Parkside kann mehr als nur Werkzeug: Dieses coole Gadget gibt es für unter 10 Euro bei Lidl

Mit dem Isolier-Lunchbehälter von Parkside bleibt euer Essen unterwegs länger warm oder kalt, auslaufsicher, praktisch und clever für Büro, Zuhause oder unterwegs.

Bei der aktuellen Parkside Werkzeug-Aktion bei Lidl gibt es viele Werkzeuge und Gadgets der beliebten Marke zu Sparpreisen im Angebot. Darunter ein lustiges, aber dennoch super praktisches Highlight: Der Parkside Isolier-Lunchbehälter für nur 9,99 Euro.

Isolier-Lunchbehälter

Perfekt fürs Büro: Lunch to go mit Stil von Parkside

Der Isolier-Lunchbehälter von Parkside ist der ideale Begleiter für alle, die ihre Mittagspause oder unterwegs genießen möchten, ohne auf frisch zubereitete Speisen zu verzichten. Mit seinen kompakten Maßen passt er problemlos in jede Tasche oder jeden Rucksack, sodass ihr jederzeit ein warmes oder kaltes Mittagessen griffbereit habt.

Die doppelte Wandisolierung hält eure Speisen länger auf Temperatur, perfekt für Suppen, Eintöpfe oder frische Salate. Der Drehverschluss mit dichtendem Ring macht den Lunchbehälter auslaufsicher, sodass nichts daneben geht. Gleichzeitig ermöglicht die großzügige Öffnung ein unkompliziertes Befüllen und Reinigen, während der Deckel dank Trageschlaufe sogar als kleine Schüssel genutzt werden kann. Ein besonders praktisches Detail ist der zusammenklappbare Löffel aus Edelstahl, der direkt im Deckel verstaut wird. So habt ihr immer das passende Besteck dabei, ohne zusätzlich Platz zu beanspruchen.

Mit einem Nutzvolumen von rund 0,65 Litern bietet der Lunchbehälter ausreichend Platz für eine komplette Mahlzeit. Das BPA-freie Material sorgt dafür, dass keine schädlichen Stoffe in eure Speisen gelangen, was ihn besonders für gesundheitsbewusste Nutzer attraktiv macht. Ob ihr ins Büro geht, einen Ausflug plant oder einfach nur eure Mahlzeiten unterwegs genießen wollt – dieser Lunchbehälter überzeugt durch seine Funktionalität, Langlebigkeit und das durchdachte Design.

Isolier-Lunchbehälter jetzt ab 9,99 € bei Lidl

Viele Parkside-Produkte zu günstigen Preisen im Onlineshop von Lidl

Die Aktion hat noch einige Werkzeug-Gadgets zu günstigen Preisen im Angebot. Wir zeigen euch folgend eine Auswahl an Deals, die sich lohnen.

Werkstattmatte 60x90cm

Lunchtasche isoliert

Winkelschleifer "PWS 230 F5"

Akku-Pendelhubstichsäge "PSTDA 20-Li C3" Statt 37,99 Euro: Die Akku-Pendelhubstichsäge sägt präzise in Holz, Metall und Kunststoff, mit 3-stufigem Pendelhub, LED-Licht, Softgrip. Dazu ein Koffer und 3 Sägeblätter. Akku separat.

Akku-Handstaubsauger "PHSSA 20-Li D2" Statt 32,99 Euro: Der Akku-Handstaubsauger saugt nass und trocken, inkl. 4-teiligem Düsen-Set, Verlängerungsrohr, Bodendüse, Softgrip-Griff und waschbarem Feinfilter. Akku separat erhältlich.

Multifunktionswerkzeug-Zubehör, 24-teilig Das 24-teilige Multifunktionswerkzeug-Zubehör eignet sich zum Sägen, Trennen, Schleifen & Schaben. Passend für Parkside-Modelle und gängige Geräte.

Während der Parkside Werkzeug-Aktion findet ihr noch viele weitere Werkzeug-Highlights im Lidl-Onlineshop.

