Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt: Das sind die besten Angebote

Auch im Jahr 2025 hat MediaMarkt seine beliebte Gutscheinheft-Aktion aufgelegt, bei der ihr euch unter anderem Smart-TVs, Haushaltsgeräte und vieles mehr zu Tiefpreisen sichern könnt. Wir verraten euch, wie die Aktion funktioniert, wie ihr die Rabatte einlöst und was ihr beachten müsst.

Mit dem Gutscheinheft hat MediaMarkt eine seiner beliebtesten, wiederkehrenden Aktionen auch in diesem Jahr neu aufgelegt. Bis zum 04.08.2025 um 08:59 Uhr habt ihr die Möglichkeit, ausgewählte Produkte aus beinahe allen Kategorien deutlich reduziert zu kaufen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Mit dem Kauf für euch passender Artikel sollet ihr allerdings nicht allzu lange warten, da die angebotenen Produkte gegebenenfalls schnell ausverkauft sein können. Da ihr bei der Gutscheinheft-Aktion ordentlich Treuepunkte sammeln könnt, lohnt sich eine Registrierung bei myMediaMarkt besonders dann, wenn ihr auch sonst häufiger bei MediaMarkt einkauft.

MediaMarkt Gutscheinheft: Das sind die besten Deals

Einige Highlights der Gutscheinheft-Aktion haben wir im Folgenden für euch zusammengestellt:

Samsung Crystal-UHD-4K-Smart-TV, 55 Zoll Statt 799 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 20:44 Uhr

TCL QD-Mini-LED Google TV, 55 Zoll Statt 999 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:38 Uhr

Acer Nitro-Full-HD-Gaming-Monitor, 27,0 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:40 Uhr

AVM FRITZ!Box 5530 Fiber, Wi-Fi 6 Statt 219 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:43 Uhr

Google Google TV Streamer (4K), 32 GB Statt 119 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:45 Uhr

Gigaset AE690A Schnurloses Telefon mit Anrufbeantworter Statt 45,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:46 Uhr

Navee ST3 E-Scooter, 10 Zoll Statt 749 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:48 Uhr

Tefal OptiGrill+ XL intelligenter Kontaktgrill Statt 379,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:49 Uhr

Delonghi Magnifica Evo Next ECAM310.80.SB Statt 659 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:51 Uhr

AEG Wärmepumpentrockner, 8,0 kg Statt 1.049 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.07.2025 22:52 Uhr

So funktioniert die Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt

In den Anfangstagen der Gutscheinheft-Aktion bei MediaMarkt bekamen die Kunden in den Filialen noch echte Gutscheinhefte ausgehändigt oder per Post geschickt, die dann in den Filialen eingelöst werden konnten. Teilweise waren Gutscheine auch als PDF-Dateien zum Ausdrucken verfügbar. Mittlerweile funktioniert die Gutscheinheft-Aktion jedoch rein online-basiert:

Die Angebotspreise sind direkt sichtbar, ihr legt eure Wunschartikel einfach in den Warenkorb und geht zur Kasse.

Die Gutscheine könnt ihr einfach online einlösen .

. Meist handelt es sich bei den Gutscheinen um Gratis-Produkte oder Geschenke-Coupons . So erhaltet ihr zum Beispiel eine Konsole zum Fernseher gratis dazu oder ihr erhaltet zusätzlich zum Einkauf einen Gutschein.

oder . So erhaltet ihr zum Beispiel eine Konsole zum Fernseher gratis dazu oder ihr erhaltet zusätzlich zum Einkauf einen Gutschein. Anschließend habt ihr die Wahl, die Bestellung zu euch nach Hause oder in eine Filiale liefern zu lassen, um sie dort kostenfrei abzuholen. Die Lieferung nach Hause ist bei manchen Produkten mit Versandkosten verbunden.

