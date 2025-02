Ich habe mein altes Handy verkauft und einen besonderen Trick gelernt

Wohin mit dem alten Smartphone? Diese Frage stellte ich mir kürzlich. Um herauszufinden, wo ich den besten Preis für mein altes Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G bekomme, habe ich sowohl ReCommerce-Plattformen als auch Kleinanzeigen getestet – mit einem überraschenden Ergebnis und wichtigen Erkenntnissen, auch für euren nächsten Smartphone-Verkauf.

Der ReCommerce-Check: Nicht alles ist, wie es scheint

Meine erste Station waren die bekannten ReCommerce-Plattformen. Nach einem Vergleich verschiedener Anbieter landete ich bei Clevertronic, die mir online den höchsten Preis boten: 83 Euro für den Zustand „Wie neu“. Der Versand war kostenlos und unkompliziert. Doch dann kam die Überraschung: Nach der Begutachtung vor Ort wurde mein Smartphone als „Sehr gut“ statt „Wie neu“ eingestuft – mit einem Ankaufspreis von nur noch 71,50 Euro.

Das Interessante daran: Hätte ich online direkt „Sehr gut“ als Zustand angegeben, wären es sogar nur 60 Euro gewesen. Mein Tipp daher: Wählt bei der Online-Einschätzung ruhig einen Zustand besser, als ihr das Gerät selbst einschätzt. Die Plattformen verhandeln bei der Begutachtung ohnehin nur nach unten.

Kleinanzeigen: Der Mehraufwand zahlt sich aus

Da mir 71 Euro zu wenig erschienen, nutzte ich den kostenlosen Rückversand bei Clevertronic und wagte einen Versuch bei Kleinanzeigen. Ich investierte etwas Zeit in gute Fotos bei Tageslicht und orientierte mich bei der Preisgestaltung an vergleichbaren Anzeigen. Nach zwei Tagen und einigen unvermeidlichen „Was letzte Preis?“-Anfragen konnte ich das Smartphone für 120 Euro inklusive Zubehör verkaufen. Die zusätzlichen 50 Euro waren den Aufwand definitiv wert. Wichtig bei beiden Verkaufswegen: Smartphone vorher auf Werkseinstellungen zurücksetzen und das Handy gründlich reinigen.

Fazit

Wer schnell und unkompliziert verkaufen möchte, ist bei ReCommerce-Plattformen gut aufgehoben. Der Prozess ist sicher und der Versand meist kostenlos. Wer jedoch bereit ist, etwas mehr Zeit zu investieren und Preisverhandlungen nicht scheut, kann über Kleinanzeigen einen deutlich besseren Preis erzielen. In meinem Fall waren es immerhin 70 % mehr als das beste ReCommerce-Angebot.