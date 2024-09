Nur 9,99 Euro: iPhone-Besitzer sollten Montag zu Aldi rennen

Bei Aldi wird in regelmäßigen Abständen wirklich praktisches Zubehör verkauft. Ab dem 9. September 2024 können iPhone-Besitzer zuschlagen. Für nur 9,99 Euro erhaltet ihr beim Discounter eine MagSafe-Ladestation fürs Auto. Günstiger geht es nicht.

Aldi verkauft iPhone-Ladegerät fürs Auto

Wenn ihr in eurem Auto keine kabellose Ladestation für euer iPhone besitzt, dann könnt ihr diese kostengünstig nachrüsten. Bei Aldi Nord bekommt ihr ab dem 9. September 2024 in den Filialen eine magnetische KFZ-Halterung für die Lüftungsschlitze mit Ladefunktion von LogiLink für nur 9,99 Euro (bei Aldi Nord anschauen).

Mit der magnetischen KFZ-Halterung wird euer iPhone kabellos geladen und gleichzeitig gehalten. (© LogiLink)

So eine Halterung hat gleich zwei große Vorteile. Ihr könnt die Halterung an den Lüftungsschlitzen festklemmen und per MagSafe wird das iPhone gehalten und geladen. So könnt ihr das Handy zum Navigieren nutzen und ihm geht nie der Saft aus. Geladen wird dabei mit den maximal möglichen 15 Watt. Außerdem könnt ihr euer Handy damit hochkant oder quer nutzen.

Der Preis von 9,99 Euro von Aldi ist dabei wirklich sehr gut. Ich habe auf Amazon nur eine ähnliche Ladestation gefunden, die minimal teurer ist. Wenn ihr also nicht warten wollt, dann könnt ihr dort zugreifen.

Mankiw Autohalterung mit MagSafe-Ladegerät Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2024 19:00 Uhr

Lohnt sich so ein Ladegerät im Auto?

Auf jeden Fall, und ich spreche da aus Erfahrung. In meinem alten Auto mit veraltetem Navi habe ich immer Google Maps zur Navigation genutzt. Erst mit einer normalen Halterung, dann mit integrierter Ladestation. Das war ein Gamechanger. Das Handy war nach jeder Fahrt voller und ich musste mir während der Fahrt keine Sorgen machen, dass der Akku leergesaugt wird. Google Maps zieht ordentlich Akku, wenn das Display immer an ist.

Wenn ihr ein iPhone besitzt, ist die ganze Geschichte natürlich noch viel einfacher, denn durch MagSafe wird das Handy magnetisch gehalten und geladen. Die 10 bis 20 Euro für so ein Zubehör würde ich jederzeit wieder investieren, wenn ich mittlerweile keine kabellose Ladestation mit kabellosem Android Auto hätte.