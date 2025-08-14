Jetzt bei Lidl: Parkside Akku-Kompressor für nur 25 Euro im Angebot

Lidl verkauft viele Parkside-Werkzeuge zu Sparpreisen. So auch den Akku-Kompressor mit 20 Volt für nur 25 Euro. Wir haben alle Details zur Aktion für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die neue Parkside Werkzeug-Aktion bei Lidl ist gestartet und bringt euch gleich ein praktisches Highlight: Den Akku-Kompressor und -Luftpumpe "PKA 20-Li D3" mit 20 Volt. Das kompakte 2-in-1-Gerät ist vielseitig einsetzbar und erleichtert euch das Aufpumpen von Fahrradreifen, Sportgeräten oder Luftmatratzen für nur 24,99 Euro (Angebot bei Lidl ansehen).

20-V-Akku-Kompressor und -Luftpumpe »PKA 20-Li D3« Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 13:09 Uhr

Parkside Akku-Kompressor: Viel Leistung für kleines Geld

Mit seinem kompakten 2-in-1-Design vereint er Kompressor und Luftpumpe in einem handlichen Gerät. Er erreicht einen Betriebsdruck von bis zu 10,3 bar und eignet sich damit ideal zum Aufpumpen von Fahrradreifen oder Sportgeräten. Gleichzeitig sorgt die integrierte Luftpumpe für schnelles Befüllen von Luftmatratzen, Schlauchbooten oder Strandartikeln und kann bei Bedarf sogar Luft absaugen.

Über das übersichtliche Kontroll-Deck mit LC-Display und Hintergrundbeleuchtung behaltet ihr den Druck stets im Blick, wahlweise in bar, psi oder kPa. Dank Druckvoreinstellung mit Auto-Abschaltung könnt ihr euch darauf verlassen, dass der gewünschte Wert exakt eingehalten wird. Praktische Details wie integrierte Schlauchhalter, ein Adapterfach mit Klappdeckel und eine separate LED-Beleuchtung erleichtern die Nutzung zusätzlich.

Zum Lieferumfang gehören ein Ventiladapter, eine Ballnadel, ein Universaladapter sowie ein ca. 75 Zentimeter langer Gebläseschlauch. Der Akku-Kompressor ist Teil des Parkside X-20-Volt-Team-Systems und damit mit allen Akkus dieser Serie kompatibel.

Viele Parkside-Produkte zu günstigen Preisen im Onlineshop von Lidl

Die Aktion hat noch einige Werkzeug-Gadgets zu günstigen Preisen im Angebot. Wir zeigen euch folgend eine Auswahl an Deals, die sich lohnen.

Akku-Schlagbohrschrauber "PSBSA 20-Li" Statt 59,99 Euro: Mit dem Akku-Schlagbohrschrauber bohrt, schlagbohrt und schraubt ihr kraftvoll. Inkl. Akku, Ladegerät, LED-Licht, Softgrip, Zusatzgriff und Koffer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 13:18 Uhr

Akku-Pendelhubstichsäge "PSTDA 20-Li C3" Statt 37,99 Euro: Die Akku-Pendelhubstichsäge sägt präzise in Holz, Metall und Kunststoff, mit 3-stufigem Pendelhub, LED-Licht, Softgrip. Dazu ein Koffer und 3 Sägeblättern. Akku separat. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 13:21 Uhr

Akku-Handstaubsauger "PHSSA 20-Li D2" Statt 32,99 Euro: Der Akku-Handstaubsauger saugt nass und trocken, inkl. 4-teiligem Düsen-Set, Verlängerungsrohr, Bodendüse, Softgrip-Griff und waschbarem Feinfilter. Akku separat erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 13:19 Uhr

Multifunktionswerkzeug-Zubehör, 24-teilig Das 24-teilige Multifunktionswerkzeug-Zubehör eignet sich zum Sägen, Trennen, Schleifen & Schaben. Passend für Parkside-Modelle und gängige Geräte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 13:33 Uhr

Während der Parkside Werkzeug-Aktion findet ihr noch viele weitere Werkzeug-Highlights im Lidl-Onlineshop.

