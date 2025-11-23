Lidl hat nächste Woche die perfekte Ergänzung für Auto und Terrasse für 30 Euro im Angebot

Ab dem 27. November 2025 findet ihr in den Lidl-Filialen den Parkside Hochdruckreiniger zum reduzierten Preis. Damit schafft ihr Sauberkeit im Garten und bringt auch eure Felgen am Auto wieder auf Hochglanz.

Sparpreis bei Lidl – das erwartet euch mit dem Hochdruckreiniger von Parkside

Im Lidl-Shop ist der Parkside Hochdruckreiniger mit Auto-Start-Stopp-System immer zu haben (siehe Lidl-Shop). Hier zahlt ihr mit 47,99 Euro einen fairen Preis.

Hochdruckreiniger mit Auto-Start-Stopp-System Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.11.2025 07:57 Uhr

Die Schnäppchenjäger unter euch sollten ab dem 27. November 2025 die Lidl-Filialen stürmen, denn hier bekommt ihr das Gerät um 37 Prozent heruntergesetzt für 29,99 Euro. Bei Lidl ist Black Week und das lohnt sich (via Lidl-Prospekt).

Ab dem 27.11.25 gibt es den Hochdruckreiniger bei Lidl günstiger (© Screenshot GIGA)

Wofür ist der Hochdruckreiniger von Lidl geeignet?

Für alle, die gern gründlich saubermachen

Für Terrassen-, Weg- und Gartenbesitzer

Für Autobesitzer, die ihre Felgen selbst reinigen

Für Fans von gründlicher und chemiefreier Reinigung

Für den Indoor-Einsatz

Der Hochdruckreiniger von Parkside hat eine Anschlussleistung von 1.400 Watt und bringt es auf eine Fördermenge von 6,5 Litern pro Minute. Das Gerät ist optimal für die Reinigung von Außenflächen, Fassaden und Fahrzeugen geeignet, selbst euer Fahrrad blitzt und blinkt damit ganz neu.

Dank des stromsparenden Auto-Start-Stopp-Systems arbeitet der Motor nur dann, wenn ihr den Griff an der Pistole drückt. Dieser ist mit einer Kindersicherung ausgestattet und schützt vor ungewollter Betätigung.

Wie funktioniert der Hochdruckreiniger von Lidl?

Ihr könnt das Gerät dank ergonomischem Tragegriff und Leichtbauweise problemlos von A nach B transportieren. Der drei Meter lange Hochdruckschlauch ist im Handumdrehen angeschlossen. Zum Zubehör gehören:

Vario-Düse Standard

Pistolengriff

Schlauchschnellanschlussstück

Reinigungsnadel für Düsen

Hochdruckschlauch

Verlängerungslanze

Das Netzkabel hat eine Gesamtlänge von fünf Metern, sodass ihr euch relativ frei bewegen könnt. Wenn ihr verlängern müsst, nutzt eine hochwertige Verlängerungssteckdose, um auch die entlegenen Stellen eures Gartens gründlich zu reinigen.

