Jetzt nur 16,99 Euro: Eines der besten Kartenspiele mit starkem Rabatt bei Amazon

Ihr sucht nach einem entspannten Spiel für Familien, das aber auch mit Spieltiefe begeistert? Dann hat Lookout Spiele das perfekte Kartenspiel für euch.

„Mischwald“: Schönes Familienspiel mit tollen Kartenillustrationen

Gute Familienspiele zeichnen sich durch simple Spielmechaniken aus, die Spielende unterschiedlichen Alters zu begeistern wissen. „Mischwald“ macht da keine Ausnahme, ist einfach zu erlernen und bietet obendrein noch wunderschöne Illustrationen, weshalb das Spiel wirklich toll anzusehen ist. Und da es ein reines Kartenspiel ist, eignet es sich perfekt für einen Familienurlaub! Ihr bekommt es aktuell für 16,99 Euro auf Amazon.

Mischwald | Familienspiel von Lookout Kartenspiel für 2-5 Spieler | ab 10+ Jahren | 60 Minuten

Für wen lohnt sich „Mischwald“?

Für Fans von Kartenspielen: Kartenspiele über seit jeher eine große Faszination aus, denn meist ist dies das einzige Spielmaterial. So auch bei „Mischwald“, obwohl es auch ein Spieltableau gibt, welches ihr jedoch nicht zwingend benötigt. Und meistens sind es neben den eigentlichen Spielelementen vor allem die Bilder auf den Karten, die schön anzusehen sind. Das ist bei „Mischwald“ in jedem Fall gegeben, denn die Bäume, Tiere und Pflanzen sorgen für ein wirklich stimmiges Spielbild.

Für Tüftelnde: Zwar sind die Regeln nicht schwierig, doch mit fortlaufendem Spielverlauf tüftelt ihr immer weiter an eurem namensgebenden „Mischwald“. Ihr versucht, eure Bäume und anderen Karten so auszulegen, sodass ihr am Ende die meisten Punkte dabei erhaltet. Was zu Beginn also einigermaßen willkürlich beginnen kann, mausert sich immer mehr zu einem strategischen Spielgefühl, das einfach Spaß macht und immer wieder zu einer Partie einlädt.

Keine kurzen Partien: Je mehr Leute mitspielen, umso länger dauern in der Regel die Partien. Auch zu zweit seid ihr ungefähr 30 bis 45 Minuten dabei, plus Spielauf- sowie abbau. Es handelt sich also nicht unbedingt um kurze Partien, was ihr auf jeden Fall beachten solltet. Natürlich dauert „Mischwald“ nicht stundenlang, aber wenn ihr nach einem Kartenspiel für zwischendurch sucht, ist „Mischwald“ nicht die richtige Wahl.

Wie funktioniert „Mischwald“?

Jeder erhält zu Beginn sechs Handkarten, nachdem eine bestimmte Anzahl an Karten, je nach Spielendenanzahl, in die Spielschachtel zurückgelegt werden. Anschließend fangt ihr an, Bäume zu spielen und an jene Tiere, wie Vögel oder Insekten zu legen. Auch Pflanzen, Beeren und Pilze sind dabei und alle haben eigene Spieleffekte.

Die Kosten aller Karten zahlt ihr, indem ihr eure eigenen Handkarten in die allgemeine Auslage legt. Demnach steht es euch in eurem Spielzug frei, ob ihr entweder eine Karte ausspielen oder zwei Karten ziehen wollt. Denn habt ihr nicht genügend Handkarten, könnt ihr auch nichts mehr ausspielen.

Was zeichnet „Mischwald“ besonders aus?

„Mischwald“ begeistert vor allem dank der tollen Kartenillustrationen und des simplen Spielgeschehens, das trotzdem Raum für taktische Tiefe zulässt. Darüber hinaus ist es ziemlich spannend und auch schön zu sehen, wenn euer Wald an Größe gewinnt und immer weitere Bäume, Tiere und Pflanzen hinzukommen.

Der Wiederspielwert ist aufgrund der vielen Möglichkeiten, die euch das Spiel bietet, wirklich hoch und je nach Personenanzahl verändert sich natürlich auch euer Handlungsspielraum. Zusätzlich hat der Verlag Lookout Spiele bereits mehrere kleine Erweiterungen herausgebracht, die das Spiel mit neuen Karten bereichern und „Mischwald“ allgemein weiter ausbalancieren.

Spielbewertung

Ein Blick auf die Amazon-Kundenbewertungen zeigt, dass „Mischwald“ bei derzeit 115 Einträgen und 4,8 von 5 Sternen liegt. Vor allem die schön gestalteten Karten und der spannende Spielaufbau haben es den Spielern angetan. Die taktische Tiefe, die mit fortlaufendem Spielverlauf immer mehr Formen annimmt, kann Gelegenheitsspielende jedoch zunächst etwas überfordern. Auf BoardGameGeek landet „Mischwald“ auf Platz 162 aller verzeichneten Spiele (Stand Oktober 2025).

Tolles Kartenspiel mit hübsch ausgearbeitetem Waldthema „Mischwald“ gehört für mich zu den besten Kartenspielen der letzten Jahre. Es macht wirklich eine Menge Spaß, sich mit seinem eigenen Wald auf dem Tisch auszubreiten und verschiedene Karten miteinander zu kombinieren. Insgesamt könnt ihr „Mischwald“ zwar zu fünft spielen, doch auch zu zweit funktioniert das Kartenspiel wirklich gut.



Die Spielrunden dauern nicht zu lange, sind dagegen aber auch nicht ganz so kurz, sodass ihr genug Zeit habt, euch eurem Mischwald zu widmen. Noch dazu ist es ein Spiel, bei dem ihr nur äußerst geringfügig auf das Spiel eurer Mitspielenden einwirkt. Eine freundschaftliche Rivalität, bei der alle entspannt dem Aufbau ihres eigenen Mischwalds nachgehen dürfen, empfinde ich als großen spielerischen Gewinn.



Etwas ärgerlich waren für mich rundlichen Klebestreifen, mit denen die Verpackung verschlossen ist. Ich finde es toll, dass Lookout Spiele auf eine nachhaltige Produktion achtet, jedoch wollte ich die Klebestreifen nicht komplett entfernen, da ich sonst die Spielverpackung beschädigt hätte. Zudem ist der Sortiereinsatz zwar prinzipiell gut, doch etwas mehr Raum für weitere Karten wäre hier ebenfalls drin gewesen.



Das hat aber mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun. Schaut euch „Mischwald“ unbedingt an, wenn ihr nach einem spannenden wie strategischem Kartenspiel sucht. Mit etwas Hilfe dürften darüber hinaus auch Mitspielende viel Spaß haben, die sonst eher simple Spielmechaniken bevorzugen. Bei „Mischwald“ gilt für mich der bekannte Leitspruch: „Easy to learn, hard to master.“ Aber das „Mastern“ macht wirklich eine Menge Spaß!

Dennis ter Horst

