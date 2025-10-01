Lidl verkauft für 2.499 Euro ein Gartengerät, mit dem ich in meiner Kindheit jede Woche 2 Euro verdient habe

Ihr seid in der glücklichen Lage, einen gigantischen Garten hinter eurem Haus zu haben, der selbst für einen Rasenmähroboter zu groß ist? Dann verkauft euch Lidl im Onlineshop ab Anfang Oktober für 2.499 Euro das passende Gerät.

Rasenmähen – für die meisten ist das eine verdammt lästige Gartenarbeit. Ich hingegen habe diese Aufgabe als Kind geliebt! Der Grund: Wir hatten damals einen benzinbetriebenen Aufsitzrasenmäher im Garten stehen, mit dem ich dann über unser Grundstück gefahren bin. Einmal in der Woche durfte ich mir das Taschengeld auf diese Weise ein bisschen aufbessern und unseren Rasen für zwei Euro trimmen.

Lidl verkauft im Onlineshop ab dem 5. Oktober 2025 einen ganz besonderen Aufsitzrasenmäher für 2.499 Euro – denn im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten läuft dieser geräuschärmer und emissionsfrei mit Strom statt Benzin. Im Onlineshop ist der Rasenmäher schon jetzt zu finden, kostet zum aktuellen Zeitpunkt aber noch 2.999 Euro (bei Lidl anschauen) – zuzüglich 39,95 Euro für die Lieferung per Spedition.

Akku-Aufsitzrasenmäher für bis zu 3.000 m² Strom statt Benzin, emissionsfrei und geräuscharm. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.10.2025 14:23 Uhr

Für wen lohnt sich der Akku-Rasenmäher bei Lidl?

Für alle, die regelmäßig große Rasenflächen mähen müssen

Für alle, die nicht nur beim Autofahren gerne hinterm Steuer sitzen

Für alle, die nur kleinere Rasenflächen mähen müssen, lohnt sich die Anschaffung nicht

Der Parkside PAAM 48 A1 1 verbindet die Vorteile eines Rasentraktors mit moderner Akku-Technik. Die Schnittbreite von stolzen 96,5 cm sorgt dafür, dass auch größere Flächen zügig erledigt sind. Mit 12 Stufen lässt sich die Schnitthöhe sehr fein anpassen – vom kurzen Zierrasen bis zum robusten Nutzrasen.

Den Akku-Rasenmäher gibt’s inklusive Auffangbehälter. (© Parkside via Lidl)

Die 220-Liter-Grasfangbox reduziert Stopps zum Entleeren deutlich; per Wasseranschluss (Deck-Wash) ist das Mähwerk nach dem Einsatz schneller wieder sauber. Im Betrieb hilft der Tempomat beim gleichmäßigen Fahren, LED-Scheinwerfer und Display erhöhen Komfort und Sicherheit. Ein USB-Port lädt bei Bedarf euer Smartphone und sogar einen Flaschenhalter gibt’s, damit euch bei längeren Mäh-Touren nicht die Kehle austrocknet.

Im Alltag bedeutet das: weniger Lärm und Abgase als bei Benzin-Rasenmähern, dafür reichlich Reichweite für Gärten und Wiesen bis 3.000 m².

Mit 2.499 Euro liegt der Parkside PAAM 48 A1 1 deutlich unter typischen Marktpreisen für Akku-Rasentraktoren mit vergleichbarer Ausstattung. Denn der Akku-Rasenmäher bietet viele Komfort-Features – wie Tempomat, 220-L-Fangbox, Licht und Anhänger-Kupplung – in einer Preisklasse, in der es sonst oft nur Benziner oder deutlich abgespeckte E-Modelle gibt. Für Flächen bis 3.000 m² ist der Lidl-Traktor preislich sehr attraktiv positioniert.

