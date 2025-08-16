Mit diesen 14 Ikea-Möbeln wird dein Balkon fit für Social Media

Euer Balkon ist mehr als nur ein Platz für frische Luft. Mit den richtigen Möbeln wird er zur perfekten Kulisse für Instagram, TikTok und Co. Ob Boho-Vibes, skandinavische Gemütlichkeit oder urbaner Minimalismus: Unsere cleveren Ikea-Favoriten verwandeln selbst den kleinsten Außenbereich in einen Social Media tauglichen Wohlfühlspot.
In unserer Bilderstrecke stellen wir 14 Ikea-Möbel vor, die euren Balkon fit für Social Media machen.
#1: SUNDSÖ Tisch und 2 Klappstühle
Platzsparend und farbenfroh präsentiert sich der SUNDSÖ Tisch mit den passenden Klappstühlen. Besonders auf kleineren Balkonen ist dieses Set ideal und verwandelt deinen Rückzugsort in eine gemütliche Wohlfühloase mit dem Flair deines Lieblingscafés.
#2: SUNDSÖ Schrank
SUNDSÖ vereint stilvolle Sitzgelegenheiten, praktische Tische und farbenfrohe Aufbewahrungslösungen in einem Sortiment. Der dunkelblaue Schrank zieht auf dem Balkon alle Blicke auf sich. Dank seines skandinavisch-minimalistischen Designs harmoniert er mühelos mit nahezu jeder Balkongestaltung.
#3: SEGERÖN Armlehnstuhl
Wenn ihr eurem Balkon einen Hauch von Luxus verleihen möchtet, ist die SEGERÖN-Serie wie dafür gemacht. Besonders der Armlehnstuhl mit seinem zeitlosen Design bringt das gewisse luxuriöse Etwas. Und mal ehrlich, auf so einem Stuhl hinterlassen Fotos für Social Media Eindruck.
#4: SEGERÖN Bartisch und 2 Barstühle
Wie wäre es mit einem Bartisch und den passenden Barstühlen für euren Balkon? Auch das findet ihr in der SEGERÖN-Serie. Die Barhocker überzeugen nicht nur mit ihrem ansprechenden Design, sondern sind ergonomisch geformt und lassen sich mit bequemen Auflagen kombinieren, was den Sitzkomfort zusätzlich erhöht.
#5: FÅLSKÄR Couchtisch
Der FÅLSKÄR Couchtisch ist mehr als nur ein Tisch, er bringt ein Stück Café-Flair auf deinen Balkon. Inspiriert von den modernen Coffee-Spots in Ho-Chi-Minh-Stadt vereint er pflegeleichtes Kunstrattan mit zeitgemäßen Flechttechniken und klarem, modernem Design. Das Highlight ist der mittlere Deckel, unter dem sich großzügiger Stauraum verbirgt.
#6: OLIVBLAD Blumenständer
Eine grüne Oase, die an einen Dschungel erinnert und sich perfekt für Social Media eignet, lässt sich mit den passenden Grünpflanzen auf dem Balkon schaffen. Der OLIVBLAD Pflanzenständer bietet dafür Ablagen auf unterschiedlichen Ebenen, sodass ihr eure Pflanzen in verschiedenen Höhen präsentieren und dem Raum mehr Dynamik verleihen könnt.
#7: KOLBJÖRN Regal mit Schrank
Beige ist die Trendfarbe schlechthin und hat mit ihrer minimalistischen Ästhetik schon längst ihren Platz in der Social-Media-Welt erobert. Auch auf dem Balkon bringt Beige einen modernen Look, zum Beispiel mit dem KOLBJÖRN Regal, das gleichzeitig als Schrank dient. Diese Aufbewahrungslösung bietet reichlich Platz und überzeugt mit einem stilvollen Auftritt.
#8: KOLBJÖRN Schrank
KOLBJÖRN ist auch als Schrankversion ohne Regal erhältlich und eignet sich damit für alle, die eine minimalistische Aufbewahrungslösung suchen. Wenn ihr später doch ein Regal benötigt, könnt ihr den Schrank mit einem passenden Aufsatz erweitern. Sowohl der Schrank als auch das Regal wirken einzeln ebenso gut wie in Kombination.
#9: KROKHOLMEN Couchtisch
Eure Wohlfühloase lässt sich perfekt mit dem beigefarbenen KROKHOLMEN Couchtisch abrunden. Er harmoniert nicht nur wunderbar mit KOLBJÖRN, sondern setzt auch allein ein echtes Statement und ist ein beliebtes Motiv für Social Media.
#10: SKARPÖ Sessel
Der SKARPÖ Sessel in Beige vereint alles, was einen stylischen Social Media-Balkon ausmacht: klare Linien, modernes Design und eine trendige Farbe, die sich mühelos in jedes Ambiente einfügt.
#11: SKOGSÖN Sessel in Hellgrün
Mit dem SKOGSÖN Sessel kommen Designliebhaber voll auf ihre Kosten. Seine perforierte Sitzfläche, die sanft abgerundeten Formen und die moderne hellgrüne Farbe machen ihn zu einem echten Blickfang auf dem Balkon.
#12: NÄMMARÖ Sonnenliege
Die Sonnenliege der NÄMMARÖ-Serie ist das Must-have für jeden Balkon. Mit ihrem perfekten Mix aus Komfort und Stil verwandelt sie euren Außenbereich in eine gemütliche Wohlfühloase. Egal, ob ihr in der Sonne entspannen, lange Abendessen genießen oder fröhliche Sommerpartys feiern möchtet, diese Liege macht jeden Moment draußen noch schöner.
#13: STACKHOLMEN Hocker
Auch ein Hocker kann zum Highlight werden, wie der STACKHOLMEN Hocker beweist. Aus robustem Akazienholz gefertigt, besticht er durch harmonisch gerundete Formen und einen bequemen, geflochtenen Sitz. Ein echtes It-Piece für jeden Balkon.
#14: HAVSTEN / LÅGASKÄR 2er-Sitzgruppe
Minimalistisch und gleichzeitig modern präsentiert sich die HAVSTEN / LÅGASKÄR 2er-Sitzgruppe. Sie bringt euren Wohnbereich mühelos nach draußen auf Balkon, Terrasse oder in den Garten. Der passende Couchtisch komplettiert das moderne Ensemble und sorgt nicht nur für entspannte Sonnenstunden, sondern garantiert auch stylishe Social-Media-Momente.