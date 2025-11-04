LEGO-Star-Wars-Sammler aufgepasst: Diese Sets sind pures Gold

Ihr liebt Star Wars und LEGO? Dann wird diese Bildergalerie euch begeistern. Denn hier geht’s nicht um kleine Raumschiffe oder Minifiguren für zwischendurch, sondern um die großen, eindrucksvollen Modelle, die jedes Sammlerherz höher schlagen lassen. LEGO hat in den vergangenen Jahren wahre Meisterwerke erschaffen, detailverliebt, imposant und mit einer Portion Nostalgie, die euch direkt in eine weit, weit entfernte Galaxis katapultiert.
Viele dieser Sets sind Teil der exklusiven Ultimate Collector Series und richten sich an erwachsene Fans ab 18 Jahren. Sie sind aufwendig, edel und manchmal so teuer, dass man sie fast eher als Kunstwerk denn als Spielzeug betrachten möchte. Ob Mos Eisley, der Todesstern oder der legendäre Millennium Falcon, jedes dieser Modelle erzählt eine eigene Geschichte aus dem Star Wars Universum. Macht euch bereit für eine Reise durch die spektakulärsten LEGO Star Wars-Sets aller Zeiten.
LEGO Star Wars 75290: Mos Eisley Cantina
Wer sich dieses Set gönnt, taucht direkt in das Herz von Tatooine ein. Die Mos Eisley Cantina ist mehr als nur eine Bar, sie ist ein ikonischer Ort der Star-Wars-Saga. Hier treffen sich Schmuggler, Kopfgeldjäger und Jedi. Im Inneren des 3.187-teiligen Sets wartet eine lebendige Szene voller bekannter Gesichter: 21 Minifiguren, darunter Han Solo, Greedo, Luke Skywalker und viele der schrulligen Aliens, die den Film so unvergesslich machen. Abnehmbare Dachsegmente ermöglichen es, ins Innere zu blicken, und mit zwei Landspeedern sowie einem Taurücken entsteht eine kleine Tatooine-Welt direkt im Wohnzimmer.
Dieses Set richtet sich ganz klar an erwachsene Fans, die sich etwas Besonderes gönnen möchten. Es ist nicht nur ein nostalgisches Erinnerungsstück, sondern auch ein echtes Dekohighlight, perfekt, um es stolz auszustellen. Wenn Ihr Interesse bekommen habt, bekommt ihr das gute Stück für 429 Euro bei Proshop.
LEGO Star Wars 75397: Jabbas Segelbarke
Jabbas Segelbarke ist eine Hommage an eine der denkwürdigsten Szenen aus „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Wer dieses Set baut, begibt sich direkt auf die heiße Oberfläche von Tatooine, wo Jabba the Hutt seine Gäste in luxuriösem Unbehagen hält. Das Modell besteht aus über 3.900 Teilen und gehört zur prestigeträchtigen Ultimate Collector Series, die sich an erwachsene Sammler richtet. Die Seiten lassen sich aufklappen, um einen Blick ins Innere zu werfen. Dort warten ein Cockpit, eine Waffenkammer, eine kleine Küche und natürlich Jabbas „Thronsaal“.
Die elf enthaltenen Figuren, darunter Jabba, Leia, Han Solo und Luke Skywalker, sorgen dafür, dass Ihr die ikonische Szene am Sarlacc-Graben perfekt nachstellen könnt. Das Modell ruht auf einem eleganten Präsentationsständer mit Jubiläumsstein zum 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläum. Wenn Ihr Interesse bekommen habt, bekommt ihr das gute Stück ebenfalls für 390 Euro bei Proshop.
LEGO Star Wars 75367: Republikanischer Angriffskreuzer der Venator-Klasse
Ein Raumschiff wie ein Monument: Der republikanische Angriffskreuzer ist mit über einem Meter Länge eines der größten LEGO Star Wars-Modelle überhaupt. Das 5.374-teilige Set der Ultimate Collector Series ist eine Hommage an die Clone Wars und an die Ära der Republik. Das Schiff verfügt über eine detailgetreue Kommandobrücke, einen Hangar mit Gunship und unzählige kleine Elemente, die die Komplexität des Originals widerspiegeln. Zwei exklusive Minifiguren, Captain Rex und Admiral Yularen, geben dem Set zusätzlichen Sammlerwert.
