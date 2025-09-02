MediaMarkt verkauft Lenovo-Laptop mit großer Festplatte zum kleinen Preis

Bei MediaMarkt bekommt ihr aktuell ein Laptop des Herstellers Lenovo mit großer Festplatte zum kleinen Preis. Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Lenovo IdeaPad Slim 3i kommt mit 16-Zoll-WUXGA-Display, Intel-Core-i5- 13420H-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, Intel-UHD-Grafikchip sowie Windows 11 Home als Betriebssystem und kostet euch bei MediaMarkt aktuell nur 555 Euro statt 649 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Das ist laut Preisvergleich der günstigste Preis, zu dem das Laptop bislang erhältlich war.

Lenovo IdeaPad Slim 3i, 16 Zoll Statt 649 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:01 Uhr

Anzeige

Was bietet das Laptop von Lenovo?

Große SSD

Gute Ausstattung

Lange Akku-Laufzeit

Nicht für rechenintensive Anwendungen wie aktuelle Games geeignet

Das WUXGA-Display des IdeaPad Slim 3i bietet in Zusammenarbeit mit der integrierten Intel-UHD-Grafik und aufgrund der unterstützten IPS-Technologie gestochen scharfe und farbenfrohe Bilder aus jedem Blickwinkel. Die verbauten Lautsprecher sorgen für einen guten Klang, durch die verbesserte Sprachtechnologie mit Geräuschunterdrückung liefert das Gerät eine klare, satte Gesprächsqualität.

Die im Lenovo-Notebook integrierte FHD-Webcam verfügt über eine mechanische Kamera-Abdeckung, welche eure Privatsphäre schützt. Für die Konnektivität verfügt das Laptop über WiFi 7 sowie Bluetooth 5.4. An Anschlüssen sind zweimal USB-Typ-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), einmal USB-Typ-C (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) mit USB PD 3.0 und DisplayPort 1.2, einmal HDMI 1.4 sowie einmal 3.5 mm Klinke vorhanden. Der Akku des IdeaPad hält ohne Aufladung bis zu 14 Stunden durch.

Für wen lohnt sich das Laptop von Lenovo?

Das Lenovo-Laptop ist gut geeignet für alle, die ein Laptop mit solider Leistung und Ausstattung für die Arbeit und für Multimedia-Anwendungen wie Streaming suchen. Durch die großzügige Kapazität der SSD ist auf dem Laptop genug Speicherplatz für eure Anwendungen und Dateien vorhanden. Durch die lange Akku-Laufzeit wiederum ist das Notebook gut für den Einsatz unterwegs geeignet. Für sehr leistungshungrige Anwendungen wie aktuelle Games verfügt das Laptop allerdings nicht über die notwendige Rechenpower.

Lenovo IdeaPad Slim 3i, 16 Zoll jetzt ab 555,00 € bei MediaMarkt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.09.2025 08:01 Uhr

Anzeige

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.