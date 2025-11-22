Lidl verkauft bald für schlappe 9,99 Euro den perfekten Helfer für Heimwerker

Robust, praktisch und jederzeit einsatzbereit: Lidl hat einen höhenverstellbaren Unterstellbock im Angebot, der Heimwerkerprojekte deutlich erleichtert.

Lebensretter für Handwerker

Im Rahmen der Black Week bietet Lidl einen praktischen höhenverstellbaren Unterstellbock von Parkside (via Lidl-Prospekt) zum Preis von nur 9,99 Euro statt der ursprünglichen 22,99 Euro an. Erhältlich ist das Angebot vom 27.11. bis 29.11.2025 in allen Lidl-Filialen sowie online (im Lidl-Shop ansehen).

Ein höhenverstellbarer Unterstellbock kommt selten allein. Daher lohnt es sich, gleich zwei zu bestellen. Die robusten Klappböcke sind ein echter Gewinn für Heimwerker, da sie schwere Gegenstände sicher und stabil halten.

Höhenverstellbarer Unterstellbock von Parkside Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2025 03:31 Uhr

Für wen lohnen sich die höhenverstellbaren Unterstellböcke?

Für Gesundheitsbewusste: Die Unterstellböcke erleichtern das Montieren von Möbeln oder das Sägen von Werkstücken. Dank verstellbarem Design lässt sich die Arbeitshöhe optimal anpassen. Das schont den Rücken.

Für Platzoptimierer: Ihr habt nicht genug Platz zum Basteln oder braucht einen großen Tisch, um die Tapete einzukleistern? Zwei Böcke aufstellen, eine große Platte darauflegen, schon habt ihr einen provisorischen Arbeitstisch, den ihr im Anschluss platzsparend im Keller verstaut.

Nichts für zu hohe Ansprüche: Auch wenn man es öfter sieht: Zwei Klappböcke und eine Platte lassen sich zwar schnell zu einem provisorischen Gerüst zusammenbauen, aber es gibt auch Lösungen, die mehr Standsicherheit bieten.

Unterstellbock von Parkside bei Lidl

Der Unterstellbock von Parkside ist 69 cm lang und 56 cm breit. Die Höhe lässt sich in sieben Stufen von 800 bis 1300 mm anpassen. Für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung kann er auf kompakte Maße von 69 × 17 × 85 cm zusammengeklappt werden.

Höhenverstellbarer Unterstellbock von Parkside im Lidl-Prospekt (© Screenshot GIGA)

Der Klappbock wiegt etwa 5,8 kg und trägt bis zu 200 kg. Er besteht aus Stahl mit schlag- und kratzfester Beschichtung. Typisch für Parkside ist die grüne Farbe.

Zu den Sicherheitsfeatures gehören ausklappbare Stopper, die verhindern, dass das Werkstück abrutscht: einfach auflegen, sichern und bearbeiten. Die Spreizsicherung an den Beinen sorgt zusätzlich für einen sicheren Stand.

Höhenverstellbarer Unterstellbock von Parkside Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2025 11:49 Uhr

Eine Alternative zum Unterstellbock von Parkside

Online haben wir ein Teleskop-Arbeitsbockset von Scheppach für 42,42 Euro entdeckt, das diesem Modell bis auf die Farbe gleicht (bei Amazon ansehen). Verbirgt sich hinter dem Schnäppchen womöglich eine Premiummarke?

Für das Scheppach-Modell fallen die Bewertungen durchweg positiv aus (4,6 von 5 Sternen). Ein Amazon-Kunde lobt die Wertigkeit und Stabilität: „Die Qualität des Materials ist hervorragend. Die Teleskopbeine lassen sich leicht in der Höhe verstellen und sind dennoch fest und stabil, sobald sie arretiert sind. Nichts wackelt oder fühlt sich unsicher an, was bei der Arbeit ein großes Plus ist.“

