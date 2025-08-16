Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Mit diesen 14 Ikea-Möbeln wird dein Balkon fit für Social Media

Vladimir Maar,
3 min Lesezeit
IKEA-Schild Logo
Euer Balkon ist mehr als nur ein Platz für frische Luft. Mit den richtigen Möbeln wird er zur perfekten Kulisse für Instagram, TikTok und Co. Ob Boho-Vibes, skandinavische Gemütlichkeit oder urbaner Minimalismus: Unsere cleveren Ikea-Favoriten verwandeln selbst den kleinsten Außenbereich in einen Social Media tauglichen Wohlfühlspot.

In unserer Bilderstrecke stellen wir 14 Ikea-Möbel vor, die euren Balkon fit für Social Media machen.

#1: SUNDSÖ Tisch und 2 Klappstühle

SUNDSÖ Tisch und 2 Klappstühle
Ikea | SUNDSÖ Tisch und 2 Klappstühle129,99 €
Platzsparend und farbenfroh präsentiert sich der SUNDSÖ Tisch mit den passenden Klappstühlen. Besonders auf kleineren Balkonen ist dieses Set ideal und verwandelt deinen Rückzugsort in eine gemütliche Wohlfühloase mit dem Flair deines Lieblingscafés.

Zum SUNDSÖ Tisch mit den passenden Klappstühlen bei Ikea

#2: SUNDSÖ Schrank

SUNDSÖ Schrank - dunkelblau
Ikea | SUNDSÖ Schrank - dunkelblau69,99 €
SUNDSÖ vereint stilvolle Sitzgelegenheiten, praktische Tische und farbenfrohe Aufbewahrungslösungen in einem Sortiment. Der dunkelblaue Schrank zieht auf dem Balkon alle Blicke auf sich. Dank seines skandinavisch-minimalistischen Designs harmoniert er mühelos mit nahezu jeder Balkongestaltung.

Zum SUNDSÖ Schrank bei Ikea

#3: SEGERÖN Armlehnstuhl

SEGERÖN Armlehnstuhl - dunkelgrün
Ikea | SEGERÖN Armlehnstuhl - dunkelgrün79,00 €
Wenn ihr eurem Balkon einen Hauch von Luxus verleihen möchtet, ist die SEGERÖN-Serie wie dafür gemacht. Besonders der Armlehnstuhl mit seinem zeitlosen Design bringt das gewisse luxuriöse Etwas. Und mal ehrlich, auf so einem Stuhl hinterlassen Fotos für Social Media Eindruck.

Zum SEGERÖN Armlehnstuhl bei Ikea

#4: SEGERÖN Bartisch und 2 Barstühle

SEGERÖN Bartisch und 2 Barstühle
Ikea | SEGERÖN Bartisch und 2 Barstühle456,98 €
Wie wäre es mit einem Bartisch und den passenden Barstühlen für euren Balkon? Auch das findet ihr in der SEGERÖN-Serie. Die Barhocker überzeugen nicht nur mit ihrem ansprechenden Design, sondern sind ergonomisch geformt und lassen sich mit bequemen Auflagen kombinieren, was den Sitzkomfort zusätzlich erhöht.

Zum SEGERÖN-Set bei Ikea

#5: FÅLSKÄR Couchtisch

FÅLSKÄR Couchtisch
Ikea | FÅLSKÄR Couchtisch99,99 €
Der FÅLSKÄR Couchtisch ist mehr als nur ein Tisch, er bringt ein Stück Café-Flair auf deinen Balkon. Inspiriert von den modernen Coffee-Spots in Ho-Chi-Minh-Stadt vereint er pflegeleichtes Kunstrattan mit zeitgemäßen Flechttechniken und klarem, modernem Design. Das Highlight ist der mittlere Deckel, unter dem sich großzügiger Stauraum verbirgt.

Zum FÅLSKÄR Couchtisch bei Ikea

#6: OLIVBLAD Blumenständer

OLIVBLAD Blumenständer
Ikea | OLIVBLAD Blumenständer29,99 €
Eine grüne Oase, die an einen Dschungel erinnert und sich perfekt für Social Media eignet, lässt sich mit den passenden Grünpflanzen auf dem Balkon schaffen. Der OLIVBLAD Pflanzenständer bietet dafür Ablagen auf unterschiedlichen Ebenen, sodass ihr eure Pflanzen in verschiedenen Höhen präsentieren und dem Raum mehr Dynamik verleihen könnt.