Dieses Modell ist kein Spielzeug, sondern ein Kunstwerk aus LEGO Steinen. Der massive Rumpf, die roten Markierungen und die elegante Präsentationsbasis mit Jubiläumsstein machen es zu einem echten Highlight jeder Sammlung. Wer Clone Wars liebt, wird dieses Set für 525 Euro nicht mehr hergeben wollen.
LEGO Star Wars 75331: The Razor Crest
Mit der Razor Crest hat LEGO dem Mandalorianer ein Denkmal gesetzt. Über 6.000 Teile, ein massiver Rumpf und ein bis ins kleinste Detail nachgebildetes Inneres machen das Set zu einem der beeindruckendsten Modelle der Ultimate Collector Series.
Im Inneren findet Ihr alles, was das Fanherz begehrt: Cockpit, Schlafquartier, Frachtraum, Seitenluken und sogar die Karbon-Gefrierkammer. Dazu kommen fünf Charaktere: Der Mandalorianer, Grogu, Kuiil, Mythrol und ein Blurrg. Besonders schön ist der Präsentationsständer mit Infotafel, auf dem das Schiff majestätisch thront. Wer die Serie liebt, wird beim Bauen jede Szene vor Augen haben. Dieses Set ist nichts für Eilige, aber perfekt für alle, die beim Zusammenstecken in die Welt von Din Djarin eintauchen wollen. Für schlappe 499 Euro bekommt ihr es bei Proshop.
LEGO Star Wars 75419: Todesstern
Der Todesstern für unglaubliche 949 Euro ist das ultimative Symbol der dunklen Seite und als LEGO Modell einfach spektakulär (oder auch lächerlich, je nachdem auf wen man hört). Mit über 9.000 Teilen und 38 Figuren gehört dieses Set zu den größten und detailreichsten, die je erschienen sind.
Es zeigt ikonische Szenen aus „Eine neue Hoffnung“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“, von der Müllpresse über die Kontrollräume bis hin zur Superlaser-Kanone. Jede Sektion ist liebevoll gestaltet und lädt zum Erkunden ein. Das Set ist so monumental, dass es fast ein eigenes Möbelstück ist.
LEGO Star Wars 75409: Jango Fetts Sternenschiff der Firespray-Klasse
Mit knapp 247 Euro ist Jango Fetts Schiff fast schon ein Schnäppchen im Vergleich zu den vorangegangenen Sets. Das 2.970-teilige Modell besticht durch sein rot-blaues Design, ein bewegliches Cockpit und die Möglichkeit, es senkrecht auf dem Ständer zu präsentieren.
Das Innenleben bietet jede Menge Star Wars Feeling: ein Fach für seismische Ladungen, Platz für Jango Fett und den jungen Boba, und viele kleine Details, die das Herz von Fans der Prequels höherschlagen lassen. Die beiden enthaltenen Minifiguren sind exklusiv und machen das Set noch begehrter.
LEGO Star Wars 75192: Millennium Falcon
Der Millennium Falcon ist und bleibt das legendärste Raumschiff des Star Wars Universums und dieses Set ist sein krönender LEGO-Auftritt für 732 Euro. Über 7.500 Teile machen den Falken zu einem der größten und komplexesten Modelle aller Zeiten.
Abnehmbare Platten geben den Blick auf Cockpit, Aufenthaltsräume, Geschützstation und den Hyperantrieb frei. Dank austauschbarer Crew lässt sich das Schiff als klassische oder moderne Version bauen. Wer dieses Set aufbaut, sollte Zeit mitbringen, aber jede Stunde lohnt sich. Das Ergebnis ist ein Meisterwerk, das Nostalgie und Handwerkskunst perfekt vereint.