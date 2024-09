Nur 6,99 Euro: Wer noch keins im Haushalt hat, sollte bald bei Aldi reinschauen

Bei Aldi werden regelmäßig Produkte angeboten, die einen wirklich sehr guten Preis haben. Am 23. September beweist der Discounter das erneut. In den Filialen wird nämlich ein Dampfbügeleisen für unglaubliche 6,99 Euro verkauft. So günstig gibt es so ein Haushaltsgerät sonst nicht – nicht einmal bei Aldi Nord.

Aldi Süd verkauft Dampfbügeleisen für 6,99 Euro

Wenn ihr noch nicht im Besitz eines Dampfbügeleisens seid, dann solltet ihr am 23. September 2024 bei Aldi Süd reinschauen. Der Discounter verkauft nämlich ein ganz normales Basismodell ohne Besonderheiten für nur 6,99 Euro. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Aldi verkauft ein Dampfbügeleisen für nur 6,99 Euro. (© Aldi-Süd-Prospekt)

Ein solch günstiges Dampfbügeleisen habe ich noch nie gesehen – und ich war kürzlich für meine Oma auf der Suche nach einem. Wir haben ein ganz einfaches Basismodell ohne Schickschnack gesucht, das sie direkt einsetzen kann. Das billigste Modell lag bei etwa 15 Euro (bei Amazon anschauen).

Wie gut der Preis von Aldi Süd ist, zeigt ein Vergleich mit dem Angebot von Aldi Nord am 19. September. Dort wird das gleiche Bügeleisen für 11,99 Euro verkauft (bei Aldi Nord anschauen). Das sind einfach 5 Euro mehr. Woher diese Preisdifferenz kommt, kann ich mir nicht erklären. Rein optisch wirkt es wie das gleiche Gerät. Aldi Süd unterbietet aber auch alle Anbieter.

Für wen lohnt sich der Kauf eines solchen Dampfbügeleisens?

Im Grunde genommen für alle, die einfach ein ganz normales Bügeleisen brauchen, das nichts kann außer mit etwas Dampf zu bügeln. Ich habe ein ganz ähnliches Modell, nur mit kleinem Display, das Aldi aktuell für 25 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Ich bügle eh kaum und wenn, dann kann ich am Display ablesen, wofür die Einstellung ist. Während des Studiums hatte ich auch so ein Billigteil für 10 Euro und das hat wunderbar funktioniert. Alle anderen können natürlich gerne viel mehr ausgeben, wenn sie die zusätzlichen Funktionen brauchen.