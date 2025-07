Ich kann die erste Runde kaum erwarten: Warum das „Spiel des Jahres 2025“ bombastisch ist

Ganz oben auf meiner Liste!

Nein, ich habe „Bomb Busters“ noch nicht gespielt. Ich habe mir das Familienspiel aber bereits vor einigen Monaten etwas näher angeschaut, gerade letztes Jahr zur Messe Spiel '24 in Essen. Schon dort machte mich das Brettspiel wahnsinnig neugierig, denn es wirkte so abwechslungsreich, interessant und wunderbar kurzweilig. Und vor allem der Fakt, dass „Bomb Busters“ generationenübergreifend zu überzeugen weiß, steigert meine Vorfreude auf meine ersten Partien nur noch mehr.



Hier kann man zwischendurch eine Mission spielen oder zwei und das finde ich wirklich cool. Das ist im Familienalltag eben das, was etwas größere und komplexere Spiele zur Seltenheit werden lassen kann. Natürlich nicht muss, aber wenn wir wissen, dass die Spieldauer eines bestimmten Spiels bei schätzungsweise 60 Minuten liegt, plus auf- und abbauen, gelegentlich Regeln nachlesen ... Dann verbleibt solch ein Spiel manchmal etwas länger als gewollt unbespielt im Regal.



Und „Bomb Busters“ dürfte gerade Kids sehr gut gefallen, denn die Grundregeln sind wirklich einfach gehalten und gewinnen in einem angenehmen Tempo an Komplexität. Zudem ist es wirklich cool, dass ihr gemeinsam als Team mit der achten Mission eine Abschlussprüfung absolviert, fortan als Experten geltet und dann erst die richtig knackigen Missionen auspacken dürft.



Da steckt wirklich eine Menge drin, sodass ich verstehen kann, warum „Bomb Busters“ die Auszeichnung als „Spiel des Jahres 2025“ erhalten hat – und das, obwohl ich es noch nicht gespielt habe. 2024 war es „Sky Team“, 2023 war es „Dorfromantik“, beides übrigens ebenfalls kooperative Brettspiele. Also nutzt gerade jetzt vielleicht auch die Sommerferien, um ein paar tolle und hoffentlich nicht allzu explosiven Spieleabende zu gestalten.