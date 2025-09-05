Nur noch bis Sonntag gibt es bei Amazon diesen Deal zum Pixel 9

Smartphone sichern, Laptop fast gratis abstauben: Bei Amazon gibt es aktuell das Pixel 9 inklusive 45-Watt-Ladegerät – und obendrauf ein Chromebook für zusätzliche 4,99 Euro. Aber Achtung: Das Angebot gilt nur noch bis Sonntag.

Amazon verkauft Bundle aus Pixel 9, 45-Watt-Ladegerät und Chromebook mit Rabatt

Ein neues Smartphone gefällig? Dann lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Amazon-Bundle: Dort gibt es das Pixel 9 inklusive 45-Watt-Ladegerät für 595,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Das ist an sich schon ein guter Preis, doch das Acer Chromebook 314 wandert für nur 4,99 Euro mit in den Warenkorb. Aktuell kostet das Chromebook 249 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – ihr spart also ordentlich.

Unterm Strich zahlt ihr für das Bundle rund 600 Euro, was ein echt guter Deal ist. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nur bis Sonntag, 7. September 2025.

So klappt’s am einfachsten: Die Amazon-Produktseite ist etwas unübersichtlich und umständlich. Am besten fügt ihr zuerst das Pixel 9 über uns zum Warenkorb hinzu, kehrt dann zu uns zurück und legt anschließend das Chromebook dazu. Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen (siehe Bild unten). Kein Code nötig, kein Stress.

Das bietet das Pixel 9: Eine starke Kamera, ein brillantes 6,3-Zoll-OLED-Display und pures Android ohne Bloatware. Dazu kommen schnelle Updates direkt von Google sowie smarte KI-Funktionen, die den Alltag erleichtern.

Und das Chromebook: Das Acer Chromebook 314 ist ein zuverlässiger Begleiter für den Alltag: Mit seinem 14-Zoll-Display eignet es sich perfekt zum Surfen, Streamen, E-Mails schreiben und für leichte Office-Aufgaben. ChromeOS ist sicher, unkompliziert und bietet mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit viel Ausdauer – ganz ohne nervige Updates oder Virensorgen.

Für wen lohnt sich das Bundle aus Pixel 9 und Chromebook?

Ideal für alle, die sowieso ein neues Smartphone wollten – denn das Chromebook gibt’s quasi geschenkt dazu. Auch Familien, Studierende oder alle, die einen einfachen Zweit-Laptop suchen, können hier bedenkenlos zugreifen. Wer hingegen mehr Leistung möchte oder zwingend Windows oder macOS braucht, sollte besser zu einem anderen Gerät greifen.

