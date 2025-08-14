Jetzt bei Lidl: Parkside Akku-Kompressor für nur 25 Euro im Angebot

Lidl verkauft viele Parkside-Werkzeuge zu Sparpreisen. So auch den Akku-Kompressor mit 20 Volt für nur 25 Euro. Wir haben alle Details zur Aktion für euch.
Die neue Parkside Werkzeug-Aktion bei Lidl ist gestartet und bringt euch gleich ein praktisches Highlight: Den Akku-Kompressor und -Luftpumpe "PKA 20-Li D3" mit 20 Volt. Das kompakte 2-in-1-Gerät ist vielseitig einsetzbar und erleichtert euch das Aufpumpen von Fahrradreifen, Sportgeräten oder Luftmatratzen für nur 24,99 Euro (Angebot bei Lidl ansehen).
Parkside Akku-Kompressor: Viel Leistung für kleines Geld
Mit seinem kompakten 2-in-1-Design vereint er Kompressor und Luftpumpe in einem handlichen Gerät. Er erreicht einen Betriebsdruck von bis zu 10,3 bar und eignet sich damit ideal zum Aufpumpen von Fahrradreifen oder Sportgeräten. Gleichzeitig sorgt die integrierte Luftpumpe für schnelles Befüllen von Luftmatratzen, Schlauchbooten oder Strandartikeln und kann bei Bedarf sogar Luft absaugen.
Über das übersichtliche Kontroll-Deck mit LC-Display und Hintergrundbeleuchtung behaltet ihr den Druck stets im Blick, wahlweise in bar, psi oder kPa. Dank Druckvoreinstellung mit Auto-Abschaltung könnt ihr euch darauf verlassen, dass der gewünschte Wert exakt eingehalten wird. Praktische Details wie integrierte Schlauchhalter, ein Adapterfach mit Klappdeckel und eine separate LED-Beleuchtung erleichtern die Nutzung zusätzlich.
Zum Lieferumfang gehören ein Ventiladapter, eine Ballnadel, ein Universaladapter sowie ein ca. 75 Zentimeter langer Gebläseschlauch. Der Akku-Kompressor ist Teil des Parkside X-20-Volt-Team-Systems und damit mit allen Akkus dieser Serie kompatibel.
Viele Parkside-Produkte zu günstigen Preisen im Onlineshop von Lidl
Die Aktion hat noch einige Werkzeug-Gadgets zu günstigen Preisen im Angebot. Wir zeigen euch folgend eine Auswahl an Deals, die sich lohnen.
Während der Parkside Werkzeug-Aktion findet ihr noch viele weitere Werkzeug-Highlights im Lidl-Onlineshop.