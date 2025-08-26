Kosten und Energie sparen: Mit 5 Tricks senkt ihr euren Warmwasserverbrauch

Wenn eure Warmwasserrechnung Jahr für Jahr zu hoch ist, belastet es Geldbeutel und Umwelt. Wir haben fünf Tricks für euch, mit denen ihr den Wasserverbrauch minimiert und trotzdem nicht an Komfort einbüßt.

#1 Lieber Duschen statt Baden

Wenn ihr duscht, verbraucht ihr weniger Wasser als bei einem Vollbad. Voraussetzung ist, dass ihr nicht zu verschwenderisch mit dem Wasser umgeht. Schaltet es aus, wenn ihr euch einseift, rasiert oder es gerade nicht braucht.

Falls ihr wissen wollt, wie viel Warmwasser ihr bei einem Duschgang nutzt, verwendet den Duschrechner der Verbraucherzentrale. Nachdem ihr ein paar Angaben gemacht habt, wird euch angezeigt, wie viel Wasser ihr verbraucht.

#2 Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer sparen

Ein Durchlauferhitzer hilft euch, Wasser nur dann zu erhitzen, wenn ihr es wirklich braucht. Das spart im Vergleich zu einem Warmwasserspeicher deutlich Energie, weil kein heißes Wasser ungenutzt in der Leitung steht oder abkühlt.

Viele Durchlauferhitzer könnt ihr elektronisch regeln, was die Temperatureinstellung erleichtert. Ihr vermeidet unnötig hohe Temperaturen, was wiederum Energie spart und den Duschkomfort erhöht. Achtet bei der Anschaffung auf das Energielabel und wählt ein Gerät mit moderner Regeltechnik.

#3 Sparduschköpfe reduzieren den Verbrauch

Wie die Verbraucherzentrale schildert, könnt ihr mit einem Sparduschkopf den Wasserverbrauch halbieren. Der Anschaffungspreis liegt bei rund 20 Euro, dafür fliest deutlich weniger Wasser pro Minute durch die Brause. Ein klassischer Duschkopf lässt bis zu 12 Liter durch, manchmal sogar 14 Liter.

Achtet beim Kauf darauf, dass die Schüttmenge unter neun Litern pro Minute liegt. Bei einem guten Produkt sollte das angegeben sein. Lasst euch nicht in die Irre führen, nur weil „sparsam“ draufsteht, muss der Duschkopf nicht wirklich sparsam arbeiten.

#4 Stellt die Armatur richtig ein

Oft läuft beim Duschen zuerst kaltes Wasser, dann wird es plötzlich zu heiß. Bis ihr die richtige Temperatur gefunden habt, kann es Nerven und Energie kosten. Eine gut eingestellte Mischarmatur ändert nichts am Komfort, aber viel am Wasserverbrauch.

Lasst den Hebel in der Stellung, mit der ihr normalerweise duscht. So wisst ihr direkt, was eure Wunschtemperatur ist. Eine zweite, hilfreiche Option ist eine Thermostattemperatur, denn die hält die gewünschte Temperatur für euch konstant. Das macht die Dusche angenehmer und spart Warmwasser.

Ähnliches gilt fürs Waschbecken: Steht euer Hebel immer mittig? Dadurch kommt aus dem Hahn eine Mischung aus kaltem und warmen Wasser. Dreht also nach ganz rechts, zum Händewaschen reicht schließlich auch kaltes Wasser.

#5 Wenn es geht: waschen statt duschen

So angenehm eine Dusche ist, manchmal ist sie nicht nötig. Wenn ihr euch nur mal kurz auffrischen wollt oder wenig geschwitzt habt, ist die klassische Katzenwäsche okay. Macht euch am Waschbecken frisch und lasst dabei den Wasserhahn nicht über mehrere Minuten laufen.

Das schont übrigens nicht nur die Umwelt und eure Wasserrechnung, sondern auch eure Haut. Wenn ihr euch regelmäßig wascht, müsst ihr nicht zwingend täglich duschen. Und wenn ihr im Fitnessstudio unterwegs seid, nutzt ruhig dort die Duschen. Was ihr woanders erledigen könnt, hält eure Rechnung zu Hause schmal.

Es gibt mittlerweile ständig neue Gadgets und Hilfsmittel, mit denen ihr beim Duschen und Waschen Geld durch weniger Warmwasserverbrauch sparen könnt. Manchmal lohnt sich eine kleine Investition, um am Ende mehr Plus zu machen.