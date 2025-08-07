Lidl verkauft heute einen Würfel für 9,99 Euro, der ein echtes Alltagsproblem löst

Wenn ihr auch das Problem habt, dass immer dann keine Steckdose oder ein USB-C-Anschluss in der Nähe ist, wenn ihr sie zum Aufladen wirklich benötigt, dann hat Lidl ab dem 7. August 2025 mit einem Würfel die Lösung für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl verkauft Steckdosenwürfel für 9,99 Euro

Wer kennt das nicht: Man liegt gemütlich auf der Couch, scrollt durch TikTok und bekommt plötzlich die Anzeige, dass der Smartphone-Akku gleich leer ist. Das Netzteil mit Ladekabel liegt oft weit entfernt. Mit dem Steckdosenwürfel könnt ihr dieses Alltagsproblem für nur 9,99 Euro lösen.

Anzeige

Ihr holt drei Steckdosen und zwei USB-C-Anschlüsse über ein 1,4 Meter langes Kabel einfach direkt zu euch aufs Sofa. Ab dem 7. August 2025 könnt ihr in den Filialen oder online zuschlagen (bei Lidl anschauen). Bei Letzterem fallen Versandkosten an.

Steckdosenwürfel mit USB-Anschlüssen, ultraschnelles Laden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 05:16 Uhr

Bei Amazon gibt es einen Steckdosenwürfel im Angebot, den ich selbst besitze. Der kostet mit 12 Euro minimal mehr (bei Amazon anschauen), hat aber nicht nur einen eingebauten Schalter zu Trennung der Stromversorgung, sondern neben den drei Steckdosen und einem USB-C-Anschluss auch noch drei USB-A-Ports, an denen ihr ältere Geräte aufladen könnt.

7-in-1-Steckdosenwürfel mit Schalter und 2 Metern Kabel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2025 04:35 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf des Steckdosenwürfels bei Lidl?

Für alle, die immer das Problem haben und eine Steckdose in der Nähe suchen.

Für alle, die mehrere Geräte auf einmal aufladen wollen.

Der Steckdosenwürfel eignet sich nicht für euch, wenn ihr die USB-C-Anschlüsse zum Schnellladen nutzen wollt. Maximal sind nämlich nur 30 Watt möglich. Bei zwei Geräten sogar nur 15 Watt.

Der Steckdosenwürfel mit den Maßen von 8 x 8 x 11 Zentimetern von Lidl verwandelt eine einzelne Wandsteckdose in eine regelrechte Stromzentrale: Drei Schuko-Steckdosen sowie zwei USB-C-Ports stehen zur Verfügung. Besonders interessant sind die USB-C-Anschlüsse mit Power-Delivery-Technologie, die eine Leistung von bis zu 30 Watt bereitstellen.

Mit einem 1,4 Meter langen Kabel bietet der Steckdosenwürfel ausreichend Flexibilität bei der Platzierung. Die maximale Belastbarkeit liegt bei beachtlichen 3.680 Watt, was für den normalen Hausgebrauch völlig ausreichend ist. Wichtig: Der Würfel ist ausschließlich für trockene Räume geeignet und darf nicht mit anderen Mehrfachsteckdosen verkettet werden.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.