber hinaus stehen euch 30 Frei-Minuten für Telefonate aus Deutschland in 50 Länder jeden Monat zur Verfügung. Falls euch 3 GB Datenvolumen nicht ausreichen, bekommt ihr bei Lebara wahlweise auch 10 GB für 3,99 Euro im Monat oder 20 GB für 4,99 Euro.

Alternativen zum Tarif von Lebara

Nicht das richtige Angebot für euch? Nutzt unseren Vergleichsrechner und erfahrt schnell und unverbindlich, welcher Tarif besser passt:

