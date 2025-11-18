Ikea-Gutschein: Guthaben und Wert abfragen

Habt ihr einen Gutschein von Ikea, könnt ihr das Guthaben schnell online abfragen.

Guthaben direkt prüfen

Im Web-Angebot von Ikea könnt ihr nachschauen, wie lange Gutscheine gültig sind und wie viel Geld dort noch aufgeladen ist. Das geht hier.

Ikea: Wie viel ist mein Gutschein wert und wie lange ist er noch gültig?

So prüft man, wie viel Guthaben noch auf einem Ikea-Gutschein vorhanden ist:

Steuert diese Webseite bei Ikea an. Scrollt ein Stück nach unten bis zum Bereich „Überprüfe das Guthaben deiner Karte“. Ihr benötigt einen Online-Account. Loggt euch also in euren Ikea-Account ein. Ohne Kundenkonto könnt ihr nicht auf die entsprechende Funktion zugreifen. Hier findet ihr das Feld mit der Überschrift „Überprüfe das Guthaben deiner Karte“. Gebt hier die Nummer der Guthabenkarte ein. Ihr findet sie links unten auf der Rückseite abgedruckt. Falls vorhanden, gebt auch den PIN-Code des Gutscheins ein. Die PIN findet ihr, wenn ihr die Schutzfolie auf der Rückseite der Karte abrubbelt. Bei digitalen Gutscheinen ist die PIN in der Regel in der E-Mail für die Kaufbestätigung enthalten. Anschließend seht ihr, wie viel Guthaben noch auf der Karte enthalten ist und wie lange man sie noch einlösen kann.

Per E-Mail oder Telefon kann man den Guthabenwert nicht beim Kunden-Support erfragen.

Anders als in den Vorjahren gibt es 2025 keinen Adventskalender mehr bei Ikea. Es gibt also demnach auch keine Gutscheine am Nikolaustag und Heiligabend.

Wie viel Geld noch in eurem Gutschein steckt, erfahrt ihr natürlich direkt, wenn ihr damit an der Kasse bezahlt oder vorher damit zur Information in der Filiale geht. Dafür benötigt ihr kein Kundenkonto bei Ikea. Setzt ihr den Gutschein beim Einkauf ein, wird der Restbetrag auf der Rechnung angezeigt.

Tipp: Meldet ihr euch für den Ikea-Newsletter an, bekommt ihr mit etwas Glück auch im Laufe des Jahres Gutscheine.

