Ihr wollt Vorteile für Flüge und Hotels? Beim Amazon-Einkauf könnt ihr Meilen sammeln

Teilnehmer des Miles & More-Programms haben die Möglichkeit, ihr Konto mit dem von Amazon zu verknüpfen. Dadurch können beim Online-Einkauf über Amazon Prämienmeilen gesammelt werden, teilweise sogar mit erhöhten Bonuspunkten.

So funktioniert das Meilensammeln bei Amazon

Um Meilen bei Amazon zu sammeln, sollte man einiges beachten. Es gibt die Prämien nicht bei jedem Amazon-Einkauf. Damit Meilen gutgeschrieben werden, müsst ihr so vorgehen:

Startet euren Amazon-Einkauf immer über die Spezial-Adresse miles-and-more.com/amazon. Kauft ihr über die App auf dem Smartphone ein, steuert Amazon über die Startseite an oder öffnet den Online-Shop. Über einen anderen Link können keine Meilen gesammelt werden. Scrollt etwas nach unten. In das dafür vorgesehene Feld gebt ihr eure 15-stellige Servicekartennummer von Miles & More ein. Tippt auf „Weiter zu Amazon“. Danach könnt ihr euren Einkauf im Online-Shop wie gewohnt durchführen.

Wichtig: Der Browser muss Cookies akzeptieren. Add-ons, Adblocker, VPN-Dienste oder andere Programme, die die Internetverbindung beeinträchtigen, müssen deaktiviert sein. Über die Amazon-App kann man keine Meilen sammeln.

Welche Aktionen aktuell laufen

Die Bedingungen wechseln monatlich. Zu den typischen Angeboten gehören:

Bis zu 3 Meilen pro 1 Euro Umsatz in ausgewählten Kategorien

Zusätzliche Meilen für den Abschluss eines Amazon-Music-Unlimited-Abos

2.000 Bonusmeilen für Miles-&-More-Nutzer, die erstmals über die Aktionsseite bei Amazon einkaufen

Die neue Amazon Challenge in der Miles & More App mit gestaffelten Boni für hohe Umsätze (bis zu 5.000 Meilen möglich)

Miles & More ist ein Partner von Amazon (© Miles & More)

Tipps für eine erfolgreiche Gutschrift

Damit die Miles-&-More-Nummer richtig registriert werden kann, achtet darauf, dass folgende Aspekte gewährleistet sind:

Akzeptiert euer Browser Cookies?

Sind keine Add-ons oder Adblocker aktiv?

Wurde der Einkauf direkt nach dem Klick auf den Aktionslink abgeschlossen?

Wurde kein Produkt vorher im Warenkorb abgelegt?

All diese Punkte müssen erfüllt sein, sonst verfällt die Gutschrift.

Wann und wie Meilen gutgeschrieben werden

Die Prämienmeilen werden ungefähr 6 Wochen nach dem Ende des jeweiligen Shopping-Monats gutgeschrieben.

Bei Rückgabe von Artikeln verfällt der Meilenanspruch. Die Gutschrift erfolgt also erst nach Ablauf der Retourenfrist.

Rund 3 Tage nach dem Einkauf gibt es eine erste symbolische Meile als Bestätigung.

Keine Meilen gibt es bei Vorbestellungen, Spar-Abos, Amazon Business-Konten oder bei Nutzung von Geschenkgutscheinen.

Vergleich mit Payback: Lohnt sich das?

Neben Miles & More ist auch Payback Partner von Amazon. Wer Payback-Punkte sammelt, kann diese im Verhältnis 1:1 in Miles & More Meilen umwandeln.

So funktioniert das Sammeln mit Payback:

Aktiviert bei Payback den Amazon-Coupon

Lasst euch von dort zu Amazon weiterleiten

Sammelt Payback-Punkte (oft 1 Punkt je 2 Euro Umsatz )

) Wandelt die Punkte in Meilen um

Ein Vorteil: Mit einem 10-fach Coupon lassen sich bis zu 5 Meilen pro Euro erzielen – oft mehr als über das Miles-&-More-Portal.