Zum OLIVBLAD Pflanzenständer bei Ikea

#7: KOLBJÖRN Regal mit Schrank

KOLBJÖRN Regal mit Schrank
Ikea | KOLBJÖRN Regal mit Schrank168,00 €
Beige ist die Trendfarbe schlechthin und hat mit ihrer minimalistischen Ästhetik schon längst ihren Platz in der Social-Media-Welt erobert. Auch auf dem Balkon bringt Beige einen modernen Look, zum Beispiel mit dem KOLBJÖRN Regal, das gleichzeitig als Schrank dient. Diese Aufbewahrungslösung bietet reichlich Platz und überzeugt mit einem stilvollen Auftritt.

Zum KOLBJÖRN Regal bei Ikea

#8: KOLBJÖRN Schrank

KOLBJÖRN Schrank
Ikea | KOLBJÖRN Schrank99,00 €
KOLBJÖRN ist auch als Schrankversion ohne Regal erhältlich und eignet sich damit für alle, die eine minimalistische Aufbewahrungslösung suchen. Wenn ihr später doch ein Regal benötigt, könnt ihr den Schrank mit einem passenden Aufsatz erweitern. Sowohl der Schrank als auch das Regal wirken einzeln ebenso gut wie in Kombination.

Zum KOLBJÖRN Schrank bei Ikea

#9: KROKHOLMEN Couchtisch

KROKHOLMEN Couchtisch
Ikea | KROKHOLMEN Couchtisch49,99 €
Eure Wohlfühloase lässt sich perfekt mit dem beigefarbenen KROKHOLMEN Couchtisch abrunden. Er harmoniert nicht nur wunderbar mit KOLBJÖRN, sondern setzt auch allein ein echtes Statement und ist ein beliebtes Motiv für Social Media.

Zum KROKHOLMEN Couchtisch bei Ikea

#10: SKARPÖ Sessel

SKARPÖ Sessel
Ikea | SKARPÖ Sessel59,99 €
Der SKARPÖ Sessel in Beige vereint alles, was einen stylischen Social Media-Balkon ausmacht: klare Linien, modernes Design und eine trendige Farbe, die sich mühelos in jedes Ambiente einfügt.

Zum SKARPÖ Sessel bei Ikea

#11: SKOGSÖN Sessel in Hellgrün

SKOGSÖN Sessel - hellgrün
Ikea | SKOGSÖN Sessel - hellgrün99,00 €
Mit dem SKOGSÖN Sessel kommen Designliebhaber voll auf ihre Kosten. Seine perforierte Sitzfläche, die sanft abgerundeten Formen und die moderne hellgrüne Farbe machen ihn zu einem echten Blickfang auf dem Balkon.

Zum SKOGSÖN Sessel bei Ikea

#12: NÄMMARÖ Sonnenliege

NÄMMARÖ Sonnenliege
Ikea | NÄMMARÖ Sonnenliege198,99 €
Die Sonnenliege der NÄMMARÖ-Serie ist das Must-have für jeden Balkon. Mit ihrem perfekten Mix aus Komfort und Stil verwandelt sie euren Außenbereich in eine gemütliche Wohlfühloase. Egal, ob ihr in der Sonne entspannen, lange Abendessen genießen oder fröhliche Sommerpartys feiern möchtet, diese Liege macht jeden Moment draußen noch schöner.

Zu der NÄMMARÖ Sonnenliege bei Ikea

#13: STACKHOLMEN Hocker

STACKHOLMEN Hocker
Ikea | STACKHOLMEN Hocker34,99 €
Auch ein Hocker kann zum Highlight werden, wie der STACKHOLMEN Hocker beweist. Aus robustem Akazienholz gefertigt, besticht er durch harmonisch gerundete Formen und einen bequemen, geflochtenen Sitz. Ein echtes It-Piece für jeden Balkon.

Zum STACKHOLMEN Hocker bei Ikea

#14: HAVSTEN / LÅGASKÄR 2er-Sitzgruppe

HAVSTEN / LÅGASKÄR 2er-Sitzgruppe
Ikea | HAVSTEN / LÅGASKÄR 2er-Sitzgruppe518,99 €
Minimalistisch und gleichzeitig modern präsentiert sich die HAVSTEN / LÅGASKÄR 2er-Sitzgruppe. Sie bringt euren Wohnbereich mühelos nach draußen auf Balkon, Terrasse oder in den Garten. Der passende Couchtisch komplettiert das moderne Ensemble und sorgt nicht nur für entspannte Sonnenstunden, sondern garantiert auch stylishe Social-Media-Momente.

Zu der HAVSTEN / LÅGASKÄR 2er-Sitzgruppe bei Ikea
